Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор энергетики Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 20 февраля составляли 8,518 млрд кубометров. Таким образом, с начала отопительного сезона Украина израсходовала примерно 6,7 млрд кубометров газа (из них с начала 2017 года — примерно 3,26 млрд кубометров). Расход запасов увеличился со среднего значения 0,5 млрд кубометров в неделю до почти 0,880 млрд. Это вызвано тем, что в условиях блокады подвоза угля с территории республик Донбасса правительство было вынуждено задействовать резервные газомазутные энергоблоки на ряде ТЭЦ (Сумы, Киев) — мы предупреждали о такой вероятности неделей ранее.

Госстат Украины опубликовал информацию о европейских компаниях, поставлявших Украине газ в 2016 году. Основными поставщиками стали контрагенты из Швейцарии, Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии и Австрии, поставивших в сумме 10,35 млрд кубометров газа. Всего же Украина купила 10,9 млрд кубометров на сумму 2,190 млрд долл.

Правительство и МВФ согласовали новый порядок повышения стоимости природного газа для населения. Вместо ранее предлагавшейся схемы пересмотра раз в квартал с учётом изменения курса гривны, стороны договорились менять цену раз в полгода. А для промышленности газ даже подешевеет — в компании «Нафтогаз Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) анонсировали тарифы для промышленных потребителей на март 2017 года — они на 7% ниже февральских. В марте I категория потребителей (более 50 тыс кубометров в месяц) заплатит за газ 8553 грн/тысячу кубометров, II категория — 9439 грн.

«Средний текущий уровень расчетов в 2017 за природный газ для производства тепловой энергии составляет 7%» — такую информацию распространила компания «Нафтогаз Украины». Задолженность потребителей превысила 28,2 млрд грн, из которых 6,4 млрд сформированы в 2017 году.

Вялотекущий конфликт между руководством «Нафтогаза Украины» и руководством компании «Укртрансгаз» (оператор газотранспортной системы Украины) разрешился: наблюдательный совет «Нафтогаза» поддержал решение правления и отстранил Игоря Прокопива от обязанностей президента компании. Формальным основанием для решения послужил результаты аудита Deloitte & Touche, однако отношения между менеджментом двух компаний были напряжёнными давно: ещё в сентябре Андрей Коболев предлагал Прокопиву уволиться добровольно. Суть конфликта была заложена несколько лет назад, когда «Нафтогаз» передавали от министерства энергетики министерству экономразвития. В ходе этой реформы «Нафтогаз» значительно усилил влияние на «Укртрансгаз». В частности, для увольнения его президента достаточно всего лишь решения правления «Нафтогаза» — что и произошло.

Gazprom.ru Транзит газа

«Украина продолжает получать газ и уголь из России», — такое «сенсационное» заявление в интервью «Интерфакс-Украина» сделал глава МВД Украины Арсен Аваков. «А ничего вообще, что мы закрываем уголь из своей оккупированной территории от наших украинских граждан, в то время как от РФ продолжаем спокойно получать 10 млн т угля в год? Об этом никто не помнит? А ничего, что мы покупаем в Словении с реэкспорта газ на самом деле российский? И с перетоками электроэнергии такая же ситуация», — сказал министр.

Электроэнергия

Как сообщает компания «Укрэнерго» (оператор Объединённого энергорынка Украины), запасы угля на украинских ТЭС на 14 февраля составляли 1,519 млн тонн (+12 тыс. тонн с прошлой недели). При этом 804 тыс. тонн из общего количества запасов — угли антрацитовых марок, 715 тыс. тонн — газовые угли. С начала февраля загрузка тепловой генерации сократилась почти на 4000 МВт, что сказалось на расходе угля и накоплении запасов.

В энергосистеме Украины 22 февраля работали 25 блоков и 4 корпуса ТЭС общей мощностью 3963 МВт (примерно 28,1% от общей мощности украинской тепловой генерации). В ремонте находятся 1 энергоблок «ДТЭК Энерго» (300 МВт).

Вне резерва из-за отсутствия угля находится 12 энергоблоков и 1 корпуса ТЭС (3910 МВт) Из них 3210 МВт — на угле антрацитовой группы. Такое резкое увеличение вывода энергоблоков из резерва — минус 2400 МВт в сравнении с прошлой неделей — следствие режима ЧП в энергетике, введённого 15 февраля.

В правительстве уточнили, что режим ЧП в украинской энергетике продлится до 17 марта, т. е. вводится на месяц — максимальный срок, установленный в законодательстве. Впрочем, после этого его можно продлевать на такой же срок и количество этих продлений не регламентируется. Причём в «Укрэнерерго» в изменившихся условиях работы (режим ЧП позволяет компании экономить до 12 тыс. тонн угля в сутки) гарантируют стабильную подачу электроэнергии даже до 20 марта.

Помимо прочего, режим ЧП означает, что Украина увеличивает долю атомной энергетике в энергобалансе. В Минэнерго поставили перед «Энергоатомом» задачу довести эту долю до 56,1%: с 7,6 до 7,9 млрд кВт•ч. Доля тепловой генерации снижена на те же 300 млн кВт•ч.

