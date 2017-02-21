Нацбанк Украины

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор банковского сектора Украины

Согласно недавнему решению руководства НБУ, теперь банкам Украины разрешено списывать средства клиентов по решению частного исполнителя. Ранее банки были обязаны выполнять требования на принудительное списание средств клиента только в том случае, если оно поступало от государственной исполнительной службы.

В пресс-службе НБУ сообщили, что приступили к стресс-тестированию 37 небольших банков (совокупно менее 2% банковской системы), которые ранее не проходили эту процедуру. Как и ранее, регулятора интересует диагностика качества активов и достаточности капитала. Как заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, процедура продлится до 1 августа, после чего с банками в индивидуальном порядке проведут консультации и согласуют графики докапитализации (по необходимости). Напомним, что практически все из примерно 90 банков, прекративших существование на протяжении 2015−2016 гг., были выведены из рынка именно в результате процедуры стресс-тестирования.

Банковская система Украины в 2016 году показала рекордный убыток — 159 млрд грн. Правда, в Нацбанке успокаивают население оригинальным образом: «чистого» убытка на самом деле всего 23 млрд. Ещё 136 млрд отнесены в убыток из-за резервирования кредитного пакета «Приватбанка». Если посчитать без средств, потраченных на его национализацию, то убыток банковской системы в 2016 году сократился в 2,8 раза (в 2015 году он составил 66 млрд грн).

«Нацбанк объявил о пересмотре Комплексной программы развития финсектора до 2020 года. Среди названных причин ее обновления оправданной считаю только одну, а именно необходимость подстройки под новые вызовы в экономике, — за два года после ее принятия такие безусловно появились. Остальное — банальная попытка замаскировать собственные провалы», — пишет в своём Facebook экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов. В частности, он указывает, что один из показателей программы — отношение пенсионных накоплений населения к ВВП, которого желательно достичь к 2020 году — нынешнее руководство банка снизило в 150 раз (с 15% до 0,1%). Арбузов признаёт, что сам в бытность главой НБУ не верил в достижимость этого показателя, однако его резкое снижение до таких величин слишком красноречиво: «…похоже власти твёрдо уверены, что население настолько обеднеет к 2020 году, что даже и сбережений не будет».

»В пятницу [10 февраля — Ред.] зарегистрировали производство относительно одного из руководителей НБУ… Дело фактовое», — такое заявление 15 февраля во время пресс-конференции сделал глава НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) Артём Сытник. При этом он не уточнил ни деталей правонарушения, ни того, кто является фигурантом расследования. Однако уже спустя 5 дней о претензиях к руководству НБУ заявили и в Генпрокуратуре Украины. «Я располагаю документами, которые прямо указывают на причастность председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, а также руководителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина к реализации ряда непрозрачных схем, связанных с ликвидацией банков, — как на этапе работы временной администрации, так и на этапе введения в банк куратора НБУ при установлении специального режима контроля за банком», — это уже слова прокурора ГПУ Владислава Куценко, сказанные в интервью изданию «Комментарии». Прокурор заявил также, что кураторы в ликвидируемых банках действовали в сговоре с руководством НБУ, а Валерия Гонтарева, якобы, даже сумела назначить своего протеже на должность руководителя департамента консолидированных продаж Фонда гарантирования вкладов физических лиц (отвечает за оценку имущества банков, определяет оценщиков, утверждает или не утверждает результаты оценки). «Если следствие будет работать по закону, и никто не будет в него вмешиваться, я считаю, есть все основания усадить Гонтареву на скамью подсудимых и добиться обвинительного приговора», — утверждает прокурор.

Ставки

В Нацбанке отмечают, что снижение учётной ставки НБУ на треть — с 22% до 14% в течение года, привело к соответствующему снижению депозитных ставок в банках: до 17,5% (-3,8 п. п) годовых в гривне и на 2.2 п.п. до 5,7% (-2,2 п. п) годовых в долларах США (вклады на 12 месяцев). В 2017 году средние ставки упадут ниже 14% (в гривне) и ниже 3% (доллар и евро), уверены в НБУ.

tOrange.biz Гривны

Пока эти прогнозы оправдываются. Согласно данным постоянного мониторинга ставок, проводимых ЛIГАБiзнесIнформ, по состоянию на 20 февраля украинские банки предлагали депозиты на следующих условиях: 14,24%-14,54% (гривна, вклады от 3 месяцев до года), 3,76%-4,31% (доллар, вклады от 3 месяцев до года), 3,01%-3,77% (евро, вклады от 3 месяцев до года).

«Время высоких ставок окончательно прошло. Украина нуждается в перезапуске экономики. Бизнес ждет дешевых ресурсов, и задачи банковского рынка — пойти ему навстречу», — комментирует для пресс-службы заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн. В банке, как и анонсировала ранее Гонтарева как раз происходит очередное снижение ставок. До конца февраля они будут снижены на 1,5−1,75 п.п. в гривне, 1−1,25 п.п. в долларах и 0,5−1 п.п. в евро.

