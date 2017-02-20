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Perohanych Верховная рада Украины

Украинский депутат из «Радикальной партии» Андрей Артеменко рассказал изданию Страна.ua детали своего «плана» по заключению «мира» между Украиной и Россией, которые были представлены американскому Белому дому.

«Я могу подтвердить, что я передал план Майклу Коэну (личный адвокат Трампа) и Феликсу Сатеру (бывший советник Трампа), — говорит он. — Они передали его соответствующим американским службам, а уже от них она ушла в Москву».

По словам украинского депутата, в документе изложены условия для снятия «ограничительных мер» с Российской Федерации. План включает в себя предложения по проведению на Украине референдумов по предоставлению особого статуса Донбассу, а также передаче Крыма на 30−50 лет в аренду РФ.

«По истечению этого срока, в Крыму проводится референдум под контролем международных структур, на котором и решается окончательно вопрос принадлежности полуострова», — говорит Артеменко.

(сс) voffka 1966 Крым, Коктебель

Украинский депутат также добавил, что переданный властям США документ также содержит сведения о коррумпированности президента Украины Петра Порошенко.

«Это платежки по Нацбанку, по оборонке, по офшорным компаниям Порошенко и его друзей, — говорит Артеменко. — Ряд из них прямо подпадают под юрисдикцию США и могут обернуться уголовными делами против президента Украины в Америке. Это очень серьезные материалы».

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50% граждан Российской Федерации считает, что Москва в «том или ином виде» должна оказать поддержку жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом, как передает РИА Новости, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«8% говорят о помощи в расширении автономии, 24% считают необходимым признать их независимость, 18% — принять в состав РФ», — уточняется в материалах опроса.

Стоит отметить, что 36% респондентов выступают за нейтралитет России в конфликте на Украине, а 4% граждан страны поддерживают позицию властей Украины.

Читайте подробнее: ВЦИОМ: 24% граждан РФ высказались за признание независимости ДНР и ЛНР

В ситуации конфликта Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с Киевом половина жителей России предлагает в том или ином виде оказать поддержку ДНР и ЛНР: 8% говорят о помощи в расширении автономии, 24% считают необходимым признать их независимость, 18% — принять в состав РФ. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сторонников киевских властей насчитывается лишь 4%, а позицию нейтралитета выбирают 36% респондентов.

Перспектива улучшения общения России, Украины и Запада по-прежнему не влияет на отношение жителей России к вопросу оказания помощи ополченцам Донбасса: как полтора года назад (58%), так и сегодня (59%), более половины опрошенных уверены, что поддержку следует оказывать и дальше.

В условиях обострения ситуации отправка гуманитарных конвоев из России в Донбасс поддерживается 82% граждан РФ. Этот показатель существенно вырос после снижения летом 2016 года до 64%.

Читайте подробнее: Помощь ДНР и ЛНР надо продолжить, считают 82% жителей России: опрос

«План» снятия санкций с Российской Федерации, переданный депутатом Верховной рады Украины Андреем Артеменко представителям США, не согласовывался с Москвой и является абсурдным. Об этом, как передает «Говорит Москва», заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

По его словам, Россия, для которой данные предложения неприемлемы, самостоятельно выстраивает отношения с властями США.

20 февраля депутат Верховной рады от Радикальной партии Андрей Артеменко в интервью порталу «Страна.ua» сообщил, что он передал представителям президента США Дональда Трампа детальный «план» по заключению «мира» между Украиной и Россией.

Читайте подробнее: Совет Федерации отреагировал на «план» депутата Украины по «аренде Крыма»

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

В ночь с 19 на 20 февраля в Донбассе снизилась интенсивность боевых действий, в частности противоборствующие стороны не применяли РСЗО, артиллерию и танки. Данную информацию 20 февраля подтверждают пресс-службы Народной милиции ЛНР, штаба АТО и источник в Народной милиции ДНР, передает ИА REGNUM.

Так, источник в оперативном командовании ДНР рассказал, что вчера в районе Ясиноватой (под Донецком) украинские силовики обстреляли бригаду электриков ДНР, которая работала над восстановлением поврежденных линий электропередач.

«Со стороны ВСУ в районе 14 часов была обстреляна ремонтная бригада, которая выдвинулась из Ясиноватой для восстановительных работ в районе ДФС. Жертв нет, рабочая техника получила повреждения», — рассказал ДАН источник.

По информации командования, ранее представителями Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) с обеих сторон был согласован «режим тишины» для обеспечения безопасности ремонтным бригадам. Там добавили, что в настоящее время «решается вопрос при посредничестве ОБСЕ об исключении обстрелов со стороны ВСУ во время восстановительных работ на ДФС».

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала восемь нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ. «За сутки украинские каратели 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82-мм, АГС, БМП, СПГ, РПГ и стрелковое оружие», — говорится в сообщении НМ ЛНР.

Отмечается, что под обстрел попали позиции НМ ЛНР в населенных пунктах: Калиновка, Калиново, Логвиново и Нижнее Лозовое. «Потерь нет», — заверили в ведомстве.

Читайте подробнее: Военный Донбасс за сутки: ВСУ отказались отводить войска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал признание Россией документов, выдаваемых на территории народных республик Донбасса.