Для предприятий режим ЧП уже оборачивается лимитами на потребление. Первый вице-премьер Геннадий Зубко поручил «…отработать режимы работы с промышленными предприятиями [непрерывного цикла производства — Ред.] для того, чтобы именно в пиковые нагрузки с 8-ми до 22-х часов уменьшить потребление, возможно, до 10%». Всем прочим рекомендовано максимально передвинуть рабочие смены на ночное время.

maxmann Электроподстанция

Готовность помочь электроэнергией Украине уже выразила Польша. «Сейчас Польша импортирует небольшие объемы электроэнергии маршруту Замостье-Добротвор. Поток в обратном направлении до сих пор не осуществлялся, однако, если позволят технические условия, энергетическая компания не видит препятствий» — такое заявление Польской государственной энергокомпании PSE цитирует Rzeczpospolita. Правда, перетоки со стороны ЕС могут помочь небольшой территории Украины в границах Бурштынского энергоострова, т. е. той части украинской энергосистемы, которая работает в режиме синхронизации с ЕС. К слову, и на его работе отразился режим ЧП. В Минэнерго уточнили, что будут вынуждены отказаться от экспорта электроэнергии в Молдавию и Белоруссию (на этом должен был заработать «Энергоатом»), а также уменьшить поставки в ЕС.

Уголь

Как уже отмечалось выше, из-за блокады украинские ТЭЦ постепенно начали переходить на использование газа вместо угля. «Сейчас на предприятии есть 3,5 тысячи тонн угля. Для работы двух котлов этого запаса хватит на неделю, для одного — это 14 дней. Для экономии угля ТЭЦ перешла на работу на газ. Его лимитов достаточно, чтобы завершить отопительный сезон бесперебойно», — сообщил директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин во время аппаратного совещания в горсовете. В Киеве на ТЭЦ-6, по словам городского головы Виталия Кличко, запасы побольше — 25 тыс тонн, которых хватит на месяц. Однако и в столице Украины тоже начали использовать газовые котлы.

На вопрос «Где взять уголь?» ответил министр энергетики Украины Игорь Насалик: в эфире телеканала ICTV: «Альтернативные источники есть. Это из России, но будет в два раза дороже. Из той же Южно-Африканской Республики, только срок его поставки будет 40−50 дней, и он будет в два раза дороже, чем украинский». Однако лишь на время ЧП: «Уголь, который добывается на оккупированных территориях, также является украинским и должен занимать свою часть в энергетическом балансе Украины», — такова позиция президента Украины Петра Порошенко, высказанная в ходе заседания Совета безопасности и обороны. Эксперты, в свою очередь, прогнозируют поставки из РФ: о них меньше времени уйдёт на доставку, к тому же нет «узкого горла» — перевалки угля в портах. А вот из Польши в ближайшее время поставок ждать не стоит: «Мы не ожидаем значительных поставок угля в Украину в ближайшее время, из-за наших договорных обязательств перед клиентами в Польше, которые составляют подавляющее большинство потребителей нашей текущей продукции, — цитирует Rzeczpospolita позицию гендиректора шахты «Богданка» Кшиштофа Злаги.

Журналист Александр Дубинский в своём Facebook привёл оценку прибыли украинской тепловой генерации от использования формулы «Роттердам+» (стоимость тонны угля на бирже в Роттердаме плюс стоимость доставки покупателю). По его словам, переплата украинских потребителей за электроэнергию, на выработку которой был затрачен украинский, а не «роттердамский» уголь, может достигать 900 млн долл в год. Возможно, именно поэтому формулами ценообразования в энергетике заинтересовалась даже Генпрокуратура. «Как генпрокурор я на прошлой неделе дал распоряжение провести доследственную проверку материалов о формировании тарифов с так называемым «Роттердам+» в Национальной комиссии регулирования энергетики. Я, в конце концов, по должности обязан установить истину, действительно ли уголь закупается в Украине по так называемой формуле «Роттердам+», — заявил в ходе брифинга генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

tookapic Уголь

Мы неоднократно писали о том, что проблему снабжения украинских ТЭС углём в правительстве предлагают решить с помощью переоборудования энергоблоков на угли газовых марок — тем самым избавившись от «антрацитовой зависимости». Эти работы включены в энергетическую стратегию и уже даже частично выполнены (1 энергоблок на Змиевской ТЭС, входящей в государственную «Центрэнерго). Однако директор по генерации электроэнергии «ДТЭК-Энерго» Сергей Куриленко в эфире радио «Вести-Украина» заявил, что решение это по сути бессмысленно: «Первое, это долго по времени. Чтобы переоборудовать наши энергоблоки с марки Г на марку А, потребуется 3−4 года. Второе, это то, что достаточно дорого переоборудовать… если говорить про одну единицу, если взять какую-то одну из наших станций, допустим, Приднепровскую, это 600−700 миллионов [общая стоимость работ на станции — Ред.]. Но надо понимать, что источник финансирования данных модернизаций не определен и, возможно, это ляжет на конечную цену электроэнергии для потребителей. Самое главное, смотрите, даже если пойти на все эти вещи, то надо понимать, что в стране нет профицита угля марки Г. И если из 14 электростанций 7 были спроектированы на антрацитовую группу, то в год понадобится дополнительно порядка 8,5 миллионов тонн угля марки Г. Поэтому мы не делаем активных действий в этом направлении».

