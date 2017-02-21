Чтобы разобраться в том, были ли супергерои в Советском Союзе, следует определиться с терминологией. Считается, что настоящий супергерой должен обладать сверхспособностями, но в американских комиксах есть ряд персонажей, которые такими качествами не обладают. Это Бэтмен, Железный человек, Черная вдова, Электра и прочие, кто использует для борьбы с врагами навыки боевых искусств и различные технические приспособления. В СССР приставка «супер» была не в ходу, а место супергероев занимали обычные герои с ярко выраженными моральными и волевыми качествами. Обладатели недюжинной силы тоже присутствовали, но были родом из былин и сказок, например, Илья Муромец. В роли всенародно любимых героев выступали реальные участники войн, такие как Чапаев, Котовский, Буденный. Сложность выяснения статуса определенных личностей упирается в то, что при Союзе культ инициировали «сверху», в отличие от Запада, где о популярности персонажа можно было судить по тиражу комиксов. Официально на шестой части суши было большое количество героев, ритуальное поклонение которым просто не оставляло вакуума, где могли появиться и существовать выдуманные персонажи. Кумиры советской цивилизации били врагов, выносили пытки, ставили рекорды добычи угля и летали на самолетах, но пропаганда доносила до всех мысль, что каждый может стать таким исключительным, нужно лишь поработать над собой. При этом нельзя не отметить, что такой образ, как человек-амфибия из фильма 1961 года, был востребован у зрителя, но место действия сюжета было далеко от будней СССР, как и происхождение героя — в другом полушарии.

Спергерой

Американские супергерои неразрывно связаны с комиксами, со страниц которых они вышли. В СССР рисованные истории были если не под прямым запретом, то под негласным — в пику тлетворному загнивающему Западу, и из-за этого, например, какое-то время не разрешали снимать полнометражные мультфильмы, чтобы не походить в этом на «Дисней». Со временем комиксы все же пробились к массовому читателю через журналы — отдаленно напоминающими супергероев стали Веселые человечки. Группа персонажей, сконцентрированная вокруг журнала «Веселые картинки», видимо, должна была заменить советским детям сонм иностранных конкурентов, пока неокрепшее сознание не сможет оценить всю важность подвига Павлика Морозова. Среди семейки этих человечков выделялся один — Самоделкин, который в большей мере обладал признаками сверхспособностей. Все остальные брали сообразительностью и взаимовыручкой — навыками, которые пытались привить советским детям. За тридцать лет до «Веселых картинок» появился Мурзилка, персонаж невыясненной природы, который претерпел долгую эволюцию и сражался в 80-х против диверсантов Ябеды-Корябеды. Глобальных задач, таких как спасение мира, перед веселыми человечками не ставилось. В новой России восприятие прежних культурных героев поменялось, и в новой экранизации приключений Незнайки под названием «Незнайка и Баррабасс"(2004) коротышки имели ярко выраженные этнические черты, а персонаж Знайка стал лузером. Столь диаметральную перемену характеров создатели полнометражного мультфильма объясняли возвращением к первоисточнику — вышедшей до революции книге Анны Хвольсон, откуда многое позаимствовал Носов и другие авторы.

Цитата из к/ф «Приключения электроника». реж Константин Бромберг. 1979. СССР Электроник

В поздний советский период появился персонаж, который сильно походил на супергероя — Электроник. И хотя первоисточником фильма о его похождениях стала повесть Велтистова середины 60-х, робот с суперсилой покорил восприятие подростков. Исследователи отмечают нерядовое социальное происхождение братьев Торсуевых, сыгравших главные роли в «Приключениях Электроника». Отец юных актеров был секретарем ЦК ВЛКСМ и инструктором Отдела пропаганды партии, что обеспечило детям большее представление о западных благах цивилизации, нежели чем у сверстников. Многочисленных поклонников фильма не могла не прельщать раскованность главных героев, их возможность жить отдельно, ездить на мопеде и играть на гитаре. Поэтому Электроник в глазах зрителя обладал не просто сверхсилой, но и заокеанским флером. Налицо все качества супергероя, происхождение каковых надолго будет связано с Западом и его ценностями в восприятии советского человека.

После развала Союза и падения железного занавеса иностранная идеология начала заполнять пустоты. За десятилетия воздержания от заокеанских ценностей у советского человека выработался иммунитет против супергероев, поэтому люди со сверхспособностями плохо приживались на чужеродной почве. Перевоспитание сознания населения началось с диснеевских мультперсонажей, которые были популярнее плеяды деятелей из вселенных «Марвел» и DC. «Бэтмен» Тима Бартона (1989) дал большой импульс для того, чтобы ментально советские люди свыклись с непривычными образами, заимствованными из комиксов. Однако отечественных аналогов западных супергероев в девяностые и нулевые не возникло. Не произошло это из-за многих факторов. Первое: отсутствовала инфраструктура и воля издателей к раскрутке российских рисованных персонажей. Перспектива окупаемости средств, вложенных в развитие бизнеса, была туманной. Второе: отсутствовала идеологическая платформа для формирования психологии новых российских супергероев. Возникновение известных западных персонажей комиксов было обусловлено политическими событиями, вроде войн, и четким представлением врага. В России начала нулевых база для единения людей отсутствовала (до присоединения Крыма), и затем лишь изредка пыталась проявиться в виде общей ненависти к некоторым феноменам и проблемам. Гораздо проще что-то сообща отвергать, чем любить.