«В этой ситуации, исключительно руководствуясь гуманитарными соображениями, президент России подписал такой указ», — цитирует представителя Кремля RT.

Песков также добавил, что указ о признании в РФ документов жителей Донбасса соответствует международным правовым нормам и не противоречит Минским соглашениям.

«Указ никоим образом не идет вразрез с международным правом и не ведет к нарушениям международного права», — говорит пресс-секретарь президента России.

Читайте подробнее: Песков объяснил указ Путина о признании паспортов жителей Донбасса

МИД ФРГ назвал нарушением Минских договоренностей признание действительными на территории России документов, выданных Донецкой и Луганской республиками, заявил официальный представитель министерства Мартин Шефер.

По его словам, соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, «однозначно противоречит духу и целям Минских соглашений». Шефер напомнил, что поддержка территориальной целостности и независимости Украины является «неоспоримой».

«Оцениваем шаг российской стороны как противоречащий «Минску», — заключил представитель МИД Германии.

Ранее о том, что указ президента РФ не противоречит международным нормам, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, он лишь де-юре закрепляет то, что было де-факто. И это необходимо было сделать по гуманитарным соображениям.

Песков напомнил, что фактически целый регион Украины находится в условиях жесточайшей блокады со стороны Киева: жители Донбасса не могут обновить, исправить, получить или восстановить свои документы. «Фактически им выдаются документы в этом регионе; эти фактические документы будут приниматься здесь», — заключил Песков.

Читайте подробнее: МИД ФРГ: Признание документов ДНР и ЛНР нарушает Минские соглашения

Признание Россией паспортов, выданных непризнанными республиками на востоке Украины, неприемлемо и является нарушением Минских договоренностей, заявили 20 февраля в правительстве ФРГ. Об этом сообщает Europe1.

По мнению официального представителя канцлера ФРГ Штеффена Зайберта, решение президента Владимира Путина признать документы ДНР и ЛНР «подрывает территориальную целостность Украины и идет вразрез явным образом с тем, что было согласовано в Минске, поэтому это неприемлемо».

Как считают эксперты, тем самым Владимир Путин дал понять Западу, что давление на Россию по украинскому вопросу не даст результатов.

Читайте подробнее: Правительство ФРГ назвало «неприемлемым» признание документов ДНР и ЛНР

Специальный отдел министерства юстиции Украины будет заниматься подготовкой исков против Российского государства. Об этом 20 февраля сообщает RT со ссылкой на источник в правительстве Украины.

Как пояснил собеседник телеканала, в настоящее время специальный отдел Минюста Украины занимается опросом свидетелей и документацией их показаний. Собранные материалы станут основой для шестого иска, который Киев направит в Европейский суд по правам человека.

«Он коснётся событий в Донбассе, которые происходили уже в начале этого года», — сообщил источник.

Кроме того, в том случае, если в Донбассе не прекратятся боевые действия, в суд будет направлено следующее, седьмое по счету заявление. При этом, как подсчитали украинские чиновники, сумма исков может достигнуть несколько сотен миллиардов долларов.

Читайте подробнее: В Минюсте Украины появился отдел для подачи исков против РФ — СМИ

Президент Украины Петр Порошенко обвинил войска ДНР и власти Российской Федерации в «попытке превратить Донбасс в сирийский Алеппо». Об этом президент Порошенко сказал в интервью немецкому изданию Bild вчера, 19 февраля.

Глава украинского государства обвинил войска ДНР в преднамеренных артобстрелах жилых кварталов населенных пунктов Донбасса. «У причины того, что Минское мирное соглашение не работает, есть имя — Путин. Мы в Украине сделали все для мира, изменили законы и придерживались соглашения, но Россия продолжает убийства. Обещания, которые дает правительство России, нарушаются ежедневно. Ситуация в некоторых частях Восточной Украины драматична. У нас есть четкие доказательства того, что «боевики» целенаправленно атакуют мирных жителей. Путин создает там украинское Алеппо», — считает Порошенко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские артиллеристы

По его словам, в отношении РФ необходимо ввести новые санкции за эскалацию военных действий в Донбассе. «Пока украинцев бомбят таким варварским способом, никто не будет обсуждать ослабление (санкций — прим. ИА REGNUM). Совсем наоборот: это скорее поднимает вопрос о том, следует ли их расширить. Это немыслимо, что сейчас Россия официально признает паспорта с «оккупированных территорий». Это самое большое доказательство российского влияния», — считает Порошенко.

Кроме того, сегодня, 20 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами отметил, что указ президента РФ Владимира Путина о признании паспортов ДНР и ЛНР не нарушает Минские соглашения. «Это, собственно, де-юре выравнивание ситуации для того, чтобы де-факто признать. Потому что по гуманитарным соображениям это необходимо делать — признавать фактические выданные документы», — считает Песков.

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Депутат украинской парламентской фракции «Радикальной партии» (РПЛ) Андрей Артеменко должен лишиться депутатского мандата, после озвученных предложений сдать Крым в аренду России. Об этом сегодня, 20 февраля, в кулуарах Рады заявил глава РПЛ Олег Ляшко, передает ИА REGNUM.