Между тем, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, уже в следующем отопительном сезоне Украина, за счёт переоборудования блоков ТЭС компании «Центрэнерго», сократит потребление антрацита с 9 до 6 млн тонн угля в год. Учитывая слова Сергея Куриленко, это означает необходимость наращивания добычи угля газовых марок на ту же величину или же заключение контрактов о его покупке уже сейчас, поскольку партия довольно внушительная. «Мы планируем, при условии, что пойдет все нормально (проект есть, внедрение началось, финплан будет утвержден), начнём внедрение этого проекта — мы прогнозируем пуско-наладочные работы по блоку станционному №2 во втором-третьем квартале, по блоку станционному №5 — в третьем-четвертом квартале. К чему я веду… мы уже хотим осенне-зимний период 2017—2018 годов проходить на этих двух энергоблоках», — рассказал и.о. гендиректора ПАО «Центрэнерго» Олег Коземко в эфире NewsOne.

Проблему обеспечения Украины углём в правительстве начали пытаться решить совсем уж экзотическими методами. Так, Владимир Гройсман поручил создать на Украине… угольную биржу: «Задача сегодня не равняться на различные биржи, а создать украинскую биржу. Кстати, у нас есть сегодня энергетические площадки, где Шебелинский ГПЗ продает свое топливо. А чего нельзя там продавать уголь?». По мнению украинского премьера, там мог бы торговаться не только украинский уголь, но и уголь из Польши и ЮАР.

«Идея не нова, — заявляет в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. — Активно говорить о ней стали ещё с 2014 года. Но пока госшахты имеют убытки, никакие биржи не будут реальными. Создать можно, торговать, но тогда одна из сторон должна зафиксировать убыток и получить дотацию или компенсацию от государства. Какие-то тогда странные рынок и биржа получаются. Второе — для чего ДТЭК [украинская энергетическая компания, собственник шахт и порядка 75% тепловой генерации — Ред.] биржа, если они сами себя обеспечивают углём? Пока нет рынка — к чему биржа? Третье — тарифы. Население оплачивает неполный тариф на электроэнергию, биржа однозначно будет предусматривать его повышение, поскольку цену угля будет формировать рынок. То есть создать-то можно, но это означает либо действительно создание рынка угля и связанный с ним рост тарифов, либо создание биржи «для галочки», для отчёта».

Нефть

Российская компания «Лукойл» продала свой свой актив на Украине — завод «Карпатнефтехим» (специализируется на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена, пропилена). Как минимум половиной акций предприятия теперь владеет Ильхам Мамедов, ранее возглавлявший украинское подразделение компании.

Arka.am Нефть

Белоруссия заключила контракт с Ираном о покупке 600 тыс баррелей нефти. Известно, что часть этой партии будет перегружаться в Одессе.

Согласно данным Минэнерго, поставка нефти на украинские НПЗ в январе 2017 года составила почти 203 тыс тонн — в 6,3 раза больше, чем годом ранее.

Отопление

«Если говорить о централизованном отопление — мы можем повлиять на 10% тарифа. 90% тарифа — это природный газ, который определяется по решению правительства», — прояснил для потребителей порядок ценообразования председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк в эфире «5 канала»

Переименование не помогло. 235 домов в двух районах Киева остались на прошлой неделе без отопления из-за прорыва теплотрассы, расположенной под проспектом Степана Бандеры (бывш. Московский проспект). «…повреждения магистралей обусловлены сверхнормативной эксплуатацией сетей. Тогда как срок эксплуатации сети составляет 25 лет, магистраль на проспекте Бандеры была проложена в 70-х годах», — пояснили причину аварии в компании «Киевэнерго». Похожая проблема и во Львове — там без тепла пришлось посидеть 100 тыс. горожан.

Ситуация с неплатежами за потреблённое тепло (в одном только Киеве — 4,7 млрд грн, 900 млн из которых — за январь) постепенно достигла той точки, когда начинают раздаваться призывы не платить назло властям: «Если люди всей страны откажутся платить, власть и НКРЭКУ вынуждены будут пересмотреть тарифы. И никто никому ничего не отключит. Вы можете себе представить Гройсмана с Вовком, которые с гаечным ключом отключают всей стране газ или тепло? Это априори невозможно», — горячится директор ОО «Публичный аудит» Максим Гольдарб в комментарии «Вести-Украина». По его словам, в 2017 году населению придётся заплатить за тепло и горячую воду порядка 100 млрд грн, тогда как, по его мнению. даже текущей тариф для населения (6879 грн/тысячу кубометров) неоправданно завышен: правительство декларирует, что покупает газ по 185 долл/тысячу кубометров (5000 грн).

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