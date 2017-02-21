Мюнхен в последние 55 лет, начиная с первой конференции по безопасности, состоявшейся в 1962 году и до 1993 года называвшейся конференцией по военным вопросам, был для Европы местом неконфликтным. Что, в общем-то, никого не удивляло: в первые 30 лет съезжались туда военные и политические лидеры стран НАТО, имевшие общие интересы. Обсуждали-постановляли, как быть с «теми, кто не с нами» и разъезжались до новой встречи через год. Даже появление в 90-х годах прошлого века на этом саммите России, Китая и стран Восточной Европы особо остальных участников не напрягало: ну, пусть среди грандов пооботрутся, поймут какое место им под общемировым солнцем отведено.

Плакат «НАТО». Кукрыниксы, 1979

Звонки-предупреждения, оставшиеся почти незамеченными

Первые признаки нервозности участников Мюнхена проявились в 2007, когда на конференции со своей, ставшей знаменитой, речью, выступил президент России Владимир Путин. Тогда, пожалуй, не только впервые прозвучала сентенция «о неприемлемости и полной невозможности однополярной модели в современном мире», но и была обозначена позиция России, настроенной изменить сложившуюся «систему координат». Запад, естественно, на Москву зашумел-затопал ногами, даже назвал выступление Путина «объявлением новой холодной войны», но все-таки не очень поверил в серьезность намерений Кремля — уж больно неказисто выглядела на тот момент российская экономика, охранявшаяся «ржавым металлоломом» Вооруженных сил РФ. Даже реакция главного американского ястреба той поры — министра обороны США Роберта Гейтса, оказалась довольно сдержанной. На Западе никто не поверил, что Россия способна пойти дальше громких заявлений.

Вторым звоночком для Мюнхена стала речь Сергея Лаврова на 51-й конференции в 2015, когда министр иностранных дел РФ, обрисовывая ситуацию в мире, показал собравшимся, что слова российского президента, сказанные в 2007 были не плодом буйной его фантазии.

Это западные страны напрягло, но паники в их рядах не вызвало.

Нынешний же Мюнхен показал, что миру стало некомфортно. Да что там некомфортно — просто страшно. Мир, по свидетельству аналитика британского издания The Observer Саймона Тисдолла, «неожиданно для себя увидел сразу три сверхдержавы: США, Россию и Китай. Каждая из которых ведет себя плохо».

«Раньше президенты, премьеры и главы МИД, съезжаясь в Мюнхен, могли сосредоточиться на одной проблеме — на одной общей угрозе. Во время холодной войны очевидным поводом для беспокойства был Советский Союз, — раскрывает исторические тайны, являющиеся, в общем-то, секретом Полишинеля, журналист. — Теперь на место СССР пришла Россия, заявившая о своих правах на долю руководства миром. И к ней добавился экспансионистский Китай: его быстрый рост создает проблемы для сложившегося в течение десятилетий миропорядка. Но главная загвоздка — не в этих двух. Главной проблемой становятся США в версии президентства Дональда Трампа, поставившего национализм и иконоборчество на первое место и решившего подкорректировать (а точнее — урезать) статусы ООН и НАТО — все это глубоко дестабилизирует обстановку на планете».

Gage Skidmore Дональд Трамп

Европа вдруг почувствовала себя маленьким ребенком, оказавшимся меж трех взрослых дядей, которые не мирно попивают пивко, а периодически тыкают друг другу в бока кулаками, задавая риторический вопрос: «Ты меня уважаешь?».

Америка не та…

«После распада Советского Союза американцы величественно и с пафосом объявили монополярный мир, провозгласив себя его стержнем. Но это продолжалось недолго. Отчасти из-за самодовольства Вашингтона. Но в большей степени от его высокомерного отношения к остальным», — считает корреспондент.

В Вашингтоне, хотя и стремились «давить и топтать все ростки развития и самостоятельности» любых стран мира, слона-то как раз и не приметили. Вернее, сразу двух, в выращивание одного из которых, кстати, сами Штаты и вложились, открыв там огромное количество предприятий, нашпиговав их всем-всем по последнему писку технологической моды, научив аборигенов ими пользоваться и, в конце концов, создавать свое. Желание сильно сэкономить всегда оборачивается дорогой платой, а всем хорошо известно, что открывались в Китае производства массово не потому, что народу там живет несчетное количество, а потому что работать то самое население готово было за плошку риса в день.

