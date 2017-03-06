Итоги завершившейся на днях Мюнхенской конференции по безопасности еще нуждаются в серьезном осмыслении. Слишком сильно на этот раз конференция напоминала разыгрывающийся в казино турнир по покеру со значительными элементами блефа. Игроки расселись за столом и сделали ставки, дальнейшее развитие событий покажет, кто выйдет с барышом, кто с проигрышем, а кому уготована роль «болвана», который карты сдает, но сам не участвует в большой игре. Главный ход сделал Вашингтон. Возглавивший американскую делегацию вице-президент США Мак Пенс вбросил джокера, то, что агентство Reuters назвало «танцем вокруг двух процентов». 2% от национального ВВП на оборону — это стандартное обязательство для каждой страны-участницы НАТО. Выполняют требование всего пять государств: Великобритания, Греция, Польша, США и Эстония. При этом Вашингтон справедливо считает, что основную нагрузку несет именно он. Выступая на конференции Пенс заявил: «Позвольте мне прояснить этот момент: президент Соединенных Штатов ждет, что союзники сдержат слово и выполнят свои обязательства. Более того, это означает, что пришло время сделать больше». Речь идет о требовании от членов Альянса тратить на оборону «два процента», иначе, по словам вице-президента, США будут констатировать размывание основы НАТО.

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Gage Skidmore Майкл Пенс заставил тревожиться европейцев

В контексте «твиттерной дипломатии» американского президента Дональда Трампа, который окончательно запутал европейских партнеров в вопросе будущего евроатлантического партнерства, выступление Пенса заставляет ЕС нервничать и вскрывать свои карты, демонстрируя разброд в собственных рядах. Есть позиция нового министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который отказывает Белому дому в требованиях нарастить расходы на оборону. Глава МИД предостерег в Мюнхене: иллюзией будет полагать, что Берлин начнет ежегодно тратить на 25 млрд евро больше в течение следующих лет. При этом Социал-демократическая партия (SPD), которую представляет министр, требует учесть в расходах на НАТО гуманитарную помощь, которую Германия предоставляет беженцам, в частности выделенные в прошлом году немцами практически в одиночестве от 30 до 40 миллиардов евро на почти один миллион мигрантов, переселение в Европу которых стало «результатом неудачных военных интервенций в мире». Это прямой намек на вторжение США в Ирак. Вместе с тем, есть основания полагать, что канцлер Меркель и министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, представляющие конкурирующий с SPD Христианско-демократический союз (CDU), настроены не так категорично. Федеральное правительство, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, и так уделяет много внимания восстановлению на Ближнем Востоке разрушенной инфраструктуры, помогает системам образования и предпринимательства. Если такие планы в отношении освобожденных от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) районов Ирака и Сирии будут озвучены в новой антитеррористической программе, которую союзникам вскоре должен представить министр обороны США Джеймс Мэттис, европейцы воспримут это в высшей степени благосклонно, утверждает издание.

Вторая позиция связана с проектом создания Главного управления по вопросам обороны, которое бы на уровне Евросоюза отвечало за внутренние аспекты политики обороны и безопасности, а также учредить Европейский разведывательный отдел. Об этом на конференции в Мюнхене в частности говорил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, заявивший, что «европейцы должны объединять свои расходы на оборону, лучше и более эффективно тратить деньги», и поддержавший идею создания Европейского оборонного союза. Ранее Европарламент принял резолюцию по докладу «Возможные эволюции и корректировки текущей институциональной структуры Европейского союза» лидера фракции Европейского альянса либерал-демократов, бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта, одновременно являющегося представителем ЕП по вопросам переговоров о выходе Британии из Евросоюза. В ней сказано, что Европарламент «подчеркивает необходимость скорейшего создания Европейского оборонного союза, усиливающего оборону территории ЕС, который в стратегическом партнерстве с НАТО позволит ЕС действовать автономно в операциях за рубежом, в основном с целью стабилизации соседнего ему пространства, и таким образом, повысит роль ЕС как гаранта своей собственной обороны и безопасности». Против этой концепции выступает Лондон. Как заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, «нам не нужна армия Евросоюза. Нам не нужны штабы в ЕС… Европа имеет политическую роль, она может ввести санкции, например, против Путина. Она имеет дипломатическое влияние. Но военная мощь — это то, что есть именно у НАТО, и это очень важно, чтобы у нас не было двух конкурирующих организаций».

