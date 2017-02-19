* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Иран — одна из стран, за жизнью которой внимательно следит католическая пресса. Исламская республика интересует Ватикан и конференции католического епископата государств, которым имеют дело с Тегераном. Святой престол был среди тех, кто приветствовал заключение летом 2015 года «ядерной сделки» между Ираном и «шестеркой» посредников (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция плюс Германия). Сегодня напряженность между Вашингтоном и Тегераном заставляет католическую прессу и экспертов еще раз внимательно обратить свой взгляд на Иран. Но начнем с визита президента Ирана Хасана Рухани в Ватикан в январе 2016 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Попытки США дестабилизировать Иран к добру не приведут

Catholic News Agency (Инглвуд, США), 26 января 2016 года. Папа Римский Франциск принял в Ватикане президента Ирана Хасана Рухани. Первоначально встречу планировали провести в ноябре 2015 года, однако поездка Рухани в Европу была отменена в последнюю минуту из-за терактов в Париже, состоявшихся 13 ноября 2015 года. Переговоры между Франциском и президентом прошли в ватиканском Апостольском дворце и длились 40 минут. В коммюнике Святого престола визит Рухани назван Ватиканом «сердечным» и сосредоточенным в основном на отношениях между Святым престолом и Ираном, жизни Церкви в стране, а также политике Святого престола в продвижении достоинства человеческой личности и религиозной свободы. Хотя не упоминается роль Ирана в Сирии и Ираке, эта тема, скорее всего, была ключевым моментом дискуссии, равно как вопрос положения христиан на Ближнем Востоке. В коммюнике Ватиканом все же отмечена важна роль Ирана в регионе в содействии поиска «подходящих политических решений проблем, затрагивающих Ближний Восток, в целях противодействия распространению терроризма и оружия». Стороны также затронули вопрос заключения и реализации недавно согласованной «ядерной сделки». После разговора с папой Франциском президент Рухани встретился с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами архиепископом Полом Галлахером.

Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша), 27 января 2016 года. Директор агентства AsiaNews, издания Папского института заграничных миссий, отец Бернардо Червеллера выразил удовлетворение от встречи в Ватикане папы Франциска и президента Ирана Рухани. По его словам, это дает надежду на возобновление культурного и религиозного диалога между Тегераном и Святым престолом, прерванного президентом Ахмадинежадом, который отрицал Холокост и угрожал Израилю. Встреча папы с президентом является положительным событием для иранского ислама. «Исламская революция потрясла традиции, хотя шиитский ислам всегда был более мистическим и открытым для диалога с культурами», — объясняет отец Бернардо. Существует также политическая тема, связанная с деятельностью «Аль-Каиды» и ИГИЛ (организации, деятельность которых запрещена в РФ) на Ближнем Востоке, что привело к «чисткам» христиан. Директор AsiaNews признает, что «христиане в Иране вынуждены жить в гетто», но они «живут благополучно и с лучшими гарантиями, чем в других странах Персидского залива и Аравийского полуострова». Укрепление движения умеренных имеет важное значение для выживания Ирана. Его участники хотят «избавиться от петли аятолл и экономической мафии, которыми стали хранители революции», иначе стране угрожает гражданская война. В этом контексте встреча Рухани с Франциском, помогающая Ирану реанимировать контакты с международным сообществом, сродни той роли, которую государственный секретариат Святого престола играет в восстановлении отношений между Кубой и Соединенными Штатами.

Aleteia Image Department Римский Папа Франциск

L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия), 29 февраля 2016 года. Депутат Европейского парламента Дамиано Зоффоли анализирует итоги выборов в нижнюю палату иранского парламента (Меджлис) и верхнюю палату (Совет экспертов). Победу удержали умеренные и реформисты. Иранцы решили поддержать новый курс президента Рухани. Международные санкции оказывают сильное давление на страну. Ирану необходимо продавать свои товары, нефть и газ. Иран является страной молодежи, она составляет треть населения, средний возраст иранца — 27 лет (в то время как в странах Евросоюза — около 36). Невозможно представить без Ирана какую-либо стабилизацию конфликта в Сирии. На пути осталось только одно неизвестное, заключает депутат Европарламента: «Кто станет следующим президентом США? Эти выборы могут повлиять на все».

Catholic Herald (Лондон, Великобритания), 26 августа 2016 года. Американские католические епископы и иранские религиозные лидеры поклялись работать вместе в борьбе с экстремизмом. Они опубликовали совместную декларацию, которая призывает искоренить оружие массового уничтожения и терроризм. «Христианство и ислам разделяют приверженность к любви и уважению жизни, достоинству и благополучию всех членов человеческого сообщества, — говорится в декларации, принятой 18 августа и обнародованной 24 августа. — Мы выступаем против всех актов терроризма, особенно тех, которые нацелены непосредственно на невинных гражданских лиц. Мы также отвергаем неизбирательные санкции и другие меры, которые вредят невинным людям, особенно наиболее уязвимым слоям населения». Документ подписали: председатель комитета Конференции католического епископата США за международный мир и справедливость епископ Оскар Канту, почетный архиепископ Вашингтона кардинал Теодор МакКаррик, ректор Университета Аль-Мустафа Али Реза Арафи и директор Управления по международным контактам Общества семинарий и ученых Кума доктор Абдул-Маджид-Хаким-Элахи.

Catholic Herald (Лондон, Великобритания), 9 сентября 2016 года. Суннитско-шиитский конфликт вынуждает правительства делать сложный дипломатический выбор. Иран кажется лучшей перспективой. Великий муфтий Саудовской Аравии недавно сказал, что шииты не являются истинными мусульманами. Эти слова напоминают о разделениях, которые не так давно были широко распространены в христианстве. Все указывает на то, что соперничеству между суннитами и шиитами суждено продолжаться в течение длительного времени. Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке совсем не напоминает Европу накануне Вестфальского мира. Учитывая непримиримые разногласия между Ираном и Саудовской Аравией, наши правительства на Западе имеют выбор. За последние полвека было время, когда Англия и Америка являлись лучшими друзьями Ирана — до Исламской революции. Что касается Саудовской Аравии, с ней отношения были гораздо более последовательными. Но сейчас одно представляется очевидным: перспективы Ирана выглядят лучше, чем у Саудовской Аравии. Иран позволяет религиозный плюрализм — в стране есть церкви — и имеет дипломатические отношения со Святым престолом. Саудовская Аравия не имеет никаких официальных отношений со Святым престолом и является теократическим государством, которое не позволяет исповедовать любую другую религию, кроме ислама.

AsiaNews (Рим, Италия), 12 ноября 2016 года. В Тегеране с 6 по 9 ноября проходил четвертый Христианско-мусульманский саммит под лозунгом «Уважать и сохранять человеческое достоинство, создавая условия для мира и глобальной безопасности». В нем приняли участие видные христианские деятели (католики, англикане, протестанты), известные мусульмане (сунниты и шииты), а также представители Ватикана.

Vatican insider (Турин, Италия), 8 февраля 2017 года. Вашингтон хочет ввести новые санкции против Ирана после недавнего запуска Тегераном баллистических ракет. До сих пор США не ставили под сомнение «ядерную сделку», но даже если и захотят, другие подписавшие участники (Россия, ООН и европейские страны) не согласятся с ее отменой. В этой ситуации Трампу останется два варианта. Во-первых, продолжать наращивать двустороннее экономическое и политическое давление, например, в преддверии иранского Нового года, праздника Новруз (отмечается 21 марта), чтобы стимулировать внутреннюю оппозицию подняться, как в 2009 году. Во-вторых, рассмотреть военные варианты, которые, по собственному признанию президента США, остаются лежать на столе. Однако внутри Ирана такая риторика помогает только консерваторам, которые всегда выступали против «ядерной сделки», и вынуждает президента Рухани согласовывать свои действия с ними. Это может оказать влияние на запланированные на май 2017 года президентские выборы в Иране, сплачивая население ввиду агрессивности Трампа и возвращая власть консервативной фракции Исламской республики. Тегеран также может расширить свое участие в прокси-войнах, где уже бросил вызов США и им союзникам — операциям Хути в Йемене или в самой Сирии.

