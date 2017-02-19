



Иван Шилов ИА REGNUM Самоопределение Донбасса

По итогам советских переписей в Донецкой области УССР украинцы составляли большинство, но их доля постепенно снижалась с 62% в 1926 году до 51% в 1989 году. Доля же русских постепенно росла, и в 70−80-е годы ХХ века она приблизилась к показателю украинцев. Причин этому несколько: и активная индустриализация и урбанизация региона, и связанная с этим миграция сюда населения из других регионов Союза, в том числе из РСФСР; и то, что статус русского частью населения воспринимался как более престижный (как представителя основного государствообразующего этноса).

Табл.1. Доля украинцев и русских в Донецкой области по данным переписей населения (%)

1926

1939

1959

1970

1979

1989

2001

61,6

59,4

55,6

53,1

50,9

50,7

56,9

24,7

31,3

37,6

40,6

43,2

43,6

38,2

По итогам первой Всеукраинской переписи в 2001 году доля украинцев по сравнению с переписью-1989 существенно (на 6%) выросла, а русских — сократилась (на 5%). К итогам этой переписи были определённые претензии: на её проведение было выделено ограниченное финансирование, что отразилось на качестве работы переписчиков; не была предусмотрена двойная идентичность и т.п. Но автор не склонен считать этнические показатели этой переписи тотально подтасованными. Скорее подействовала неопределённость понятия «украинец»: зачастую оно связывалось с рождением и проживанием (собственным или родителей) на территории Украины. Чёткие «этнические маркеры» (язык, конфессия и др.), свойственные большинству представителей народа и отличающие их от других народов, в данном случае отсутствовали.

По итогам неидеальной переписи 2001 года, в Донбассе (Донецкой и Луганской областях) русских в количественном отношении проживало в два раза больше, чем, например, в АР Крым и Севастополе.

По итогам переписи 1989 года русские составляли самую многочисленную этническую группу в следующих городах Донецкой области: Енакиево — 54,7%, Макеевке — 54,2%, Донецке — 53,3%, Горловке — 51,2%, Харцызске — 49,8%, Мариуполе — 49,1%, Снежном и Торезе — по 48,9%, Кировском — 48,7%. То есть в основном — в крупнейших городах региона. По итогам переписи 2001 года русские составляли большинство в Енакиево — 51,4%, Макеевке — 50,8%, Донецке — 48,2%. Минимальной доля русских была в сельских районах севера и запада области.

Так как последняя перепись населения проходила достаточно давно, представление об этнической самоидентификации дают итоги опросов. По итогам ответов жителей Донецка в 2009—2014 гг. в ходе восьми социологических опросов, проводившихся под руководством преподавателей ДонНУ, на вопрос об этнической самоидентификации («Кем Вы считаете себя по национальности?»). По городу опрашивалось от 400 до 800 респондентов, доверительный интервал (возможное колебание показателей) составляет от ±5% до ±3,5%.

Табл. 2. Этническая самоидентификация жителей Донецка по итогам опросов (%)

Следует отметить существенные колебания этнической самоидентификации на наблюдаемых примерах, как и нередкие затруднения респондентов с ответом на этот вопрос (часть опрашиваемых считала его не совсем удобным, некорректным). В значительной степени итоги ответов зависели от формулировки вопроса и процедуры опроса: а) были ли ответы полностью анонимными (самостоятельное заполнение бюллетеня респондентом с дальнейшим «секретным голосованием»); б) предлагались ли респонденту варианты ответов на вопрос (закрытый или открытый вопрос); в) какие конкретно варианты ответов предлагались, а точнее — вариант двойной идентичности «и русский, и украинец». Наличие среди предлагаемых ответов варианта с двойной идентичностью («и русский, и украинец») резко повышало долю респондентов, выбиравших такой вариант ответа: в различные периоды от 16% до 27%. Вместе с тем, если такой вариант ответа не предлагался, самостоятельно его относительно себя предлагали немногие респонденты — до 2% от всех опрошенных.

Общая тенденция до 2014 года — доля респондентов, называвших себя русскими, постепенно сокращалась, а доля украинцев постепенно росла. В значительной степени это происходило за счёт младших возрастных групп, воспитывавшихся в духе украинской идентичности.

Andrew Butko Митинг с российскими флагами в Донецке

Итоги опросов с 2014 года демонстрируют новую тенденцию: доля русских (достаточно стремительно) выросла, а украинцев — сократилась. Эта тенденция может иметь два основных объяснения. 1. Выезд части жителей, считающих себя украинцами, с территории, контролируемой ДНР, по политическим мотивам. Безусловно, такой процесс имел и имеет место, однако точно оценить её масштабы на данный момент затруднительно. 2. Переориентация части респондентов, ранее считавших себя украинцами, в пользу русских. Встречались комментарии респондентов: «Ранее я был украинцем, а сейчас — русский». После боевых столкновений и обстрелов жилых кварталов со стороны Украины популярность «украинства», в самом широком понимании, на территории, контролируемой ДНР, резко снизилась.

Также следует учесть то, что по итогам опроса жителей двух республик в мае 2016 года (по 1000 респондентов, доверительный интервал не превышает ±3%) по 63% жителей как наиболее важную для себя назвали региональную идентичность («Кем Вы считаете себя в первую очередь?» — жителем Донбасса, ДНР/ЛНР, Луганщины). Прежде всего себя считают представителями своей национальности соответственно 4% и 2% опрошенных.

Большинство жителей республик назвали себя русскими. Хотя, например, согласно итогам последней Всеукраинской переписи 2001 года, на территориях, ныне контролируемых ДНР, этнический состав должен быть таким: 50% — украинцы, 45% — русские, 5% — представители других национальностей.

Изложенные факты позволяют сделать следующие выводы. Большинство жителей области отождествляет себя со славянским населением, и переход от русских к украинцам и обратно (как схожим народам) ранее осуществлялся весьма легко. Сейчас налицо тенденция роста доли русских, эта идентичность явно доминирует в республиках (украинцами себя считает треть населения). В связи с произошедшими политическими событиями и боевыми действиями в дальнейшем такой лёгкий и масштабный переход представляется затруднительным. Категория «украинец» на данный момент не обладает чёткими «этническими маркерами» и является скорее территориальной (рождённые в УССР или на Украине). Если для славянского населения Донбасса доминирует конструктивистская парадигма, то для национальных меньшинств (греков, армян, евреев, азербайджанцев и др.) — примордиализм. Следовательно, применимы обе теории, но «в своих случаях».

Кирилл Валерьевич Черкашин — декан исторического факультета Донецкого национального университета (Донецкая народная республика)