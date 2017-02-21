В каждом солдатском ранце лежит маршальский жезл, но, хочется добавить, не в каждом лежит скипетр. Маршал Жуков попал в опалу за «наполеонизм». Так вот, сейчас мы наблюдаем обратный процесс в США: генерал-лейтенанта Герберта Раймонда Макмастера именно за эти качества и продвигают «умеренные республиканцы».

Иван Шилов ИА REGNUM Герберт Макмастер

«Генерал Макмастер, чья нетрадиционная карьера принесла ему широкое уважение в военных кругах США, станет следующим советником по национальной безопасности Дональда Трампа», — так радостно начинаются почти все новостные заметки о новом назначении в СМИ США. Это и настораживает.

«Трамп сделал, кажется, лучший выбор из четырех кандидатов, и это хорошая новость, что он не выбрал Болтона», — которого даже The American Conservative считает худшим из зол. «Флинн стал уж очень идеологичен… в Макмастере нет ничего подобного. Прежде всего, у него репутация честного и компетентного человека, и администрация отчаянно нуждается в ком-то вроде него». «Болтон — ярый противник ядерной сделки с Ираном и часто говорит о нападении на эту страну, Болтон поддерживает связь с террористической организацией, которая стремится к смене режима в Иране. Его назначение означало бы одобрение самых худших республиканских тенденций во внешней политике», — с облегчением пишет The American Conservative.

«Майкл Флинн имел репутацию пушки, сорвавшейся с лафета, одержимого политическими идеями. Макмастер, наоборот, осторожный и успешный ученый — хорошо известный в процессе создания внешней политики. Вот почему даже некоторые критики Трампа — такие, как бывший сотрудник министерства обороны Обамы Эндрю Эксум, хвалят этот выбор», — пишет издание The Vox.

«Уважаемый военный стратег, известный своим вызовом традиционному мышлению, который помог в войне в Ираке в самые тяжелые дни», — сообщает New York Times.

В отличие от Флинна, который был советником кампании еще в прошлом году, генерал Макмастер не имеет никаких связей с Трампом. Испытанный битвами ветеран войны в Персидском заливе и второй иракской войны, генерал Макмастер считается одним из самых независимо настроенных офицеров, что одно время даже стоило ему карьеры.

«Он человек огромного таланта и с огромным опытом, — говорит Трамп журналистам. — Он пользуется большим уважением всех в вооруженных силах, и для нас очень большая честь то, что он с нами».

Стало известно, что именно клика консервативных деятелей национальной безопасности, в том числе дружественный майданной Украине сенатор Джон Маккейн и министр обороны Джим Маттис, который работал с генералом Макмастером, предложили ему взяться за эту работу. Американский сенатор Джон Маккейн прокомментировал это назначение в своем Твиттере: «Генерал-лейтенант Макмастер — отличный выбор для советника по национальной безопасности — человек подлинного интеллекта, характера и способностей».

«Выбор 54-летнего генерала Макмастера, которого еще называют генерал-иконоборец [Iconoclast] (известен тем, что боролся с традиционными предрассудками), изумил некоторых наблюдателей, которые озадачены тем, как администрация Трампа собирается иметь дело с военным силачом, известным тем, что ставит под сомнение любой авторитет.

Вот четыре важные вещи, которые необходимо знать о новом советнике по национальной безопасности США:

1. Неисполнение обязанностей. В 1997 году генерал Макмастер стал известен после написания книги «Неисполнение обязанностей», в которой подверг критике военное и политическое руководство страны за плохое руководство во время войны во Вьетнаме.

«Книга Макмастера описывает нарушения в работе национальной безопасности в принятии решений, которых в настоящее время он будет избегать», — пишет в своем Твиттере журналист Стив Инскип.

Книга утверждает, что старшие офицеры должны были что-то сделать с отсутствием у бывшего президента Линдона Джонсона и министра обороны Роберта Макнамары стратегии в борьбе с вьетконговской армией Северного Вьетнама. Несмотря на иконоборческой характер, «Неисполнение обязанностей» остается весьма влиятельным и популярным чтивом в военном сообществе США — ее читают и морская пехота, и Пентагон.

2. «Иконоборчество» стоило Макмастеру продвижения по службе.

Несмотря на свою репутацию топ-офицера в войне в Ираке, генерал Макмастер был дважды не допущен к генеральской должности в 2006 и 2007 годах. Никаких официальных комментариев не было, но в целом в военном сообществе принято считать, что его «иконоборчество» и привычка ставить под сомнение статус-кво стоили ему карьеры.

Макмастер был в конечном счете назначен на генеральскую должность в 2008 году — генералом Дэвидом Петреусом (бывшим директором ЦРУ, которого многие прочили на место Флинна). Но его «иконоборческая природа» остается важный фактором, который нужно держать в уме.

3. Он хорошо знает историю вооруженных сил США.

Книгу он начал писать в рамках докторской диссертации по американской истории в Университете Северной Каролины. Еще будучи студентом, он часто утверждал, что, несмотря на огромные технологические достижения, человеческий аспект войны остается неизбежным на поле брани. «Мы предполагали, что прогресс в области технологий… сделает войну быстрой, дешевой, эффективной и относительно нерискованной — но это, конечно, не так», — сказал генерал Макмастер в интервью 2012 года. В том же интервью генерал утверждал, что его понимание военной истории оказывает огромное влияние на то, как он будет принимать решения в будущем.

Общее заключение Макмастера состоит в следующем: отсутствие на ранней стадии планирования четкого понимания, каким должен быть политический результат, обернулось провалом в Ираке и Афганистане; это сильно осложнило обе войны.

