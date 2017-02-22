Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга отреагировал на материал ИА REGNUM от 20 февраля, посвященный аннулированию лицензии полигона опасных отходов «Красный Бор» в Тосненском районе Ленобласти.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный Бор»

Смольнинское природоохранное ведомство, которому подчиняется ГУПП «Полигон «Красный Бор», настаивает на том, что самая большая в России токсичная свалка теперь останется без оперативного управления большим объемом накопленных отходов, и намерено обжаловать решение суда об отзыве лицензии. В свою очередь, Департамент Росприроднадзора по СЗФО уверен, что лишение полигона лицензии не означает освобождение от ответственности за безопасное хранение отходов.

Чем руководствовался суд

В соответствии с решением суда, с 14 февраля 2017 года у предприятия «Полигон «Красный Бор» нет лицензии на обезвреживание и размещение отходов. Корреспондент ИА REGNUM разобрался в подробностях постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. Но перед этим напомним предысторию судебной тяжбы.

Летом 2016 года Росприроднадзор обратился в арбитражный суд с заявлением об аннулировании лицензии СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I—IV классов опасности. Поводом для иска послужило систематическое несоблюдение полигоном технологического регламента обезвреживания отходов, «которое ведет к разрушению монолитной структуры кембрийских глин и загрязнению подземных вод токсическими веществами, выделяемыми хранящимися в котлованах отходами».

В сентябре 2016 года Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в удовлетворении иска об аннулировании лицензии было отказано, и тогда Департамент Росприроднадзора по СЗФО оспорил это решение в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде. Согласно постановлению этой инстанции от 14 февраля 2017 года, лицензия полигона «Красный Бор» была аннулирована.

Рассмотрев доказательства Росприроднадзора, апелляционная коллегия установила, что «обстоятельства указывают на игнорирование и пренебрежительное отношение к соблюдению экологических требований и запретов со стороны предприятия». Руководствуясь этим фактом, суд посчитал аннулирование лицензии «адекватной мерой государственного воздействия, а также единственным эффективном способом для обеспечения конституционных прав граждан (жителей близлежащих районов) на благоприятную окружающую среду, предотвращения угрозы причинения вреда их жизни и здоровью, и недопущения чрезвычайных ситуаций техногенного характера».

Апелляционная инстанция при вынесении решения приняла во внимание доводы надзорного ведомства о том, что «аннулирование действующей лицензии на деятельность по размещению и обезвреживанию отходов I—IV классов опасности не повлечет за собой каких-либо ограничений по выполнению предприятием работ по текущему содержанию полигона и предотвращению негативного воздействия на окружающую среду».

Судьба двух миллионов тонн отходов

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга озабочен решением апелляционного суда и намерен его обжаловать, считая опасной сложившуюся на полигоне ситуацию в связи с потерей лицензии. «Предприятие утратило право на хранение и захоронение находящихся на территории полигона отходов, — заявляет пресс-служба комитета. — У него нет возможности решить вопрос с накопленным объемом жидких отходов, находящихся в картах-котлованах».

Действительно, согласно федеральному законодательству, размещение отходов — это их хранение и захоронение. Однако в ответном комментарии Департамент Росприроднадзора, выигравший судебное разбирательство, утверждает: к уже имеющимся на полигоне двум миллионам тонн токсичных отходов отзыв лицензии не имеет никакого отношения и вывозить содержимое котлованов на другой — лицензированный — полигон не придется.

Имущество полигона является собственностью Санкт-Петербурга и принадлежит СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» на праве хозяйственного ведения. «По закону «Об отходах производства и потребления», предприятие обязано контролировать ситуацию на полигоне, чтобы не допустить аварийных и иных ситуаций, а также проводить хозяйственные мероприятия по поддержанию полигона в должном состоянии», — разъясняет свою позицию пресс-служба Росприроднадзора.

По информации комитета по природопользованию, предприятие «Полигон «Красный Бор» продолжит обслуживание территории хранилища и эксплуатацию его гидротехнических сооружений. На полигоне разработан и утвержден план предпаводковых мероприятий, который в рабочем порядке согласован со специалистами МЧС. Выходит, что требования надзорных органов к штатным мероприятиям на полигоне соблюдены и отмене не подлежат, несмотря на отзыв лицензии.

Лицензия на неиспользуемые технологии

Стоит вспомнить, что в октябре 2016 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти оштрафовал предприятие «Полигон «Красный Бор» за грубое нарушение условий лицензии на 200 тысяч рублей. Поводом стали результаты внеплановой проверки предприятия в ноябре 2015 года. Тогда инспекторы Росприроднадзора установили, что «полигон систематически не исполняет требования технологического регламента по обращению с отходами и не соблюдает им же утвержденные технологии обезвреживания и безопасного размещения отходов».

Это решение суда предприятие обжаловало, так как некоторые претензии надзорного ведомства на момент вынесения постановления уже были удовлетворены: например, понижена кислотность в котлованах с жидкими отходами.

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Однако вопросы к исполнению полигоном лицензионных требований у Росприроднадзора остались. Относятся они, в частности, к технологиям обезвреживания отходов. По информации Росприроднадзора, таких методов было два — каскадный метод и использование установок термического обезвреживания. Обе технологии, по утверждению надзорного органа, на данный момент не соответствуют требованиям технологического регламента, поэтому лицензию на обезвреживание отходов данными методами необходимо было отозвать.

Комитет по природопользованию частично соглашается с выводами Росприроднадзора. «На полигоне действительно не применяются установки термического обезвреживания. Это решение продиктовано, в том числе, многочисленными обращениями граждан, которых беспокоили выбросы от установок в воздух. Этот метод мы пытаемся заменить современными очистными сооружениями, работа над которыми находится в стадии проектирования. Но провести опытные испытания установок на полигоне без лицензии, то есть без разрешения на обращение с отходами, не представляется возможным», — разъяснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета.

Рекультивация отменяется?

В марте 2016 года комитетом по природопользованию Санкт-Петербурга было принято решение перевести предприятие в статус государственного бюджетного учреждения, и главной целью выбрать конечную рекультивацию токсичного могильника.

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Разработка проекта рекультивации уже началась, проводятся первичные изыскания для составления технического задания. «На этот процесс отзыв лицензии не повлияет, — считает Юрий Шевчук, председатель общественного экологического совета при губернаторе Ленобласти. «К тому же, предприятие должно скоро сменить правовую форму, а после этого лицензии все равно автоматически потеряли бы силу», — поясняет Шевчук.

Как заниматься рекультивацией опасной территории после аннулирования лицензии на обезвреживание отходов? Получить новую, на конкретные технологии, заложенные в проект рекультивации. В решении суда сказано: после того как проект пройдет государственную экологическую экспертизу, «исходя из утвержденных технологий, можно будет сделать вывод о необходимости получения предприятием новой лицензии на деятельность в области обращения с отходами».

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Полигон «Красный Бор» — это территория в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них на данный момент действуют и находятся под открытым небом. Уровень воды в картах меняется за счет выпадения и испарения осадков. Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов.