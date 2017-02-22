



Иван Шилов ИА REGNUM Святой Лонгин Коряжемский

Министерство культуры РФ за подписью заместителя министра Владимира Аристархова выдало «открытый лист» архангельскому археологу, работнику Института археологии РАН Алексею Беличенко на «право проведения археологический полевых работ на территории Николаевского Коряжемского монастыря в городе Коряжма Котласского района Архангельской области. В частности ему дано «право проводить археологические разведки без осуществления локальных земляных работ на указанной территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности».

Этот документ необходим для начала полевых работ на месте снесенного в 1950 году Благовещенского собора Николаевского монастыря, в полу которого был захоронен святой Лонгин Коряжемский.

В первые десятилетия после революции 1917 года в нашей стране была развернута мощная агитационная кампания, направленная против Русской Православной Церкви. В результате были утрачены тысячи церквей и святынь, в том числе захоронения православных святых. Подобных утерянных и неисследованных захоронений на территории Архангельской области десятки, при этом обретенных и доступных для почитания мощей в митрополии на сегодняшний день нет.

Возрождение церковной жизни после прекращения гонений почти не коснулось этой проблемы. Миллиарды рублей направляются министерством культуры РФ на реставрацию храмов и монастырей, тогда как поисков и исследований захоронений святых, требующих небольшого финансирования, фактически не ведется. Для верующих же обретение мощей святого — событие не менее важное, чем реставрация храма. Кроме того, как показывает опыт, количество паломников и туристов в монастыри и храмы после перенесения туда святых мощей увеличивается в десятки и даже сотни раз. Это, в свою очередь, является важным фактором не только духовного возрождения, но и социально-экономического развития региона.

Так и в Коряжме — все знают, где располагался снесенный Благовещенский собор с захоронением святого Лонгина, на этом участке работали городские коммунальные службы, но поиска захоронения с целью спасения не проводилось. Церковь не может самостоятельно вести эти работы, требующие по закону профессионального археолога с «открытым листом», а областное и федеральное министерства культуры выделяют средства на церковную археологию только в связи с реставрацией церквей. До далекой Коряжмы многомиллионная реставрация не доходила, и перспектив по святому Лонгину не было. Но краеведы фонда «Император» обратились к операторам Президентских грантов, и летом 2016 года грант для поиска этого святого был выделен.

Arh-eparhia.ru Слева направо: руководитель экспедиции Алексей Беличенко, Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, старший научный сотрудник Института земного магнетизма Павел Морозов

Преподобный Лонгин Коряжемский подвизался в различных монастырях Русского Севера, а затем, желая полного уединения удалился в глухую чащу под Сольвычегодском на берегу реки Коряжемки. Когда к нему собралась братия, был построен храм святого Николая и в 1535 году основан монастырь, в котором Лонгин стал игуменом, а в 1540 году преставился. Согласно историческим источникам, мощи святого покоились под спудом монастырского собора Благовещения Пресвятой Богородицы, у северной стены возле алтаря. В 1918 году монастырь был закрыт, последний настоятель монастыря священник Павел (Моисеев) был расстрелян 30 сентября 1918 года. Судьба святых мощей преподобного неизвестна. По мнению историков, они так и остались под спудом Благовещенского собора.

Почему выбран именно святой Лонгин, когда есть много других захоронений святых Русского Севера? Захоронение святых Антония и Феликса Корельских на северодвинском Севмаше уже в планах исследований на 2017 год. Захоронениям Святых Антония Сийского и Александра Ошевенского ничего не угрожает — они находятся на территории действующих монастырей, где не работают коммунальщики и есть охрана. Захоронение Кирилла Челмогорского, на месте снесенного одноименного монастыря в Каргопольском районе Архангельской области, находится под угрозой — оно «в чистом поле». Но организация работ вдали от жилья потребовала бы других ресурсов и финансирования — оно в перспективных планах. Остальные святые погребения требуют длительного поиска и исследования исторических источников, которых зачастую уже не найти. А место могилы святого Лонгина Коряжемского примерно известно, по нему есть фотографии, выкопировки местности и исторические справки. В то же время могила находится под угрозой уничтожения, и если не установить и не огородить ее место, нельзя исключать печального исхода связанного с коммунальными работами.

Целью выданного гранта является отработка механизма поиска сокрытых захоронений святых Русской Православной Церкви на основе церковно-государственного и церковно-общественного партнерства. Опыт приобретенный при исследовании в Коряжме должен быть изложен в виде методических рекомендаций всем региональным органам культуры и епархиям Русской православной церкви.

Раскопки не планируются, место захоронения, если оно сохранилось, будут искать с помощью георадара — устройства подобного эхолоту в воде, и локатору в воздухе. Он передает в землю мощный энергетический импульс, который отражается от подземных предметов и возвращается на приемник, показывающий характеристики этих предметов. Наиболее точно с его помощью локализуются фундаменты исторических зданий, но достаточно точно это можно сделать и с ямами и захоронениями.

Иван Шилов ИА REGNUM Святой Лонгин Коряжемский

По мнению юристов, работающих с археологическим сообществом, и основываясь на последней редакции закона РФ «Об объектах культурного наследия», для таких действий нужен «открытый лист». Другие юристы утверждают, что «открытый лист» необходим, только когда на территории памятника истории, стоящего на учете, начинаются раскопки или изымаются предметы старины. Получатели гранта после консультаций с Институтом археологии РАН и Архангельской митрополией заключили договор с археологом Алексеем Беличенко, который в декабре 2016 года подал в Минкульт РФ заявку на «открытый лист». Целью совместных работ определено «проведение георадарного исследования с археологическим сопровождением с целью обнаружения фундаментов древних строений обители, захоронений архиереев, мощей преподобного Лонгина Коряжемского (XVI в.) — духовного наследника преподобного Сергия Радонежского».

Проект уже частично реализован. Организаторы получили благословение на исследования митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила. С помощью архивных источников, церковной и исторической литературы и карты местности определена территория монастыря, на которой может находиться захоронение святого Лонгина Коряжемского. Эти данные переданы специалистам по георадарным исследованиям, с которыми заключен договор. Составленная программа исследований передана в Институт археологии РАН на согласование.

Осталось провести полевые работы, которые планируются в марте-апреле 2017 года, получить георадарный отчет и заключение по нему Института археологии РАН для определения возможности раскопок. Если раскопки с целью поднятия мощей будут возможны, решение об их проведении будет принимать Церковь — в частности Котласская епархия Русской Православной Церкви.

Но что будет сделано вне зависимости от итогов поиска — это разработка методического пособия, которое поможет в организации подобных исследований в регионах РФ, где есть утраченные захоронения святых. С итогами работ будет широко ознакомлена общественность и СМИ — региональные и федеральные.

Уже сейчас получатели гранта и Архангельская митрополия считают необходимым инициировать принятие федеральной программы поиска, исследования и приведения в порядок утраченных святых захоронений. Это будет возвратом морального долга государства — правопреемника СССР, во времена которого были разорены не только церкви и строения, но и святые мощи — святыни многих миллионов верующих людей.