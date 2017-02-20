



Gorod.lv Джон Маккейн

Трамп на посту президента ещё только месяц, но многие уже вопрошают: как и когда это закончится? Согласно одному из опросов, уже 46% американцев склонны рассматривать импичмент президента Трампа как способ противостоять ему. Букмекерский сайт Ladbrokes предлагает поставить на то, что Трамп отправится в отставку или покинет свой пост вследствие импичмента, прежде чем срок его полномочий истечет. Еще один сайт SkyBet принимает ставки на то, что Трамп уйдет уже в июле.

В СМИ только ленивый не упомянул Уотергейт (более 1000 ссылок на прошлой неделе), и даже некоторые консерваторы требовали отставки Трампа… Дэн Разер, бывший ведущий CBS News, освещавший Уотергейт, говорит, что скандал вокруг России и Трампа в настоящее время не дотягивает до уровня Уотергейта, но все еще впереди.

«Возможно, все и успокоится. Настораживают не только «функциональные нарушения» его администрации, но и (решительно отрицаемые) обвинения в сотрудничестве с Владимиром Путиным… И в итоге Трамп может быть признан одновременно: а) непригодным для своей должности и б) опасно нестабильным», — пишет Николас Кристоф на страницах The New York Times.

«Я прочитал все эти комментарии о том, как «Трамп сошел с ума» и что это не может больше продолжаться. Согласен, но есть плохие новости… Импичмента в ближайшее время не будет. Демократам нужно отбросить эти фантазии и приступить к напряженной работе на победу в 2018 году — только так… Есть ли какой-нибудь выход? У Трампа до сих пор значительная политическая поддержка, поэтому препятствия гигантские.

Самый чистый и быстрый способ избавиться от президента — 4-й раздел 25-й поправки (она закрепила правило, согласно которому вице-президент занимает пост президента в случае досрочного прекращения его полномочий — ИА REGNUM). Он предусматривает, что президент может быть смещен простым большинством голосов кабмина: он может лишить президента полномочий и немедленно передать власть вице-президенту. Загвоздка в том, что свергнутый президент может возразить, и в этом случае Конгресс должен утвердить отстранение двумя третями голосов в каждой из палат, или президент снова возвращается к себе офис.

25-я поправка должна использоваться, когда президент «не способен» выполнять свои обязанности. Я спросил Лоурэнса Трайба, профессора конституционного права Гарвардского университета, может ли это означать не только физическую недееспособность, но и психическую нестабильность. Или, скажем, возможность того, что он тайно вступил в сговор с Россией, чтобы выиграть выборы? Трайб сказал, что он считает, что раздел 4 может быть использован в такой ситуации.

Но маловероятно, что Пенс и большая часть экстравагантного кабинета Трампа создали бы большинство, необходимое, чтобы правильно организовать процесс по этому положению. «Мы сейчас, конечно, в той ситуации, когда большинство населения, в том числе и весьма значительный процент сторонников Трампа, поддерживает (если не настаивает) такие шаги, — сказал Трайб. — В этих обстоятельствах я не могу себе представить, чтобы Трамп и его адвокаты преуспели, например, задействовав федеральные суды».

Есть и более известный механизм импичмента. Но сейчас трудно себе представить, что большинство палаты проголосует за импичмент, и еще менее вероятно, что две трети Сената проголосовали бы «за». Кроме того, импичмент и «процесс» в Сенате будет тянуться месяцы — парализуя Америку и все равно оставляя Трампа в кабинете — с пальцем на ядерной кнопке.

Если ситуация не станет намного хуже, устранение его от должности — либеральная фантазия. Прогрессисты думали, что Трамп никогда не выиграет даже праймериз. Он пережил бесчисленное множество кризисов, которые, как думали ученые мужи, покончат с ним, так что не ясно, почему республиканцы должны бросить его теперь, когда он президент.

Некоторые считают, что промежуточные выборы 2018 года будут столь катастрофичны для республиканцев и все будет готово, чтобы избавиться от Трампа. Я отношусь к этому скептически. В 2018 году в Сенате положение будет скорее губительно для демократов: республиканцы будут защищать только 8 мест, в то время как демократы — 25.

Таким образом, в то время как демократы могут только скрежетать зубами, это республиканцам решать, следует ли избавиться от Трампа. И этого не произойдет, пока они не увидят, как он губит свою партию, а также нацию.

