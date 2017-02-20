* ИГ — запрещённая в России организация

Отставка бывшего советника новой администрации США по национальной безопасности Майкла Флинна и продолжающиеся обвинения президента США и его предвыборной кампании в связях с Россией не прошли незамеченными в Москве, где очень многим пришлось переосмыслить свои нереалистические ожидания относительно прихода Трампа в Белый дом.

Майкл Томас Флинн

На фоне событий последних дней исчезли последние надежды на то, что Вашингтон станет союзником России в Сирии, пойдет на военные сотрудничество с Москвой против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или вынесет конфликт на Украине за рамки российско-американских отношений, говорится в редакционной статье The National Interest.

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Авторы отмечают, что до недавнего времени трезвые голоса на российских ток-шоу были в меньшинстве, и непопулярными были утверждения о том, что Россия должна продемонстрировать свою приверженность работе с США конкретными шагами, что Москва не может стремиться к новым отношениям с США, продолжая отрицать свое участие в боях в Донбассе или осуществляя опасные сближения с кораблями и авиацией НАТО. Теперь же оптимистический взгляд на то, что Трамп просто «все сделает» по большей части исчезли.

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По сообщениям западной прессы, Кремль призвал российские СМИ сбавить темпы в освещении деятельности нового президента и его администрации. Хотя пресс-секретарь администрации Владимира Путина Дмитрий Песков и опроверг информацию о подобных инструкциях, авторы обращают внимание на то, что российские СМИ переключили внимание на другие темы. По мнению редакции The National Interest, это связано с желанием российских властей умерить ожидания, связанные с новым руководством Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

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Однако если ослабление ожиданий перейдет в подозрение и враждебность, может сразу исчезнуть любая возможность сотрудничества между США и Россией. Так, вице-премьер России Дмитрий Рогозин, похвалив военный потенциал России, критически высказался в отношении заявления главы Департамента обороны США Джеймса Мэттиса о том, что НАТО должно начинать диалог с Москвой «с позиции силы». В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу также выступил с критикой замечаний Мэттиса.

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На фоне этих событий некоторые силы в Вашингтоне и Москве, скорее всего, надеются, что такой обмен высказываниями приведет к замедлению или полному прекращению попыток перейти к взаимодействию между двумя странами.

Так, те члены Конгресса и представители американских СМИ, кто стремится уличить Трампа в его предполагаемых связях с Россией, могут добиться успеха и, таким образом, смогут заслуженно отпраздновать свою политическую победу. Но она будет не долгосрочной, поскольку возврат к ведению отношений с Россией в прежнее русло поможет Трампу только политически. Если Трамп встанет на жесткую позицию по отношению к президенту России Владимиру Путину, противники главы Белого дома быстро лишаться своего основного «оружия», Белый дом получит возможность решать свои первоочередные задачи, не будучи отягощённым балластом предполагаемых связей с Кремлем.

Однако победа «антироссийской коалиции» ограничит способность США бороться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), усложнит задачу Вашингтона в Совбезе ООН по принуждению Ирана к соблюдению достигнутой с ним ядерной сделки, поспособствует поддержке Россией Тегерана в случае военного варианта Белого дома, а также даст Пекину рычаг воздействия как на США, так и на Россию. Тот факт, что в результате такого развития событий могут погибнуть простые граждане США, не волнует тех, кто считает признание важности этих стратегических целей признаком пораженчества.

И Трамп не должен будет стесняться, указывая на это. Если результатом продолжения враждебности между Россией и США, за которую выступают противники взаимодействий с Москвой, станет гибель граждан США, то президент будет вправе обвинить сегодняшних своих хулителей в том, что они являются по факту защитниками и подстрекателями ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Ирана, а также полезными идиотами, играющим на руку КНР с его великодержавными амбициями.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.