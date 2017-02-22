Деятельность четвертого президента страны будет сосредоточена на трех задачах. Главная — обеспечение безопасности для себя и своих родных, а также принадлежащего им имущества после окончания президентского срока.

Канатоходец

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев может стать первым лидером в истории страны, который передал власть мирным путем. Его предшественники — Аскар Акаев и Курманбек Бакиев бежали в результате вооруженных переворотов, которые победители позже назвали революциями.

Розу Отунбаеву в расчет не берем — в статусе «президента переходного периода» она руководила страной около года (2010−2011), да и пришла к власти после безальтернативных выборов. В ноябре 2011 года она сложила полномочия и, после выборов, пост президента достался соратнику по партии — Алмазбеку Атамбаеву.

С тех пор прошло более 5 лет, и теперь уже Атамбаев завершает свой срок. До выборов осталось чуть более девяти месяцев. Но это, если они состоятся по плану, ведь есть вероятность отставки президента и проведения досрочных выборов. По закону Атамбаев не может баллотироваться повторно. Имя своего преемника глава государства пока не озвучивает.

В оставшееся до выборов время президент должен «закрыть долги» и снизить возможные риски, которые могут помешать ему без скандалов перейти на другую работу.

Kremlin.ru Алмазбек Атамбаев

Что нужно успеть президенту Киргизии:

Заняться самозащитой

В первую очередь, главе государства до ухода со своего поста надо достичь цели, о которой обычно публично не принято упоминать. Речь об обеспечении иммунитета к уголовному преследованию в отношении самого Атамбаева, и его ближайшего окружения. Также нужно договориться о неприкосновенности активов.

Достичь этой цели нынешний президент может, либо протащив на свое место подконтрольного ему политика-преемника, либо — достигнув договоренностей с широким кругом местных элит. Отчасти, защитить интересы Атамбаева могут помочь контакты с главами стран, имеющих интересы в Средней Азии — России, Китая, США, Турции, Казахстана и Узбекистана. Проблема в том, что с большинством из них у главы Киргизии сложились сложные взаимоотношения.

Соблюсти региональный баланс

Оставляя после себя «престол», Алмазбеку Амтабаеву хотя бы из соображений личной безопасности надо обеспечить равновесие политической системы.

В стране сильна роль родов и кланов. Делегирование во власть представителей юга и севера страны обеспечивает более-менее равное распределение ресурсов между влиятельными семьями и удерживает их от открытого конфликта.

Проблему конкуренции между кланами предшественники Алмазбека Атамбаева решали несколькими способами.

Аскар Акаев в начале 90-х пытался соблюдать баланс интересов региональных элит, обеспечивая их представительство в разных органах власти. Премьер-министры, по советской традиции, назначались из числа этнических русских.

Курманбек Бакиев в начале президентства придерживался схемы «один плюс один». Будучи представителем южного клана, он выбирал в премьер-министры выходцев из северных областей Киргизии. Позже, как только этот баланс пошатнулся, соратники и родственники президента предпочли единолично контролировать поступление и распределение ресурсов — северные кланы взбунтовались.

Роза Отунбаева, придя к власти в 2010 году, вместе с социалистом Омурбеком Текебаевым утвердила новую редакцию Конституции и попыталась превратить Киргизию в парламентско-президентскую страну. По новому закону глава государства лишался части своих полномочий и делил их с премьер-министром.

Нынешний глава страны Атамбаев — представитель северной части элит Киргизии. Балансируя между южными и северными элитами и опираясь на поддержку внешних игроков, Атамбаеву удалось снизить напряженность в стране, нейтрализовать оппонентов и сконцентрировать власть у себя в руках.

Закрыть годовой бюджет

Еще одна важная задача, связанная с обеспечением стабильности в стране на поствыборный период — обеспечение экономической стабильности. Ситуация с деньгами далеко не лучшая. Тем более что выборы назначены на ноябрь 2017 года, а этот месяц, даже при условии относительной стабильности в политической жизни Киргизии, является непростым периодом.

В конце года традиционно ощущается нехватка бюджета. Под угрозой могут оказаться финансирование социальной сферы и выплаты бюджетникам.

На сегодняшний день прогнозируемый дефицит составляет 23,3 млрд сомов (19,4 млрд рублей) это около 4,7% объема ВВП.

Дефицит налоговых поступлений, вероятно, будет компенсирован за счет урезания расходов, а также внешних вливаний. Этот вопрос поднимался во время февральского визита Алмазбека Атамбаева в Брюссель и, скорее всего, будет затронут на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке.

President.kg Алмазбек Атамбаев, Си Цзиньпинь

Еще одним источником поступлений, правда в несколько ином виде, остается Китай. Если Европейский союз и Россия могут выделить гранты на поддержку реформ и экономики страны, то от Пекина Бишкек ждет деньги на реализацию проектов.

Впрочем, пока часть крупных проектов не реализовывается, на неопределенный срок отложено строительство:

железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан;

четвертой ветки газопровода «Центральная Азия — Китай», которая должна была пройти через Киргизию.

Еще один масштабный проект — перенос китайских предприятий на территорию Киргизии, по всей видимости, в ближайшее время тоже не состоится. В СМИ нет ни одного упоминания об открытии китайских производств в рамках заявленной программы.

К слову о Китае. Среди прочих слухов выделяется версия о том, что Алмазбек Атамбаев может подписать с китайской стороной соглашение о создании фонда развития, аналогичного тому, который работает в Бишкеке на деньги Москвы. Российско-Киргизский фонд развития занимается финансированием проектов на территории Киргизии в рамках участия страны в ЕАЭС.

Останется ли Алмазбек Атамбаев в политике?

На встрече с журналистами в декабре 2016 года президент уклонился от прямого ответа на вопрос о дальнейших планах.

Атамбаев отметил, что не будет становиться премьер-министром или спикером парламента. По его словам, он поможет своей партии (СДПК) перед выборами в парламент в 2020 году.

Некоторые эксперты уверены, что президент не сможет окончательно уйти из политики.

«Не исключаю возможности, что после выборов 2020 года он пойдет депутатом Жогорку Кенеша (парламента)», — считает политолог Игорь Шестаков.

Другим возможным вариантом работы для четвертого президента Киргизии являются финансовые структуры по линии межгосударственного сотрудничества. Например, упоминаемый выше китайский фонд развития.

Сейчас, в период предвыборной гонки, во многом определяется будущее уходящего главы республики. Если Атамбаев передает власть мирным путем, то его дальнейшие перспективы выглядят более радужными, чем у его предшественников. Аскар Акаев сейчас живет в Москве, Курманбек Бакиев — в Минске. На их ближайших соратников на родине заведены уголовные дела.