В ближайшее время глава Департамента обороны США, председатель объединенного комитета начальников штабов, государственный секретарь США, директор национальной разведки и временно исполняющий обязанности советника по национальной безопасности представят президенту Дональду Трампу новый военный план того, как уничтожить террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Во имя успеха военной и политической миссий США в Афганистане Трамп должен поручить своей команде создать такой же план и для уничтожения движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Дэниэл Депетрис в статье для The American Conservative.

И прежде всего нужно ответить на фундаментальный вопрос. «Победа» в Афганистане в её привычном смысле — уничтожение исламистов, создание не коррумпированной афганской армии, независимой и достаточно сильной для контроля над всей территорией страны, а также строительство правительства, которое бы соблюдало демократические принципы — вообще достижима?

Так, ситуация с безопасностью в стране ухудшается все сильнее. По данным генерального специального инспектора по вопросам реконструкции Афганистана и ООН, территория, находящаяся под контролем Кабула, может и дальше сокращаться. Всего 57,2% территории страны на ноябрь 2016 года находится под контролем афганских вооруженных сил — сокращение на 15% по сравнению с годом раньше. Более 83% провинции Урузган и 57% провинции Гильменд находятся под контролем исламистов. Боестолкновения достигли своего максимума, тогда как правительство Кабула несет значительные потери.

Теперь же, после того, как Трамп стал главнокомандующим, у него есть долг и ответственность перед военнослужащими и налогоплательщиками своей страны, поэтому новый глава Белого дома должен поручить Пентагону провести полный пересмотр стратегии США в Афганистане на основе следующих вопросов.

The U.S. Army Военные США

Каков интерес США в области национальной безопасности в Афганистане? Сколько войск — как сухопутных сил, так и авиации — достаточно для достижения цели Вашингтона — защиты США, а также нужно ли направлять $4,2 млрд финансирования на Минобороны и МВД страны, а также посылать 8,4 тыс. советников и инструкторов для предотвращения еще одного 11 сентября.

Стоит также задать вопрос, а не пришло ли время признать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), каким бы жестоким он ни был, вечной силой в афганском обществе? Виновата ли нынешняя стратегия США в том, что правительство страны считает, что поддержка США будут всегда на их стороне.

Правильно ли с финансовой точки зрения продолжать выписывать Кабулу чеки на $4 млрд, если правительство страны может направить лишь 9% своих фондов на бюджет безопасности. Возможно ли вообще политическое урегулирование с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пока боевики могут скрываться на территории Пакистана.

Может ли Вашингтон позволить себе проводить прежнюю политику с Пакистаном, если его Межведомственная разведка не собирается отделять свою политику отношений к Афганистану от своего соперничества с Индией? Как поступит Вашингтон в случае продолжения укрывания Исламабадом высокопоставленных радикалов? И важны отношения с Пакистаном для стабильности Южной Азии или ядерного нераспространения?

Ни на один из этих вопросов нет простых ответов, после 15 лет войны любой вопрос, который вынуждает США подумать о том, а стоило ли делать вложения, будет вызывать дискомфорт.

Напомним, военная операция США и их союзников в Афганистане началась 7 октября 2001 года. Она проводилась в рамках операции «Несокрушимая свобода», начатой в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.

Amada44 Операция «Несокрушимая свобода — Афганистан»

Помимо антитеррористического контингента, в миссии принимали участие миротворцы Международных сил содействия безопасности под командованием представителей НАТО, которые осуществляли свои функции в соответствии с принятой 20 декабря 2001 года резолюцией № 1386 Совета Безопасности ООН. В задачи обоих контингентов входили поиск и уничтожение боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Несмотря на потерю власти в стране движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по-прежнему представляло угрозу, перейдя к ведению партизанской войны.

В конце 2009 года — через восемь лет после начала кампании — новый президент США Барак Обама выступил с новой стратегией, согласно которой Вашингтон будет вести боевые действия против исламистов, взаимодействовать с ООН, афганским народом и международными партнерами и проводить тесное сотрудничество с Пакистаном. Так, считал Обама, удастся стабилизировать ситуацию в стране и начать вывод войск в 2011 году.

Однако на фоне успехов боевиков, захвативших ряд позиций в стране, в июне 2011 года президент Обама заявил, что ответственность за безопасность в Афганистане будет передана местным властям в 2014 году.

В сентябре 2014 года между США и Кабулом было подписано соглашение, которое юридически обосновало присутствие контингента США и НАТО на территории страны до 2016 года, после того как в конце 2014 года формально основная группировка из Афганистана будет выведена. Официальной датой прекращения операции США в Афганистане стало 28 декабря 2014 года.

Тем не менее уже 1 января 2015 года НАТО объявил о начале операции «Решительная поддержка», которая должна была носить небоевой характер. Фактически боевые действия с участием США не окончились, хотя основную роль в противодействии радикалам теперь стали играть афганские военные. Так, из 12,5 тыс. военнослужащих и гражданских лиц, принимающих участие в операции, более 10 тыс. — военнослужащие и гражданские лица США.