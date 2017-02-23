На днях в сети должна была состояться «первая в мире интернет-премьера фильма в реальном времени», как гордо заявляли устроители-неофиты. Фильмом была названа 25-минутная короткометражка под названием «Майор Гром» по мотивам одноименного российского комикса. Трансляция в итоге сорвалась, но это не повод, чтобы не написать про всё, что касается этого события.

Цитата из к/ф «Майор Гром». реж Владимир Беседин. 2017. Россия Большая любовь

Шесть лет назад в Москве было основано издательство «Бабл», специализирующееся на выпуске комиксов. Денег на дело дал медиамагнат Арам Ашотович Габрелянов, а управляющим и исполнителем стали его дети Артем и Ашот — стало быть, семейное предприятие. В производство вложили несколько миллионов долларов, а затем тратили дальше, примерно, по миллиону в год. Инвестора утешали историями про многомиллиардную стоимость аналогичных западных студий Marvel и DC, мол, нужно лишь потерпеть несколько лет и расходы окупятся тысячекратно. Но комиксы продавались плохо. Со временем семейный менеджмент разочаровался в традиционной дистрибьюции и решил распространять свою продукцию через специализированные магазины. В том, что за три года в России открылось 150 комикс-лавок, один из сыновей Габрелянова видит свою заслугу — мол, давали новичкам свои выпуски по себестоимости и помогли раскрутить их точки! Правда, простая арифметика дает прибыль прибыль для одного магазина от продаж «Бабл» не более чем 4 тыс. рублей в месяц при условии полной раскупаемости тиражей, что случалось нечасто. В раскрутку собственных франшиз хозяева включили выпуск полнометражной ленты по мотивам своих комиксов, и короткометражка «Майор Гром» стала пилотным выпуском будущего кинопроекта, который хотят снять в ближайшие год-два. Почему премьера произошла сейчас? По всей видимости, произошло это из-за выпуска в прокат фильма про супергероев «Защитники» Сарика Андреасяна и сопровождающей их шумихи.

Продукция «Бабл», как и прочее, выходящее из жерла медиаимперии Арама Ашотовича, имеет определенную идеологическую заряженность. Злодей в самой популярной серии комиксов «Майор Гром» всюду оставляет белые ленты и записки про «жуликов и воров». В другой линейке издательства — «Инок» — явно не обошлось без консультанта по православной линии. Еще один мистический комикс от «Бабл» «Бесобой» рассказывает про солдата, впавшего в кому после Осетинского конфликта 2008 года. После четырех лет забытья в Цхинвали герою дают шанс бить бесов в Москве, которая названа Третьим Римом. Столица, по версии авторов, погрязла в грехах и попала под власть демонов и оборотней в погонах, и лишь Бесобой с надписями на пистолетах «Спаси» и «Сохрани» может отделить мух от котлет. В общем, налицо конъюнктурная политическая ангажированность проекта, что является в нашем государстве гарантом спокойного существования. И финансирование Минкульта, практически, в кармане (белоленточный злодей уже анонсирован в титрах!).

Короткометражный фильм «Майор Гром» стоил в производстве миллион долларов, о чем создатели ленты поведали на закрытом показе в рамках Берлинского кинорынка. Авторы утверждали, что использовали совершенно уникальное технологическое решение, ранее не применявшееся ни на одной съемочной площадке в мире. Для простых зрителей премьера должна была произойти на сайте Лайф.ру. Однако широко разрекламированный онлайн-показ так и не состоялся по причине неспособности ресурса выдержать наплыв пары тысяч юных зрителей. Каждые пятнадцать минут в соцсети вбрасывалось обнадеживающее: «Вот сейчас начнется трансляция, ждите…!», — но благополучно загружалась лишь предваряющая показ реклама компьютерной игры про новую мировую войну. Сотни гневных комментариев (где несведущая молодежь упрекала комиксеров в том, что те ошибочно выбрали для такого ответственного дела «Лайф!») с трудом разбавлялись ботами на зарплате, которые с одинаковыми скриншотами фильма утверждали, что прекрасно посмотрели «Майора Грома» на исправно работающем сайте. Спустя полтора часа организаторы сдались и заявили, что выложат всё на днях на youtube, но короткометражка всё же утекла в сеть в неважном качестве.