«Единственный стимул действовать для республиканцев (с или без кабмина) — это тот же стимул, который был у республиканцев в 1974 году, когда они настаивали на отставке Никсона, — инстинкт самосохранения», — говорит Ларри Сабато из Университета Вирджинии. У Трампа действительно есть одна слабость, общая с Никсоном. Республиканцы в Конгрессе были готовы потеснить Никсона отчасти потому, что значительная их часть предпочитала его вице-президента — Джеральда Форда — так же, как и многие республиканцы в Конгрессе предпочитают Майка Пенса сегодня.

Если бы я заключал пари, я бы сказал, что мы застряли с Трампом на четыре года. Как говорит Сабато: «Многое на выборах Дональда Трампа и в начале президентства было шокирующим. С чего вдруг он должен останавливаться сейчас?» И что это за президентство, если спустя всего один месяц мы уже обсуждаем, может ли оно быть поскорее закончено?» — пишет Николас Кристоф на страницах The New York Times.

Конгресс США

Республиканский трибун и пламенный оратор, способный изменить мнение многих республиканцев, похоже, уже нашелся. Это Джон Маккейн, которого теперь радостно пиарят все либеральные СМИ США. «Сенатор Джон Маккейн уже давно имеет репутацию политического диссидента. Но с приходом президента, который поклялся разрушить старый порядок, г-н Маккейн появился как ярый защитник давних республиканских истин в вопросах внешней политики и как один из самых язвительных критиков нового главнокомандующего своей партии», — пишет другой журналист The New York Times.

Вновь переизбранный на шесть лет председатель Комитета Сената США по вооружённым силам, с полагающимся ему мегафоном, Маккейн неоднократно критиковал политику Белого дома уже в первые недели. На конференции по безопасности в Мюнхене 17 февраля он подверг «убедительному критическому анализу» видение Трампа, и в частности его максиму «Америка прежде всего», перед восприимчивой аудиторией экспертов и союзнических чиновников, обеспокоенных американским дрейфом в сторону от западного альянса. «С уверенностью можно сказать, друзья мои, это опасные времена, — сказал Маккейн. — Но вы не должны списывать со счетов Америку, и мы не должны списывать друг друга».

Маккейн также, не колеблясь, раскритиковал «отлично налаженную машину» администрации Трампа. «Во многих отношениях эта администрация находится в беспорядке, и у них много работы», — сказал он. Через день в своем интервью Маккейн также поставил под сомнение утверждение Трампа, что средства массовой информации — «враг американского народа».

«Первое, что делают диктаторы, — это закрывают прессу», — сказал он, добавив, что пока не называет президента диктатором, и что «мы должны извлечь уроки из истории», — цитирует Маккейна Times. Сенатор, однако, не упомянул о том, что почти вся пресса в США ангажирована и находится в руках крупного бизнеса.

Для Маккейна, который поддерживает свободную торговлю и НАТО, а также по-прежнему подозрительно относится к России и выступает с напористой линией по внешней политике (включая войну в Ираке), разногласия с Трампом, конечно, глубоки. «Принципы, которые исповедует сенатор Маккейн, десятилетиями руководили американской внешней политикой», — говорит Ричард Фонтейн, бывший советник по внешней политике Маккейна, президент Центра новой американской безопасности и проведения политических исследований. «Это политический контекст в Вашингтоне изменился».

Но, кажется, личный элемент в отношениях тоже присутствует. Напряженность чувствуется еще со времен замечаний Маккейна о том, что иммиграционная политика Трампа привлекла «психов». «Мне нравятся люди, которые не были в плену», — говорил Трамп о Маккейне, которому 80 и который был пленен во Вьетнаме и был подвергнут пыткам. Маккейн не присутствовал на Республиканской национальной конвенции, когда избирали Трампа, но сказал, что поддержит кандидатуру от своей партии. Затем он снял эту поддержку в октябре после непристойных комментариев о женщинах [Grab the pussy]. «Я не буду говорить о Дональде Трампе», — рявкал он на группу репортеров в ноябре.

Но решив позволить новой администрации принять форму, почти сразу же после избрания Трампа Маккейн снова начал гнуть свою линию. После нескольких недель, в течение которых Белый дом слепил общественность, а иногда и большую часть правительства, своими указами и странными сообщениями по основным вопросам внешней политики, Маккейн, похоже, решил сорваться с короткого поводка.