Забавно, что американцы придумали супергероев с русскими корнями, но это не очень известно у нас, за одним исключением. Персонажи Черная вдова, Колосс (Петр Распутин), Красногвардеец, Слепая вера и Кравен-охотник имеют разные истории происхождения, но сумели влиться в международные супергеройские группировки. В одном из комиксов («Красный сын», 2003) Супермен изначально попадает не в США, но в сталинскую Россию, и действует на ее стороне в Холодной войне. Богатство фактуры образов и сюжетов указывает на длинный путь, который нужно пройти нашим авторам, чтобы создать что-либо аналогичное.

Цитата из к/ф «Черная Молния». реж Александр Войтинский, Дмитрий Киселёв. 2009.Россия Высота

Формально первым супергеройским российским кинофильмом стала «Черная молния» (2009). Однако студент, герой картины, не обладает никакими сверхспособностями, в отличие от его транспорта, автомобиля советских времен. Картина была сделана с большим числом заимствований из западных кинокомиксов, например, сцена гибели отца чуть ли не процитирована из «Человека-паука». В то же время главным источником силы в ленте стали наработки и достижения советского времени, ныне забытые. Этим сценарным ходом подчеркивался ренессанс СССР, и попутно авторы пытались заменить в сознании зрителя привычную идеологию западных блокбастеров ценностями семидесятилетнего периода. Врагом в «Черной молнии» выступил условный олигарх, которых приструнивали в кинопространстве начиная с «Дозоров» (режиссер дилогии про вампиров Бекмамбетов стал продюсером «Черной молнии»). Интересно, что финансированием проекта занималась западная студия Universal, рискнувшая вложиться в российский проект. Создатели фильма продвигали идею нового Голливуда, который начнется скоро, после кассового успеха ленты. Но зритель принял «Черную молнию» сдержано и она едва свела концы с концами, хотя сейчас цифры тогдашних сборов считаются для наших картин высокими. Тем не менее, эксперименты в направлении местных киносупергероев приостановили. Согласно грамотному развитию бренда новых персонажей сначала необходимо раскрутить их в комиксах и только затем перемещать на экран.

Издательский дом Bubble Comics начал выпускать комиксы в 2012 году и поставил задачу создать отечественных супергероев, причем в перспективе не только для внутреннего потребления. Действие двух линеек рисованных историй происходит в настоящее время в Москве («Бесобой») и Санкт-Петербурге («Майор Гром»). Сверхспособностями с православно-мистическим уклоном обладали Данила («Инок») и жертва конфликта в Южной Осетии Бесобой. Майор Гром — питерский полицейский, любящий Родину и отстаивающий закон. Очевидно, что на мировоззрение персонажей Bubble сильно повлияло финансирование проекта Арамом Габреляновым (издательский дом News Media, куда входят газеты «Известия» и «Жизнь»). Злодей из «Майора Грома» оставляет белые ленты на месте преступления и записки про «жуликов и воров». В комиксе «Инок» сильна православно-патриотическая линия, а Бесобой (аналог Хеллбоя) носит пистолеты с написями «Спаси» и «Сохрани». Продукция Bubble не нашла широкого отклика у читателя ввиду несопоставимого уровня раскрученных западных рисованных франшиз, однако хозяева бренда продолжают пытаться выйти на более широкую аудиторию, для чего запланировали экранизации своих сюжетов в количестве семи картин за десять лет (аналогично анонсу выхода фильмов по комиксам «Марвел»). На днях Bubble выложил в сеть 25-минутный короткий метр по мотивам «Майора Грома». Несмотря на бюджет в один миллион долларов, сюжет воспроизводит чуть ли не покадрово сцены из «Темного рыцаря» и «Хранителей», вплоть до надетой на российских полицейских и военных иностранной формы. Эти грубые заимствования свидетельствуют о том, что авторы не пытаются создать нечто оригинальное и подражают голливудскому киноязыку. Однако можно отметить, что в содержании комиксов Bubble практически ушел от упоминания советского прошлого и конструирование ценностей персонажей происходит в реалиях настоящего времени.

Цитата из к/ф «Защитники». реж Сарик Андреасян. 2016. Россия Защитники

Фильм «Защитники» режиссера Сарика Андреасяна выходит в России 23 февраля. Создатели картины позиционируют ее как первый супергеройский блокбастер, указывая на то, что в «Черной молнии» ни у кого сверхспособностей не наблюдалось. Главные действующие лица «Защитников» — детища эксперимента советского периода, которые стали нужны современной России в борьбе с могущественным врагом. Авторы вновь объединяют единым прошлым ныне разрозненные независимые государства. Общая территория — общие супергерои с подчеркнутой этнической составляющей. При этом выборка республик не схожа с составом какой-либо международного сообщества, вроде ЕврАзЭС. Налицо апеллирование к советской ностальгии, воплощенной в современных реалиях, но построенной на фундаменте западного киностиля.

Поиски типажей новых русских супергероев продолжаются, и в этом направлении предстоит сломать немало копий и карандашей. На данный момент трудно предположить, что именно может стать базисом для единения людей вокруг нового отечественного персонажа, который обретет популярность. Должна возникнуть устойчивая государственная идеология или, как минимум, общий враг. Пока же наше общество не может выработать единое мнение и сплотиться вокруг обычных героев, не говоря уже про — супер.