«То, что возникло теперь, следует считать триполярным миром, в котором доминируют США, возрождается Россия и развивается Китай. И каждый при этом конкурирует с каждым. Для современной Европы, построенной на принципах многосторонности, такое устройство мира — просто кошмар, которого не должно было случиться. Но он произошел».

… Россия набирает силу…

Россия, по замыслу Запада, должна была сдаться на милость победителя, увидев перед собой сплоченные ряды сердитого мирового сообщества, услышать «жалкий лепет оправданья» (Мюнхен, на минуточку, это все-таки не G20, здесь численное превосходство противника Москвы выглядит заметнее в несколько раз, визуально, по крайней мере). Но вместо этого на конференции прозвучали слова Сергея Лаврова: «Мы не снимем с вас санкции». После которых через запятую подразумевается: «и Крым не вернем, он уже вернулся домой», и понятно становится, что Донбасс поддержку получит. И слов возражения ведь не нашлось: после встречи главы российского МИДа и генсека Североатлантического альянса традиционных столтенберговских потрясаний кулаками не зафиксировано. Наоборот, господин Йенс сообщил, что «переговоры о сотрудничестве РФ и НАТО прошли весьма продуктивно», и стороны «нащупывают пути к снижению рисков». Не прозвучало угроз в адрес Москвы и по окончании встречи Столтенберга с президентом Украины, традиционно пожаловавшегося на нагнетание Россией обстановки на юго-востоке незалежной.

По мнению издания The Observer: «Путин, как и Трамп, действует, исходя из обиды. Его Россию обидели, унизили после распада Советского Союза, теперь он хочет за все отомстить и все восстановить, аннексируя Крым, вторгаясь в Грузию и на Украину, запугивая бывших сателлитов в Восточной Европе и угрожая кибервойной европейским ведущим государствам. Если того потребует дело восстановления национального самосознания русских, Путин только счастлив будет поманипулировать американским президентом и его доверчивыми советниками, загрузить их работой, отвлекающей от контроля над Россией».

… и Китай опасен

Развал устоявшегося мирового порядка ускоряет Китай, «агрессивно издевающийся над соседями, спорящими с ним за влияние в Южно-Китайском море, и с презрением относящийся к решениям ООН, бряцающий оружием над головой у Тайваня и отказывающийся сделать что-нибудь осмысленное в плане остановки процесса разработок Северной Кореей ядерного оружия».

Китай

«Перспективы Европы туманны»

«Миру дела нет до старушки Европы, — резюмирует Тисдолл, — у мира есть дела поважнее».

«Есть еще слабая надежда на то, что слова Трампа окажутся просто словами, но тем не менее видно, что потенциал для того, чтоб сломать привычное устройство мироздания и настроение сделать это у него есть. Его попытка отгородиться от импорта, потреблять отечественное, поставить протекционистские, а в случае с иммигрантами — и физические заборы на границах рождают хаос, — перечисляет британский аналитик итоги первого месяца правления нынешнего президента США. — Его запрет на въезд мусульманам — это намек на готовность пойти против всего исламского мира под предлогом борьбы с терроризмом. Это никак не стыкуется с миграционной политикой Европы. Трамп фактически убил Транстихоокеанское партнерство и тяжело ранил Трансатлантическое, оставив ЕС без торговых привилегий. Трамп с презрением относится к тем, кто формально остается его союзниками в Старом Свете, приветствуя выход Великобритании из ЕС и рекомендуя остальным государствам последовать ее примеру».

По мнению автора, «даже ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приветствует действия Трампа, разбивающие монолитность рядов ЕС и НАТО и позволяющие автократам вроде Реджепа Эрдогана и Фатаха Ас-Сиси подавлять демократические принципы общества».

Перспективы Европы, по мнению аналитика, в свете всего вышеперечисленного, совсем не блестящие: Тереза Мэй бросила ЕС на произвол судьбы, призрак Марин Ле Пен парализовал Францию, попытки Ангелы Меркель держать Германию «в одних руках», скорее всего, окажутся бесплодными, Дональд Туск считает, что Европа находится под угрозой со всех сторон, в том числе и США. И никто не знает, удастся ли ситуацию нормализовать: «когда три супердержавы начинают играть каждая по своим правилам, остальные просто оказываются неспособными что-то сделать».