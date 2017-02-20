Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 13 — 19 февраля стали: папа Римский Франциск приветствовал спортсменов с ментальной инвалидностью; Белый дом просят создать «безопасные зоны» в Ираке для христиан, езидов и туркмен; за юг Йемена начинают конкурировать Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты; конференция католического епископа США просит Дональда Трампа защитить религиозную свободу в стране и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM

Папа Римский Франциск приветствовал спортсменов с ментальной инвалидностью: вы учите нас радоваться малым и простым вещам. Понтифик принял делегацию из Special Olympics, которая действует в 170 странах и занимается подготовкой спортивных мероприятий для детей и взрослых с ментальной инвалидностью, передает Radio Vaticana (Ватикан). Франциск уже не в первый раз встречается со спортсменами из этой ассоциации, которые самой своей жизнью свидетельствуют, что не существует непреодолимых преград и барьеров: «Вы являетесь знаком надежды для тех, кто борется за более инклюзивное общество. Каждая жизнь бесценна, каждый человек — дар, и участие всех обогащает каждое общество, каждую общину. Таково ваше послание миру, миру без границ и без исключений!». Обращаясь к спортсменам, папа говорил о радости: «Видя прекрасную улыбку на ваших лицах, огромное счастье в ваших глазах после удачных результатов на состязании — ведь главная победа есть победа над собой — мы понимаем, что значит искренняя и заслуженная радость. Вы можете нас научить радоваться малым и простым вещам и научить радоваться вместе». Понтифик подчеркнул, что спорт требует непрестанных усилий и жертв, он развивает скрытые способности и позволяет развивать постоянство, согласно присяге, которую дают члены Special Olympics: «Если даже не смогу выиграть, то буду пытаться всеми своими силами». В начинаниях ассоциации принимают участие более 4 миллионов человек, не считая миллиона волонтеров. Special Olympics основала Юнис Кеннеди Шрайвер, а сегодня ее возглавляет сын основательницы Тимоти Шрайвер.

Американская ассоциация «В защиту христиан» (IDC) призвала новую администрацию США создать «безопасные зоны» для иракских христиан — на равнине Ниневии, а также отдельные и другие для езидов и туркмен, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). IDC мотивирует это тем, что «христиане, езиды и туркмены являются естественными союзниками Соединенных Штатов», поэтому «защита этих сообществ» служит «интересам национальной безопасности» США, а также соответствует «ценностям американского народа». Лидеры ассоциации напоминают, что с начала вторжения США в Ирак в 2003 году на руках езидов, христиан или туркмен нет крови американских солдат. Зоны, помимо Ниневии, должны появиться в районах Талль-Афар и Синджар. Достигнуто это может быть за счет «многонациональных сил», начиная с «войск коалиции». IDC и ранее предлагала Конгрессу США поддержать создание «защищенной зоны» для религиозных меньшинств в Ниневии с согласия местных властей и в сотрудничестве как с центральным правительством в Багдаде, так и с правительством Иракского Курдистана.

Национальная перепись в Пакистане, запланированная к проведению в этом году, может дать новые возможности религиозным меньшинствам. «Необходимо сделать шаг вперед, чтобы объединить всех крещеных без различия вероисповедания, нужно участие каждого работника — от епископов до священников и катехизаторов — чтобы получить правильные цифры численности наших христианских общин», — заявил Agenzia Fides католический архиепископ Карачи Джозеф Куттс. На днях пакистанские католики провели совместное совещание с англиканами под руководством англиканского епископа Садика Даниэля. Участники собрания согласились, что перепись 2017 года является очень важной для христианской общины с точки зрения развития и защиты прав. Обе Церкви решили начать кампанию по информированию общественности, которая начнется на воскресных богослужениях и будет проводиться далее во время всех церковных мероприятий. От численности религиозных меньшинств зависит их политическое представительство. В первой Национальной ассамблее Пакистана (нижняя палата парламента) на момент основания страны из 145 мест для меньшинств было зарезервировано 10, сегодня заседают 342 депутата, но количество мест для меньшинств не выросло. Национальная перепись в Пакистане будет в этом году проходить в два этапа — с 15 марта по 14 апреля и с 25 апреля по 24 мая. По данным последней переписи, религиозные меньшинства составляют в стране 2,8% населения, среди них — индуисты, христиане, сикхи, парсы, иудеи и другие.