«Мы территориями не торгуем, ни Крымом, ни Донбассом. Тот, кто не поддерживает нашу политику, не может быть с нами, поэтому я требую от Андрея Артеменко сложить депутатский мандат», — сказал Ляшко.

По его словам, уже сегодня пройдет заседание фракции РПЛ, на которой Артеменко могут исключить из фракции. «Сегодня в 15.00 мы собираем заседание нашей фракции, приглашаем, в том числе и Артеменко на него. Будем обсуждать этот вопрос и рассматривать, в том числе кадровые предложения, вплоть до исключения из фракции. Но я считаю, если человек называет себя политиком, если человек берет на себя смелость предлагать мирные планы, то у него, прежде всего, должна быть не заячья душа. Он не должен держаться за мандат. Наши позиции кардинально расходятся», — подчеркнул Ляшко.

Позже на странице в Facebook Ляшко уточнил, что дискуссии о легализации Крыма и о снятии санкций ради мира являются абсолютно не приемлемыми. По его словам, предложения по сдаче Крыма в аренду «ради «мира» — абсолютно неприемлемы».

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал встречу всех заинтересованных сторон в решении вопроса блокады отдельных регионов Донбасса в Кабинете министров Украины. Об этом Гройсман написал 20 февраля на своей странице в Facebook, передает ИА REGNUM.

По словам Гройсмана, сейчас необходимо определить четкую государственную политику как в сфере энергетики, так и в вопросах взаимодействия с ДНР, ЛНР и Крымом, поскольку блокада «сегодня работает не в интересах государства и не в интересах людей».

Он призвал государственные институты и политические силы взять на себя ответственность за реализацию конкретного плана действий как в законодательной, так и исполнительной плоскости. При этом Гройсман заверил, что консолидированная позиция позволит ускорить процесс решения вопроса блокады Донбасса. «Призываю всех, кто действительно заинтересован в решении этого комплекса проблем, к профессиональному обсуждению и совместной работе. Правительство готово стать площадкой для такой работы», — написал Гройсман.

В свою очередь, 20 февраля во время заседания согласительного совета правительства народный депутат, глава фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко отметил, что блокада ДНР и ЛНР не способствует их возвращению под контроль Украины. «В результате блокады торговли с неконтролируемыми территориями Украину ждет новый кризис — энергетический коллапс. Мы всегда говорили о том, что эти люди и территории должны быть возвращены в состав Украины. Но блокада не способствует тому, чтобы это произошло», — сказал Бойко.

Он призвал власти и силовые структуры разблокировать железнодорожное сообщение с отдельными регионами Донбасса. «200 человек, руководствуясь собственной логикой, совершают действия, которые руководство государства публично осуждает, но при этом ни президент, ни правительство не применяют никаких мер по их пресечению. Это очень тревожный звонок по поводу того, существует ли государство как таковое», — подчеркнул Бойко.

Политик напомнил, что в Мюнхене на встрече в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел была еще раз отмечена необходимость использования дипломатического и политического путей для разрешения конфликта в Донбассе и возвращения территориальной целостности страны.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Служба безопасности Украины передала на рассмотрение правительству новый порядок ввоза и вывоза товаров с неподконтрольных территорий Донбасса. «СБУ уже передал порядок в Кабмин, и он проходит согласование», — сказал Тука.

Тука пояснил, что в порядке указаны товары, которые разрешены к провозу через линию соприкосновения. По его словам, в данном перечне нет подакцизных товаров, а именно алкогольных и табачных изделий, а также изделий из драгоценных металлов.

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Признание паспортов ДНР и ЛНР должно стать первым шагом к признанию Россией независимости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Считаю, что необходимо признать республики Донбасса и на государственном уровне», — заявил Миронов, выразив уверенность в том, что рано или поздно такое решение будет принято.

«Первый и очень важный шаг в этом направлении сделан. Из-за преступной политики киевских властей сотни тысяч жителей Донбасса оказались в очень сложных обстоятельствах. Признанием паспортов мы протягиваем им руку помощи, гарантируя, что их права нашей страной будут безусловно соблюдаться», — отметил парламентарий.

Читайте подробнее: «Признание паспортов ДНР и ЛНР должно стать первым шагом»

Власти Белоруссии запрещают въезд на свою территорию по документам Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сегодня, 20 февраля, заявил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский, сообщает агентство БЕЛТА.

Бычковский заявил, что Белоруссия соблюдает действующее законодательство. «При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем», — сказал он. Паспорта народных республик Донбасса таковыми для белорусских властей не являются.

Бычковский подчеркнул, при выявлении на белорусской границе граждан, пытающихся въехать в страну по паспортам ДНР и ЛНР, их будут привлекать к ответственности, например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Белоруссию.

По белорусскому законодательству за нарушение иностранными гражданами правил пребывания в республике предусмотрены предупреждения или штрафы в размере до 50 базовых величин (с 1 января базовая величина составляет 23 белорусских рубля), или депортация.

Читайте подробнее: Белоруссия не будет пропускать к себе граждан по паспортам ДНР и ЛНР