4. 100 самых влиятельных людей в мире. В 2014 году генерал Макмастер попал в журнал Time Magazine — в список 100 самых влиятельных людей в мире. В сопроводительной части, написанной генерал-лейтенантом Дейвом Барно, который командовал американскими войсками в Афганистане, генерал Макмастер был провозглашен «архитектором будущей американской армии». Далее следовали характеристики: «один из самых известных солдат», «нетрадиционный» и еще «впечатляющий» военнослужащий. В Ираке подход генерала Макмастера к ведению военных действий считался легендарным. Он обучал своих солдат иракской культуре, подробным различиям между суннитами, шиитами и туркменами; солдаты читали книги по истории региона и стратегии борьбы с повстанцами. Это был резкий переход от тактики «убить-и-захватить», которую использовали США в Ираке с момента вторжения в марте 2003 года, к которой администрация Обамы в итоге вернулась и в Афганистане, и в Ираке, и в Сирии.

«Через несколько месяцев после списка Time Magazine генерал Макмастер был официально повышен до генерал-лейтенанта», — пишет ABC News.

«Одна из областей, где он и Трамп, очевидно, согласны — необходимость реформировать «изможденную» армию США, как выразился президент в своей речи в феврале. Макмастер на слушаниях в Конгрессе в апреле 2016 года называл силы США «уступающими в дальнем бою по вооружению многим потенциальным противникам», что подтверждает отчет аналитического центра Breaking Defense. «Наша армия в будущем рискует быть слишком немногочисленной, чтобы обеспечить страну. Около 980 000 солдат — армия столь же мала, как до Второй мировой войны». Макмастер также обеспокоен тем, что некоторые из основных видов оружия — боевая машина Брэдли и танки Abrams — устарели. Он также говорит о том, что у России теперь преимущество в боевых беспилотных летательных аппаратах, что сообщало издание Defense One еще в сентябре.

Идею добавить новое оружие, конечно, охотно примет большинство генералов, даже учитывая то, что во время администрации Обамы стратегия США опиралась на высокие технологии, сбор разведывательной информации и военно-воздушные силы. Но в Ираке Макмастер стал фаворитом Дэвида Петреуса, командующего, обыгравшего Ирак комбинацией «невидимости», скрытых действий и тактики небольших подразделений.

«Человек, который сделал себе имя и как ученый, и как практик борьбы с повстанцами в Ираке, Макмастер долго считался классическим индивидуалистом от армии; он преуспел на поле боя, но обрел слишком много врагов, — писал Дэвид С. Максвелл, заместитель директора Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета в 2014 году. — Дважды подряд звучал похоронный звон его карьеры». Макмастерс тех пор был повышен три раза.

Работа Макмастера будет заключаться в том, чтобы помочь президенту привести в жизнь предвыборную риторику о планах по борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Президент не совсем четко определил свои идеи по поводу проблемы, кроме таких типичных заявлений, как «мы должны сделать с ними что-то очень жесткое… к ним постучат из ада» — и нам мало известно о его конкретных планах.

Давний друг и поклонник Макмастера писатель и генерал Сорли говорит, что администрация должна решить, хочет ли «она преследовать его [ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)] более эффективно или хочет отстраниться. «Я надеюсь, что они отстранятся, — добавил Сорли. — Я не вижу какого-либо смысла в продолжении того, что мы делаем, даже если мы будем делать это более эффективно. Мы пытаемся справиться с ситуациями, которые существовали на протяжении тысячелетий, и мы не решим их несколькими отрядами на местах». «Если бы я был советником [Трампа], — добавил Сорли, — я бы сказал: давайте вернемся домой. Мы не можем решить эти проблемы, и давайте не будем беспокоиться об этом».

Главный урок из «Неисполнения обязанностей», говорит Сорли, заключается в том, что президент Джонсон был «неумелым и что войну не должны были проиграть». А теперь Макмастеру придется применить уроки из своей книги в Белом доме, направляя Трампа. Можно обратиться к его инстинктам, чтобы просто «постучать к ним из ада», или разработать какой-то лучший план, или просто уйти самим.

Во-первых, есть вопрос: сможет ли Трамп сам выбирать своих людей, без которых, по мнению большинства наблюдателей, Макмастер не сможет организовать сильную команду, против тех, кто подобен Стиву Бэннону, главному политтехнологу президента (который теперь в Совете по национальной безопасности) и Джареду Кушнеру, его свояку?

Сорли и еще два бывших сотрудника по национальной безопасности, пожелавшие не называть своего имени, задаются вопросом: был ли представлен Макмастеру выбор — взяться за эту работу, либо уйти в отставку. «Он лучший парень, на которого мы можем надеяться… — сказал Сорли. — Мой вывод таков: если он не сможет выполнять эту работу в сложившихся обстоятельствах, то никто не сможет».

«Я думал, что довольно резкие критические замечания об американских генералах — отражение молодого возраста автора», — говорит Мерле Прибенау, ветеран ЦРУ в отставке, который провел большую часть своей карьеры во Вьетнаме (или имея с ним дело), в интервью изданию Newsweek. «Вы становитесь старше и узнаете, что ситуации не всегда черно-белые, и часто единственный реалистичный выбор находится между плохим вариантом и другим, который еще хуже. Это было особенно верно во Вьетнаме, где, казалось, у нас не было хорошего выбора».

«То же самое можно сказать и сегодня, и не только о Ближнем Востоке, но и о Белом доме», — пишет The Newsweek.