Цитата из к/ф «Майор Гром». реж Владимир Беседин. 2017. Россия Оригинальное ограбление

«Майор Гром» рассказывает про ограбление банка людьми в спортивных костюмах и масками героев мультфильма «Шайбу! Шайбу!». Вся сцена с налетом, занимающая три четверти хронометража, списана с аналогичного эпизода из «Темного рыцаря» (2008) Кристофера Нолана. В западном первоисточнике Джокер с бандой в клоунских масках грабит финансовое учреждение, а наши актеры (если можно столь высоко высказаться о дрянной игре) повторяют за ними каждое движение, вплоть до угла поворота головы. В «Майора Грома» перекочевала даже форма американских полицейских, не говоря уже про короткую сцену похорон, полностью заимствованную «бабловцами» из «Хранителей» Зака Снайдера, где, якобы, российские солдаты держат ружья по-иностранному. Это очень удобно, когда не нужно изобретать движение персонажей на съемочной площадке — за тебя все давно уже сделали передовые умы Голливуда, лишь приди и возьми! Шансов, что юнцы, которые млеют от комиксов Габреляновых, видели «Темного рыцаря» или «Хранителей», мало — в противном случае у молодежи уже воспитался бы вкус к более профессиональным проявлениям масскульта. Таким образом, аудитория «Майора Грома» — это провинциальные недотепы, которые через пару лет в руки не возьмут картинки «Бабла». Так стоит ли стараться ради такого зрителя, тем более, если нет никакого опыта в кинопроизводстве? Не каждый нормальный человек способен выдержать кривляние грабителей из короткометражки, которые, на удивление, не перестреляли друг друга до входа в банк из-за очевидного букета психиатрических заболеваний. Понятно, что каждый «хоккеист» копирует Джокера, но в оригинальном-то фильме было не три, но всего один эксцентрик, к тому же увенчанный «Оскаром» за мастерство исполнения. А уровень наших актеров, задействованных в «Майоре Громе», таков, что маски на их лицах куда выразительнее того, что под ними скрывается.

Цитата из к/ф «Майор Гром». реж Владимир Беседин. 2017. Россия Оригинальная драка

Есть, конечно, и ложка меда в этой цистерне дегтя. Это постановка драк, которыми персонажи упиваются вновь и вновь. Примерно четверть хронометража отдано под трюки, но им не под силу залакировать черную сценарную дыру. Габрелянов-младший гордо упоминает, что Бэтмена смотрят по тем же причинам — из-за сцен боя, и на сценарий никто особо внимания не обращает. Мнение, достойное сценариста «Бабла»! Во всем фильме «Майор Гром» есть только одна оригинальная находка, связанная с дракой отломанной рукой статуи, но автор этих строк вполне мог и не видеть западного или восточного первоисточника вдохновения сценариста. А так на экране одни заимствования, заимствования, заимствования, преимущественно, дурно переработанные… Даже саундтрек полностью взяли западный — отечественный кинопроизводитель, называется. Не патриотично! И русскими деньгами кидаться тоже не патриотично, если есть возможность валюту швырнуть!

Цитата из к/ф «Майор Гром». реж Владимир Беседин. 2017. Россия Оригинальная маска

Последнее, что можно отметить в связи с содержанием картины, это нарушение закона в отношении прокатного удостоверения. В «Майоре Громе» присутствует несколько сцен, этическая неприглядность которых заткнула за пояс даже аморальный Голливуд. Это взятие в заложники маленькой девочки с приставлением ей пистолета к виску, а также истекающий кровью ребенок в кадре. Уточню, что американцы до такого не опускаются, и если подобное попало бы в сюжет заокеанской картины, то картина получила высокий возрастной рейтинг. У «Майора Грома» на афише указано «12+», что идет вразрез с Требованиями к обороту информационной продукции согласно Федеральному закону №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью» (впрочем, вред юному сознанию способно причинить одно уже попадание на сайт «Лайф», который имеет возрастной ценз 18+, но это не смутило хозяев ресурса, организовавших трансляцию для детей). Учитывая натуралистичность драк, увечья, кровь и сквернословие, «Майор Гром» тянет минимум на 18+. Но в регистре фильма на сайте Министерства культуры не обнаружено прокатного удостоверения, выданного картине с таким названием! По всей видимости, речь идет о вопиющем нарушении закона, в рамках которого простой обыватель формально не может показать публично даже любительское кино о своем отдыхе на Юге, так как требуется согласование с Минкультом. Но в случае с «Майором Громом» имели место показы фильма в разных городах с условием написать отзыв об увиденном, то есть, какой-нибудь приглашенный 13-ний школьник должен это непотребство еще и описывать. В общем, стыд и позор подражателям Запада!