«Кредиты выдают три государственных банка, четыре-пять банков с иностранным капиталом и два-три с украинским. При этом рост объемов — в пределах 2−3% по отдельным банкам», — такую оценку кредитного рынка приводит советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ для «Апостроф».

»Сегодня началось внедрение финансируемой ЕС программы, в рамках которой Европейский инвестиционный банк сможет поддерживать малые и средние предприятия в Украине и других странах, которые подписали Соглашение об ассоциации», — такое заявление вице-президента Европейского инвестиционного банка Вазила Гудака размещено на сайте банка. Суть программы в том, что ЕИБ намерен предоставлять свои гарантии местным банкам по кредитам малого и среднего бизнеса, что позволит банкам снизить свои риски, а значит и уменьшить стоимость кредита для бизнеса.

Хроника «банкопада»

В 2017 году у украинских банков появилась новая практика. Они не дожидаются решений НБУ об отзыве лицензий, введении временной администрации и прочих предликвидационных мер, а тихо ликвидируются сами. В январе такое решение принял банк «Народный капитал», в феврале — «Финбанк». Владелец банка — бизнесмен Александр Грановский, который был совладельцем более крупного финансового учреждения — «Платинум банка», который был признан неплатежеспособным 1,5 месяцами ранее.

Собственник ещё двух банков — Индустриалбанка и Экспресс-банка — принял решение объединить свои структуры в одно финансовое учреждение. Таким образом их владелец вдвое облегчит себе выполнение требований НБУ по резервированию капитала.

Экономический журналист Александр Дубинский в своём Facebook прогнозирует скорые проблемы у «Диамантбанка»: «Мои источники в НБУ передали мне результаты диагностики Диамантбанка, который на днях получил у НБУ 480 млн. грн. рефинансирования. Согласно этим данным — банк глубоко проблемный, и требует докапитализации на 2,5 млрд. грн. При этом… банк утвердил с НБУ программу докапитализации только на 750 миллионов. При этом, исходя из данных диагностики НБУ, банк показывает не положительный, а отрицательный основной капитал на уровне (минус)1,6 млрд. гривен по итогам 2016 года. И по прогнозам Нацбанка, по итогам этого года потеряет еще 200 миллионов капитала».

Таким образом, несмотря на то, что с рынка уже выведены 88 банков, темпы схлопывания пока и не думают замедляться. Эксперт по экономике, руководитель проекта «Путь к успеху» Андрей Блинов во время пресс-конференции заявил, что ожидает банкротства 10 банков в течение года: «Обратите внимание: у нас уже год идет экономический рост, восстановительный, слабенький, но он есть. Как правило, такой рост должен сопровождаться скупкой по дешёвке чего угодно. Я вижу инвестиции в недвижимость, но инвестиций в реальный сектор или финансовую систему нет. Есть ощущение, банковский кризис не закончился».

Российские дочерние банки на Украине

Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило в эфире радиостанции «Голос Столицы» дал свою оценку докапитализации российскими банками своих украинских структур. И она вдвое больше, чем сообщала Валерия Гонтарева в конце января: «За прошлый год в Украину пришло где-то чуть больше двух с половиной миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, 2,8 млрд, кажется, за 9 месяцев [на самом деле 3,8 млрд долл за год — Ред.], и из них около двух миллиардов — докапитализация российских банков своих дочерей в Украине. Условно говоря, если бы их не было, то у нас почти не было бы прямых иностранных инвестиций. Это плохо, но это факт».

Председатель политической партии «Родной дом» Александр Билошицкий призывает государство не останавливаться на текущих ограничениях, наложенных на российский банковский капитал на Украине: «Государство, конечно же, должно прекратить работу российских банков… А каким образом? На мой взгляд, лишить лицензии, закрыть границы, чтобы не было никаких движений по торговле. Государство в обязательном порядке должно вести информационную работу, призывая население забирать свои депозиты, а предпринимателей закрывать счета». И в первую очередь — через запрет государственным органам держать в российских банках свои счета, закладывать имущество и так далее». Ещё один политик, Юрий Кармазин, предлагает запретить государственным органам и предприятиям иметь счета в российских банках. Такая обострённая реакция была вызвана появившейся примерно месяц назад информацией о том, что даже ряд предприятий «Укроборонпрома» (предприятия украинского ВПК) имеют счета в банках с российским капиталом.

Vidsich Российский банк

Появление такой информации в СМИ вызвало ожидаемую реакцию: в течение февраля произошло сразу несколько нападений радикалов на отделения российских банков на Украине. Так, Национальный корпус» (политическая партия на базе добробата «Азов») заварила входные двери в отделение VTB-банка в Киеве, а также пикетировала офисы Проминвестбанка, Сбербанка РФ, БМ-Банка и Альфа-банка. Аналогичные «мероприятия» прошли и в регионах: Львове, Ивано-Франковске, Харькове. Нужно отметить, что организаторы акций перешли от запугивания работников к психологическому давлению на клиентов банков. «Это банк страны-агрессора. Он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги» — такие листовки остаются на стенах и столбах возле отделений после визитов националистов.