Осуждая Россию за «вмешательство» в президентские выборы, Маккейн призвал к формированию специального комитета Сената по расследованию «киберактивности Кремля». «Это моральное равенство (США и РФ — ИА REGNUM) противоречит всему, за что Соединенные Штаты когда-либо выступали в XX и XXI веках», — сказал Маккейн прессе.

Вместе с сенатором Линдси Грэмом, тоже республиканцем, он назвал указ Трампа о запрете на въезд (travel ban) из семи мусульманских стран «умышленно нанесённой самому себе раной» и заявил, что это оттолкнет мусульманских партнеров от совместной борьбы против экстремистов.

После того как появились сообщения о телефонном разговоре Трампа с премьер-министром Австралии (обвинения в выдаче США террористов), Маккейн разместил свой собственный призыв к Джо Хоккею (послу Австралии в Вашингтоне), а затем выступил с заявлением, отметив, что он подчеркивает «непоколебимую поддержку американо-австралийского альянса». Вот только вряд ли пост председателя Комитета Сената США по вооружённым силам «бьет» полномочия президента США, но Маккейна, похоже, это не особо смущает. А решение Трампа выйти из Транстихоокеанского партнерства, по словам Маккейна, «открывает нишу для Китая».

Он был единственным республиканцем, который голосовал против Мика Малвани, кандидата Трампа на пост главы Административно-бюджетного управления США. В Сенате Маккейн жаловался, что Малвани поддерживал сокращение военных расходов, что серьезно ослабило вооруженные силы. Маккейн также громко жаловался на Стивена Бэннона — главного политтехнолога президента в Совете национальной безопасности.

Трамп прокомментировал слова Маккейна: «Он так долго проигрывал, что больше не знает, как выигрывать», — написал он в Twitter. Сенатор-республиканец Рэнд Пол также заявил 19 февраля, что у Маккейна был «личный спор» с Трампом, который критиковал его за стремление использовать военную силу.

«Я бы сказал, что Джон Маккейн неправ во всем на протяжении последних четырех десятилетий, — сказал Рэнд Пол на одной из программ ABC News. — Нам очень повезло, что Джон Маккейн за это не отвечает, потому что, я думаю, мы были бы в состоянии вечной войны».

«Ну, я волнуюсь. Я беспокоюсь о понимании президентом некоторых вопросов и о его противоречивых высказываниях», — говорит Маккейн в интервью журналистам.

«В 80 лет у него есть существенное влияние и, по сути, ему нечего терять. Маккейн республиканец не только по названию; он истинно верующий, старейшина племени. Но у него точно нет времени тянуть время и выжидать, — пишет издание The New York Magazine, которое призывает не обольщаться и пытается охладить восторженных демократов и СМИ.— Маккейн покачал головой при мысли, что только потому, что он критиковал президента, конгрессмены-демократы подумали, что они могли бы рассчитывать на него. «Это те же самые демократы, которые крошили меня в 2008 году, — сказал он. — Я сейчас вместе с демократами, но, пожалуй, я не их герой. Они пытаются использовать нас. Мы будем с ними работать, но, без сомнений, их повестка — не наша повестка».

Маккейн говорил, что он был в восторге от планов Трампа резко сократить контроль и увеличить военные расходы; он поклонник министра обороны Джеймса Маттиса, с которым, как он сам сказал, он говорил почти десять раз на этой неделе. Он также ликует по поводу консервативной кандидатуры Трампа в Верховном суде — Нила Горуша.

«Что касается вмешательства России в выборы в США, серьезность этого вопроса, тяжесть его, логически вытекает отсюда… потому что если вы обесцените выборы, вы разрушите фундамент демократии, — сказал Маккейн. — Так что я отношусь к этому со всей серьезностью. Я считаю, что это более серьезно, чем физическая атака… Как это ни трагично звучит, далеко идущие последствия кибератак на выборы, безусловно, намного превышают один террористический акт».

Сейчас Маккейн возобновляет свои призывы к созданию двухпартийного комитета для рассмотрения связей Трампа и России, что в конечном счете может оказать давление на министерство юстиции, которое назначит специального прокурора, что может стать опасным для президента. Учитывая сопротивление со стороны лидеров Республиканской партии, Маккейн планирует использовать свой пост председателя Комитета по делам вооруженных сил и Комитет разведки, чтобы добиться ответов. Как уже было отмечено, жизнеспособность администрации Трампа опирается на поддержку «республиканского съезда», что заставит Джона Маккейна осторожно, но с растущим рвением, начать расшатывать его основы.

