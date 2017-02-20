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Сегодня стало известно, что на полях военной выставки IDEX-2017, проходящей в Абу-Даби с 17 по 23 февраля, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сделал заявление о том, что Россия заключила крупный контракт на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока. Причем в скором будущем ожидается оформление еще одной крупной сделки. Похоже, российские танки не перестают пользоваться успехом за рубежом. Попробуем разобраться почему, а также оценим перспективы танка Т-90МС в целом.

Уроки Сирийского конфликта и гражданской войны в Ираке

Война, полыхающая на Ближнем Востоке, показала, что даже считавшиеся самыми защищенными немецкие танки Leopard 2 и американские M1 Abrams очень даже эффективно пробиваются переносными противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) второго поколения, такими как советские «Фагот», «Конкурс» или «Метис», американские TOW и т.п. Только под сирийским Эль-Бабом потери турецкой армии составляют минимум 10 танков Leopard 2, а возможно, и в 1,5−2 раза больше. Не меньше потери и у Иракской правительственной армии, применяющей американские танки M1 Abrams, а также у вооруженных сил Саудовской Аравии в Йемене, тоже использующих американскую бронетехнику.

Такой ход дел очень сильно ударяет по создавшемуся имиджу западных танков как самых защищенных и эффективных. Факт в том, что когда ту же американскую бронетехнику используют вооруженные силы США, то делают это они грамотно, используя разведку, авиацию, правильно сочетая действия мотострелковых и танковых подразделений и т.п. А когда оружие оказывается в руках менее организованных армий, будь то Т-72/Т-90 или M1 Abrams, результат один — фотографии с полностью сгоревшими машинами в ужасном состоянии. То же самое можно сказать и о войне между равными соперниками — в таком сценарии бронетехника становится «расходным материалом». Только вот не очень понятно, зачем переплачивать за такой «расходник» в 2−3 раза (западные танки стоят в среднем $6−8 млн за единицу), когда можно приобрести мало чем уступающие им Т-90С за $2,5 млн или наиболее «навороченные» Т-90МС за $4,5 млн.

Rosoboronpostavka.ru Танк Т-90АМ «Прорыв» (СМ Тагил — экспорт)

Количество произведенных Т-90МС может превзойти 1000 единиц

На данный момент наиболее успешным коммерческим танком России является Т-90С, которых уже произведено не менее 2100 единиц. Из них только 1657 законтрактовано Индией.

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Этот успех во многом был определён прекрасным соотношением цена-качество, которое удалось воплотить в этой глубокой модернизации танка Т-72 специалистам «Уралвагонзавода». Однако к сегодняшнему дню базовый Т-90С во многом уже устарел. Реанимировать проект должна новая модификация танка — Т-90МС. На эти машины устанавливается наиболее современная российская система управления огнём «Калина», новый мощный двигатель, пушка 2А46М-5 с новым автоматом заряжания, позволяющим использовать более длинные (а значит мощные) бронебойные подкалиберные снаряды, динамическая защита «Реликт», вместо сильно устаревшей «Контакт-5» и т.п. Кроме того, предпринята попытка максимально решить «хроническую болезнь» танков линейки Т-72 — высокую вероятность детонации боеприпасов при пробитии танка. Для этого произведено бронирование автомата заряжания, а 18 боеприпасов, находящихся вне него, распределены по-другому: теперь 10 снарядов располагаются в специальной бронекапсуле вне боевого отделения танка, а 8 располагаются в самых защищенных частях боевого отделения.

Такой подход сразу заинтересовал многих заказчиков — как традиционных, таких как Индия, заказавшая уже 464 машины, так и новых ближневосточных. Как известно, ранее Т-90МС был интересен таким странам, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Ирак. Вероятнее всего, что соглашение было достигнуто с ОАЭ или с Катаром, так как отношения России с Саудовской Аравией более натянутые, да и опыта военно-технического сотрудничества практически нет, а Ираку сделку провернуть могут не дать США. В любом случае старт у Т-90МС получился очень сильный, имеются все предпосылки для того, чтобы реализовать на рынке не менее 1000 машин. Этого будет достаточно, чтобы «прокормить» «Уралвагонзавод» до выхода в крупносерийное производство танков нового поколения Т-14 «Армата».