Сирия и Алеппо перед большим вызовом — как достичь национального примирения в ситуации, когда война еще не закончена? Об этом пишет L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Мелькитский католический архиепископ Алеппо Жан-Клемент Жанбар выглядит оптимистом, хотя и не скрывает трудностей: «Жизнь в городе остается сложной, не хватает воды, электричества и работы. Но мы живы, город свободен». Помимо настоящего, взор архиепископа обращен и в будущее — предстоящие переговоры в Женеве. Монсеньор надеется, что «примирение между Россией и США будет положительным фактором не только для Сирии, но и для всего мира. Изменения в политике Турции, Москвы и Вашингтона могут стать хорошим стимулом для мирных переговоров. Со своей стороны я все больше убеждаюсь, что когда иностранные наемники уйдут из нашей страны, сирийцы смогут вернутся к традиции сосуществования и диалога».

О национальном примирении в Сирии в интервью La Croix (Париж, Франция) рассказывает архиепископ Алеппо Шахан Саркисян из Армянской апостольской церкви. По его словам, армянское присутствие в Сирии восходит к XIII веку. Во время Геноцида армян в 1915 году Сирия стала конечным пунктом назначения для многих выживших, которые решили в итоге остаться в этой стране. До начала гражданской войны в Сирии в 2011 году проживало 80 000 армян, в том числе около 45 000 в Алеппо. Этот город считается столицей сирийских армян. На сегодняшний день в стране осталось 30 000 армян, около половины из них живут в Алеппо. Из одиннадцати армянских школ Алеппо половину пришлось закрыть, две были полностью разрушены. Из двенадцати церквей две закрыты и две уничтожены. Как говорит монсеньор, в нынешней ситуации «мы предложили третий путь, своего рода «позитивный нейтралитет». Например, когда получили гуманитарную помощь, то распространили ее не только среди христиан, но и мусульман. И теперь у нас есть их дружба». По словам архиепископа, мусульмане начинают понимать, что присутствие христиан в мусульманском обществе — это не угроза, а скорее возможность смягчить определенные экстремистские тенденции. И он просит людей Запада, которые говорят, что хотят взять на себя обязательство защищать восточных христиан — «будьте осторожными, вы не знаете ситуацию: мы не против мусульман! Они наши друзья, мы живем с ними в течение многих столетий. И мусульмане не против христиан». Что касается будущего, то теперь, когда Алеппо был освобожден, город снова воссоединился, христиане и мусульмане начинают думать о том, как снова жить вместе.

В провинции Аден на юге Йемена разгораются боевые действия между вооруженными группировками, одну из которых поддерживает Саудовская Аравия, другую — Объединенные Арабские Эмираты, предполагает AsiaNews (Рим, Италия). На первый взгляд, саудовцы и ОАЭ объединились против шиитских повстанцев из числа Хути. При этом Египет и Ливан вызвали гнев Эр-Рияда из-за их решения не принимать участия в этой войне. Но сейчас становятся заметными ожесточенные споры и разногласия между Эмиратами и Саудовской Аравией в борьбе за гегемонию в арабском мире. ОАЭ склоняются в пользу восстановления полного контроля над Южным Йеменом, готовясь заплатить за это даже расколом страны на две части. Что касается саудитов, то они, похоже, хотели бы минимизировать влияние Эмиратов на юге Йемена, закрепить постоянное присутствие там своих войск и предложить себя в качестве гаранта мира и безопасности. Впрочем, отмечает издание, йеменцы готовы бороться против любых оккупационных сил. Вот почему, глядя на эволюцию конфликта, кажется, что война в Йемене принесла Эр-Рияду больше поражений, чем побед.

Религиозные и моральные ценности являются сегодня более необходимыми, чем когда-либо, ради национального единства и борьбы с фундаментализмом и терроризмом. Об этом заявили великий имам каирского суннитского университета Аль-Азхар Ахмед аль-Тайиб и коптский православный патриарх Тавадрос II, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Два лидера приняли участие в конференции о социальной значимости этических ценностей в университете Аль-Азхар. Великий имам, один из самых высокопоставленных суннитских ученых, подчеркнул в своем вступительном слове важность образования молодежи для развития общества. О необходимости совершенствования образовательной структуры Египта говорил и патриарх. Он также подчеркнул важную роль семьи и семейных ценностей в жизни общества.

Руководство Конференции католического епископа США (USCCB) выступило с обращением к президенту США Дональду Трампу, призвав его защитить религиозную свободу в стране, рассказывает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Документ подписали главы комитетов USCCB в защиту жизни (архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан); по делам мирян, брака, семейной жизни и молодежи (архиепископ Филадельфии Чарльз Шапью); по религиозной свободе (архиепископ Балтимора Вильям Лори); по вопросам справедливости и развития людских ресурсов (епископ Вениса Фрэнк Девейн). Католические епископы просят президента «принять решительные меры по защите религиозной свободы федеральным правительством во многих областях, где она была подорвана предыдущей администрацией — медицинское страхование, усыновление, аккредитация, освобождение от налогов, выделение государственных субсидий и заключение контрактов».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.