На протяжении долгого времени большую часть ноши НАТО на себе несли исключительно США, тогда как страны Европы, защитой которой и занимается альянс, по-прежнему не желают платить за свою оборону. На фоне этого возникает вопрос, не стоит ли США пересмотреть свою позицию по НАТО, пишет Даг Бэндоу в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Когда США попросили некоторые страны ЕС сделать то, что делают нормальные государства — взять на себя ответственность за собственную безопасность, — они отказались, и сущность этого отказа выразил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, заявивший, что ЕС занимается финансированием развития третьего мира. Поэтому, получается, США должны по-прежнему противостоять вооруженной ядерным оружием России от лица европейского континента.

На это президент Трамп должен дать свой неоднозначный ответ. Он не станет говорить ЕС, сколько ему тратить на военных, однако с этих самых пор именно Евросоюз будет ответственен за последствия своих решений. Вашингтону следует разработать план постепенной, но полной передачи ответственности за европейскую безопасность самим странам ЕС, а не просто взимать с них дополнительные средства за продолжение выполнения грязной работы.

Так, блок НАТО, несмотря на утрату причины своего существования после развала Советского Союза, вместо противостояния Москве и странам Варшавского договора стал выполнять обязанности ЕС по приему в западный мир восточноевропейских стран. Альянс стал, по сути, социальным клубом, к которому должна принадлежать любая уважающая себя нация. К блоку были присоединены такие с точки зрения геополитики пустышки, как Прибалтика, Албания, Словения и Хорватия. Сейчас одобрения ждет Черногория. В результате традиционно антироссийский альянс подошел к самым границам России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Более того, Североатлантический блок решил вмешиваться в конфликты в областях, которые не играют никакой роли для безопасности существующих членов. Так началась кампания по расчленению Сербии, хотя она никак не угрожала НАТО, альянс также был вынужден подключиться к безрезультатному упражнению в создании наций в Афганистане, своими действиями создал хаос в Ливии.

Недавно рассматривалась возможность присоединения к альянсу Грузии и Украины, которые ведут жесткое противостояние с Москвой. Так, администрация Буша-младшего рассматривала и возможность прямого вмешательства в российско-грузинскую войну, начатую из-за обстрелов российских миротворцев со стороны грузинских войск. Более того, поспособствовав международному кризису и поддержав уличную революцию против избранного и дружественного настроенного по отношению к Москве Януковича, лидеры США и ЕС рассматривали предложение прямой военной помощи Киеву.

В этом контексте Вашингтон уже полностью перестал делать вид, что НАТО защищает США. Из-за безразборного расширения к блоку были присоединены страны с минимальным военным потенциалом, не играющие какой бы то ни было роли в защите США. Включение Грузии и Украины не поспособствует безопасности США, вместо этого создавая черные дыры безопасности и риск конфликта с ядерной державой, у которой больше поставлено на карту.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

Хорошо еще, что, несмотря на панический страх стран Прибалтики, Москва не продемонстрировала никакого интереса в войне. Наоборот, Россия, по всей видимости, вернулась к своей позиции до 1914 года, настаивая на соблюдении её интересов, особенно в области безопасности границ. Этим и объясняется её особенная чувствительность к вопросам Грузии и Украины.

Но основным вопросом является то, зачем США оплачивать оборону 27 стран Европы. Так, на момент создания НАТО в 1949 году Европа еще не оправилась от самой страшной войны, а «агрессивный Советский Союз под руководством Иосифа Сталина превратил восточноевропейские государства в страны-сателлиты», поэтому Вашингтон и был вынужден предоставить континенту защиту.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Но и через почти 70 лет США по-прежнему оплачивают защиту стран, чей ВВП и население превосходят американские. 72% расходов на НАТО покрывает Вашингтон. Более того, в альянсе признают, что слишком сильно полагаются на потенциал США. И хотя ряд стран — членов блока все же пошли на увеличение расходов, этого окажется недостаточно, если Россия будет действительно представлять угрозу континенту.

Кроме того, на фоне выхода Великобритании из ЕС, наступления очередного экономического кризиса в Греции и возможного прихода к власти сил, настроенных враждебно международным альянсам, мало кто верит в то, что ЕС станет наращивать военную мощь. К тому же даже более умеренные европейские политические силы больше озабочены сохранением своих социальных программ и решением проблемы своих долгов, а не действиями Москвы.

Так, ни одна из стран ЕС не несет такую же экономическую ношу поддержания безопасности, как США, и лишь четыре государства выделяют 2% своего ВВП на оборону. При этом Латвия и Эстония, находящиеся в состоянии истерии из-за так называемой потенциальной угрозы со стороны России, выделают только 1,45% и 1,49% от своих ВВП соответственно. Даже Германия — у которой наибольший на континенте ВВП — выделяет жалкие 1,19%, а четыре страны — члены блока, в том числе Испания, не дотягивают даже до 1%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саммит НАТО

Поэтому неудивительно, что Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией в ходе своей предвыборной кампании и указывал на то, что США не должны исполнять свои обязательства в соответствии с пятой статьей устава блока, если не будут выполнены обязанности перед США. Хотя так относиться к обязательствам нельзя, отмечает автор, риторика Трампа демонстрирует общее разочарование относительно готовности стран быть нахлебниками на шее американских налогоплательщиков.

Так, несмотря на призывы официальных лиц США увеличить поддержку блока, страны ЕС по-прежнему выступают за минимальное участие в собственной обороне, аргументируя это тем, что континенту угрожают незначительные вызовы, тогда как по меньшей мере «старая Европа» вряд ли ожидает увидеть российские танки на своих улицах, а другие угрозы менее очевидны. В этих условиях смысла военным США оставаться на континенте нет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Easy Rider

В свою очередь, официальные лица в оборонных ведомствах некоторых европейских стран указывают, что хотя их финансовый вклад мал, но иной вклад их значительный, то есть они предоставляют больше сил. Однако в этом утверждении не берется в расчет относительный потенциалы вооруженных сил стран альянса: американские подразделения более боеспособны и мобильны. К тому же Европа не предоставляет финансирования для обороны в других регионах, в том числе для защиты США и Азии. Безусловно, страны ЕС могут утверждать, что Вашингтон требует от них финансирования своего доминирования и глобальных амбиций, однако зачем тогда США делать для ЕС то, что блок может сделать для себя сам?