Третью позицию озвучивает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание отмечает, что в обновленном НАТО сыграть важнейшую роль могли бы не США, а Германия. Предлагается следующая модель сотрудничества: Берлин как ведущий игрок вступает в альянсы с малыми странами. Уже сейчас есть соглашение, по которому отдельные подразделения чешской и румынской армии будут подчиняться Бундесверу. В планах — кооперация в сферах танкерного флота, разработки дронов (с Францией) и ракет (с Норвегией). Политическим обоснованием этой концепции является тезис о якобы имеющей место «агрессивности России». Поэтому главным направлением становится так называемый «восточный фланг» НАТО, где вместе с восточноевропейскими и центральноевропейскими партнерами должны быть созданы гибкие силы быстрого реагирования. Это с одной стороны. Но, с другой стороны, встает вопрос финансового и материально-технического перевооружения. А здесь, уточняет немецкая газета Süddeutsche Zeitung, не все так однозначно. Даже если произойдет «политическое чудо» и Берлин удвоит свои расходы в течение ночи, доведя их до двух процентов, у Бундесвера нет возможности быстро «переварить» дополнительные средства. Как пишет издание, «если Германия решит купить на эти деньги десять новых вертолетов для Вооруженных сил, то ведь они должны вначале быть построены и доставлены, что занимает много времени. А если вертолет в один прекрасный день появится во дворе? Нет достаточного числа сотрудников, чтобы его технически обслуживать и производить ремонт. Существует нехватка специалистов для кибервойн, квалифицированных юристов, способных вести переговоры по очень сложным контрактам с оборонной промышленностью и обслуживать их, не хватает боеприпасов».

U.S. Army Бундесвер готов идти вперед?

Четвертая позиция выдвинута Лондоном, начавшим свою игру. Процитируем британскую The Times: «Из-за Brexit мы выходим из ЕС, но остаемся незаменимой военной державой в новом центре внимания Европы, каким является балтийский регион. Впервые с 1980-х годов у Британии появились серьезные военные обязательства в Европе. Мы являемся «основной страной НАТО» для Эстонии, так как размещаем там свои войска и координируем действия по обороне. Как мы будем усиливать свои войска в Эстонии в случае кризиса? Прежде мы могли уверенно сказать, что это сделает Пентагон. Сейчас надо искать новые способы. Ситуация меняется, хотя и довольно медленно. Девять стран этого региона (пять скандинавских, три прибалтийских и Польша) быстро создают новые механизмы безопасности. Но мини-НАТО в составе скандинавских, прибалтийских стран и Польши, претендующая на роль затыкающего бреши оборонительного оплота, нуждается во внешнем руководстве страны, которая обладает необходимым военным и дипломатическим весом. Поскольку США, Франция и Германия сегодня под вопросом, такой руководящей силой может стать только Британия. Обязательства Лондона перед Эстонией — это, скорее всего, только начало нашего предприятия в Прибалтике. Британским политикам следует лучше объяснять, для чего все это нужно. Для начала, они могут более резко и открыто заявить о серьезности российской угрозы Британии, причем не только в военном отношении, но и в плане подрывной деятельности. Они могут также указать на то, что поскольку мы плетемся в сторону Brexit, нам нужны друзья в Европе». Но для Лондона проблема здесь именно в Brexit, поскольку европейцы в ответ заявляют, что мнение Великобритании о том, что хорошо для Евросоюза и что плохо, уже не имеет смысла.

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Итак, козыри выложены на стол, а два игрока — Вашингтон и Лондон сыграли на повышение. Чего ждать дальше? На наш взгляд, пока складывается следующий промежуточный расклад. «Фактор Москвы», который эксплуатируют в своих интересах американцы и англичане, является элементом блефа. Отсюда вся риторика о «российской угрозе» на Украине и в зоне «двух П», Польши и Прибалтики, становится операцией прикрытия каких-то иных геополитических задач. Для США это, возможно, способ подтолкнуть Европу на выделение дополнительных средств, которые американцы решат потратить на собственные цели, не консультируясь особо с союзниками по НАТО. Например, в регионе Большого Ближнего Востока и Закавказья. Для Великобритании — инструмент для взлома Евросоюза в условиях одновременного дистанцирования от него и ради противодействия идее создания Европейского оборонного союза. В этой ситуации на роль «болванов» выдвигаются Польша и Прибалтика, чьи страхи перед мифической «агрессией Москвы» и чьи настойчивые требования проявить «евроатлантическую солидарность» позволяют ведущим игрокам давить на ЕС и в особенности на Берлин, требуя от партнеров деньги на бочку и бочку вперед. Ну, а зоне «двух П» будет предложено удовлетвориться уже наличным усилением так называемого восточного фланга НАТО и предаваться мечтаниям в духе неимущего крестьянина, который, узнав, сколько стоит атомная бомба, в сердцах воскликнул: «Это же огромные деньги! Вот бы она упала мне в огород!». Первый раунд завершен. На очереди флоп, терн, ривер и неизбежный шоудаун.