В НБУ также ответили на неоднократные обвинения в том, что именно в Нацбанке покровительствуют работе российских банков на Украине: «Сейчас НБУ не имеет оснований для прекращения работы банков с российским капиталом в Украине и не может нарушать законодательство… Тезис о том, что именно НБУ прекратить работу банков с российским капиталом в Украине не соответствует действительности». Напомним, Гонтареву и её замов периодически обвиняют в подыгрывании дочерним структурам банков РФ на Украине, поскольку за время её нахождения в должности удельный вес этих банков в банковской системе Украины вырос примерно вдвое: с 17−18% до 35−40%. В НБУ эту информацию опровергают, утверждая, что доля российских банков сегодня — 8,8% (по активам). Народные депутаты этому не верят. «Начиная с 2014 года, где, по свидетельству экспертов, которым я доверяю, было российского банковского капитала в Украине до 20 процентов — на сегодняшний день эксперты дают заключение, что более 42 процентов капитала находится в российских резидентах банков. Ну, это порочная практика», — утверждает в комментарии телеканалу ТСН народный депутат Украины Валентин Дидыч.

Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире радиостанции «Голос Столицы» говорит о 10−15% доле по активам, что также превышает данные НБУ, хотя и не так сенсационно, как в заявлениях депутатов Верховной Рады.

Приватизация госбанков

Валерия Гонтарева наконец определилась с тем, что государство собирается делать с национализированным «Приватбанком».

»Банк реально продать с хорошим для государства мультипликатором, но, возможно, на это придется потратить три-четыре года. ЕБРР [Европейский банк реконструкции и развития — Ред.] уже пригласили участвовать в капитале. Верю, там будет success story», — рассказала глава НБУ в интервью ЛІГА.net. Хотя на данный момент сложно представить, кому может быть нужен такой специфический банк, кроме самого государства. Его мог бы купить какой-нибудь из европейских банков, однако не в текущей ситуации, когда они, наоборот, сами готовы продать свои дочерние структуры, если за них кто-то предложит хорошую цену. Российский бизнес в нынешних условиях не купит на Украине ничего. А у украинских игроков ни у кого попросту не хватит денег на такую покупку.

В отношении недавно национализированного банка с момента последнего обзора выяснилась одна любопытная подробность. Чтобы остановить массовый отток вкладов из банка (по некоторым данным, он составил не менее 1 млрд долл) парламент принял закон о предоставлении государственных гарантий на 100% размера депозита. Сегодня таким может похвастаться только государственный «Ощадбанк», в других банках, в случае их банкротства, ФГВФЛ возмещает только эквивалент 200 тыс грн. Однако этот закон до сих пор не подписан президентом, т. е. не вступил в силу.

Более того, по мнению журналиста Александра Дубинского, закон и не будет подписан. Но и ветировать его Порошенко также не станет: «Дело в том, что в проекте закона, который проголосован Верховной Радой, речь идет о гарантиях вкладов в ГОСУДАРСТВЕННЫХ БАНКАХ. При этом ПриватБанк — не государственный. Это банк, акциями которого владеет Министерство финансов в результате национализации. Помимо этого, вы где-то видели информацию о доле государства в этом банке? Нацкомиссия по ценным бумагам? СМИДА [Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка — Ред.]? Минфин? Таких данных нет… Очевидно, что в результате национализации ПриватБанк стал банком «со значительной долей государственного участия». Но не государственным», — указывает эксперт.

Если «Приват» в ближайшей перспективе не будет продан, то другой государственный банк, «Укргазбанк», в правительстве готовы продавать хоть сейчас. «Укргазбанк» — это наиболее готовый банк для входа частных инвесторов. Единственный вопрос в том, что на каждый товар должен быть покупатель… Технически мы готовы. Но вопрос — в наличии рынка для такой продажи», — заявил журналистам заместитель министра финансов Юрий Буца.

Экономист Виктор Скаршевский приводит любопытную статистику. После национализации «Приватбанка» 83% банковского сектора Украины стало принадлежать государству и банкам с иностранным капиталом. И лишь каждая шестая гривна в банковском секторе принадлежит частному национальному банковскому капиталу.

Разное

Президент Украино-арабского делового совета Шейх Емад Абу Алруб, выступая на первом заседании Совета упомянул, что арабский бизнес заинтересован в создании на Украине арабского банка: «У нас есть идея — создать в Украине банк со 100% арабским капиталом. Это значительно облегчило бы выход на украинский рынок многих арабских компаний. Арабские компании хотели бы вкладывать деньги в сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, а также крупные инвестиционные объекты». Как уточнил участвовавший в этом же заседании вице-президент Академии строительства Украины Виктор Лещинский, арабский бизнес интересуется на Украине не только сельским хозяйством: «Я также слышал, что арабские бизнесмены интересовались возможностью строить дороги на условиях концессии, интересовались химическими и металлургическими предприятиями. У них очень большой потенциал». Хотя сельское хозяйство их, конечно же, интересует в первую очередь. Стратегическая цель Совета — привлечь 100 млрд долл инвестиций.

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