Судьба Пьера Огюста Ренуара была относительно счастливой и безмятежной, если сравнивать особенно с такими «постимпрессионистами» как Ван Гог. Ренуар достиг славы, известности, популярности у состоятельных граждан, ордена почётного легиона. В конце жизни он был признан как «новый классик» и даже увидел свои картины в музее. Впрочем, и в этой «идеальной судьбе» были свои трагедии: мучительнейшая многолетняя болезнь, которая не сломила духа художника. А долгая жизнь — обернулась смертью близких.

Пьер Огюст Ренуар. Автопортрет. 1875

Пьер Огюст Ренуар. Автопортрет. 1899

Интересно, что Ренуар жил в те времена, когда зарождалась кинохроника. Можно увидеть его за мольбертом. И как минимум, две книги на русском языке повествуют нам подробную биографию мастера. Это книга из серии ЖЗЛ, автор Паскаль Бонафу. И не менее известная (и куда как более проникновенная) книга воспоминаний сына, известного режиссёра, Жана Ренуара. Прекрасно написанные сыном воспоминания, в которых есть время, подробности быта, мысли об искусстве и истории, бесконечная любовь к отцу и жизни вообще. Позволим себе фрагмент:

Пьер Огюст Ренуар. Сена у Шату. 1871

«Умер Ренуар в 1919 году. За четыре года до этого я получил свидетельство пилота авиации. Мы узнали снаряды большой Берты, воздушные бомбардировки, удушливые газы. Деревни начали пустеть за счет роста городов; парижские предместья превратились в ту мерзость, которую мы видим теперь. Рабочие работали на заводах. Овощи в Париж доставлялись с юга и даже из Алжира. У нас был автомобиль; мой отец считал вполне естественным пользоваться им для переездов из Парижа в Ниццу; это путешествие занимало два дня. Ренуара оперировали, применяя анестезирующие средства. Французы восторгались футболом. Место трактирчиков заняли дансинги. Свершилась коммунистическая революция. Существовал антисемитизм. Газеты выражали тревогу по поводу распространения наркотиков среди молодежи. Узаконился развод. Стали говорить о праве народов на самоопределение. В мире господствовала проблема нефти. В моду вошла психология: немало толков вызывал некий Фрейд. Женщины стригли, волосы. Хозяйки стали охотно пользоваться консервами…»

Пьер Огюст Ренуар. Портрет девушки ( Элизабет Мэтр). 1879

Вот такая жизнь. К счастью, многочисленные картины Ренуара доступны в подлинниках и репродукциях во всех крупных музеях мира. А про художника снимаются фильмы, пишутся книги и бесчисленные статьи. Большинство искусствоведов относят Ренуара к числу самых крупных художников в мировой истории. А его «зонтики» и «купальщицы» навсегда стали принадлежать сокровищнице человеческой культуры. Сложно поверить, что когда-то название «импрессионисты» было бранным словом, насмешкой. А восприятие живописи мастера было совсем неоднозначным.