Маккейн верит в идею американской исключительности, в то, что Соединенные Штаты обязаны быть «силой добра» и противостоять репрессивным режимам. Учение Трампа совершенно иное: американская внешняя политика должна быть продиктована национальными интересами.

Маккейн

Маккейн уже на протяжении многих лет утверждает, что путинская Россия — глобальная угроза, которой необходимо противостоять. «Российские лидеры, богатые нефтью и коррумпированные, отвергли демократические идеалы и обязательства ответственной власти», — заявил Маккейн во время своего выступления в 2008 году. «Они вторглись в маленькое демократическое соседнее государство, чтобы получить больше контроля над мировыми поставками нефти, запугать других соседей, и далее их амбиции достигнут повторного «сбора» Российской империи», — утверждал Маккейн. Он считает, что Россия хочет распространить «влияние на демократии Восточной Европы и добиться контроля над Ближним Востоком и Ираном, и занять место Америки в мире». «Путин не остановится, пока стоимость движения вперед не будет слишком высока», — цитирует Маккейна The New York Magazine.

«Как и большинство политического истеблишмента, он думал, что выиграет Хиллари Клинтон. Маккейн считает, что все более и более разделенная страна — это большая опасность, чем возможность того, что администрация Трампа превращается в авторитарный режим. «Я не думаю, что это возможно в нашем обществе. У нас слишком много сдержек и противовесов. Опасность заключается не в том, что Трамп извратит нашу Конституцию или захватит слишком много власти; опасность — это поляризация Америки».

Конечно, две опасности связаны: поляризация страны приведет к тому, что сенаторы и конгрессмены будут бояться, что их затопчут люди Трампа, и что, в свою очередь, заставит их забыть о всех сдержках и противовесах. До сих пор создавалось впечатление, что республиканцы в обеих палатах сплотились вокруг политики нового президента. И даже те, кто критиковал Трампа во время избирательной кампании (Тед Круз и Джефф Флейк), в основном поддерживают линию.

Маккейн считает, что Трампу будет легче противостоять, как только цифры его рейтинга поползут вниз. «…Его рейтинги будут продолжать снижаться, — сказал он. — Это означает, что у членов Конгресса будет больше шансов противостоять тем вещам, с которыми они не согласны».

Уже несколько сенаторов-республиканцев — Грэхам, Рой Блант, Боб Коркер — призывают, чтобы Флинн дал показания в Сенате для расследований по связям с Россией (республиканцы в палате остаются гораздо более осмотрительными). Сохранят ли они свое стремление к истине, какой бы она ни была, и смогут ли они оказать достаточное давление на руководство Конгресса, чтобы провести независимое расследование? Несомненно, это станет самым серьезным испытанием для Конгресса и исполнительной власти. Доказать, что иностранное правительство помогло водворить Трампа на пост… Это станет историческим решением — подвигом, не говоря уже о возможности импичмента.

В то же время Земля продолжает вращаться, и Маккейн беспокоится о месте Америки на ней. «Национальная безопасность не работает», — паникует он. «Никто не знает, кто принимает решения. Иранцы задевают нас. Русские задевают. Они испытывают эту администрацию. Кто принимает решения, когда у нас нет советника по национальной безопасности?» 16 февраля Маккейн отправился в Германию, чтобы «укрепить европейские союзы». Там сенатор сравнивал договоренности Трампа и Путина с пактом о ненападении Сталина и Гитлера», — пишет The New York Magazine.

Напомним, что в истеблишменте США Маккейн — один из главных неравнодушных к судьбе русско-украинского конфликта. В сентябре 2015 года сенатор даже посещал Киев и Одессу. «Я наблюдал терпение, мужество и стойкость украинцев, с которыми они противостоят агрессии Путина. Я встречался с волонтёрами на востоке. Их убивают путинские приспешники. Мы знаем, что господин Путин — хулиган, человек, который любит запугивать слабых», — говорил тогда сенатор США и пообещал, что его страна будет помогать Украине оружием. В адрес России он заявил: «Это автозаправка, которая пытается прикидываться великой страной. И их великая экономика в большой степени зависит от нефти. При тенденции к падению цен на нефть они столкнутся в ближайшее время с большими трудностями». Говоря о проводимых на Украине «реформах», американский сенатор заявил, что «остаётся ещё много работы, чтобы доказать украинцам, что приходит действительно новая реальность». «Тысячи и тысячи украинцев в Америке поддерживают вас», — обнадёживал Маккейн.