Vatican insider (Турин, Италия), 11 февраля 2017 года. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил признательность папе Римскому Франциску за его слова о народе рохингья, исповедующем ислам. «В условиях глобального хаоса, созданного президентом США Дональдом Трампом», папа Франциск является примером для подражания, потому что «призывает людей строить мосты, а не стены», а «мир нуждается в лидерах, которые подталкивают к диалогу и состраданию, но не к стенам и исключениям». Об этом глава иранской дипломатии написал в своем блоге в Twitter. Зариф сказал, что особенно он оценил слова понтифика о народе рохингья, мусульманском меньшинстве, которое преследуют в Мьянме. Франциск, как заметил министр, «критиковал зверства, совершенные против них» и «защищал их право жить своей верой».

Ислам

Polonia Christiana (Краков, Польша), 15 февраля 2017 года. Американцы хотят вбить клин в альянс Ирана с Россией — и это очень плохие новости для Польши. Мэтью Макиннис, бывший аналитик военной разведки, занимающийся Ираном, считает, что американцы будут пытаться уменьшить иранское влияние, попробовав убедить Москву поддержать в Сирии проект восстановления сирийских Вооруженных сил, которые не находились бы под влиянием Ирана и его партизан. США планируют усилить информационную войну и предпринять ряд дипломатических действий, унизительных для Тегерана. Вашингтон уже развернул пропагандистскую кампанию, в рамках которой Иран изображается как «величайшая угроза для мира» и «главный рассадник терроризма». К сожалению, американцы будут вести дела с русскими за счет Польши. США уже дают явно понять, чтобы Варшава не пыталась вести самостоятельной белорусской политики. Показательным тестом для отношений между Вашингтоном и Москвой будет возможное сотрудничество в Ливии, где идет открытая конкуренция между Европейским союзом и Россией.

Radio Vaticana (Ватикан), 16 февраля 2017 года. Встречу между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампа комментирует эксперт итальянского журнала Limes Дарио Фаббри. По его словам, в отношении иранской ядерной проблемы позиции Нетаньяху и Трампа отличаются друг от друга. Новая американская администрация не очень заинтересована в заключенной в 2015 году «ядерной сделке», которая вернула Тегеран в игру на Ближнем Востоке, считая, что это не слишком служит интересам США. Судя по всему, Трамп настроен на повторные переговоры с Ираном, отсюда, давление Вашингтона на Тегеран через ислам — Иран стал одной из семи стран, чьи граждане указом президента были внесены в «черный список» тех, кому приостановлен въезд в Соединенные Штаты. По мнению Трампа, Тегеран должен быть более сдержанным в своих амбициях на региональном уровне. Позиция Израиля такова, особенно для Нетаньяху, что Тегеран является абсолютным врагом, так как это страна, которая способна устранить «израильскую гегемонию на Ближнем Востоке». Но с этим не вполне согласна администрация американского президента, которая хотела бы даже уменьшить влияние самого Израиля, не вступая, впрочем, в прямое лобовое столкновение.

Vatican insider (Турин, Италия), 16 февраля 2017 года. Трамп делает предложение Нетаньяху: поскольку «арабские страны больше не видят Израиль как врага», новым общим врагом может стать Иран. «Ядерная сделка» с Тегераном подвергается жесткой цензуре, но речь не идет о ее отмене. Президент США подтвердил возможность введения новых санкции в отношении Ирана, но они связаны не с ядерной энергетикой, а недавними запусками Тегераном баллистических ракет. Проблема Ирана становится стержнем большого союза, одной из возможностью которого станет решение палестинского вопроса. Есть проект раскола союза Тегерана и Москвы. Очередь за Европой. Помимо британского премьера Терезы Мэй, единственный авторитетный европейский голос, который до сих пор прозвучал в Вашингтоне, был голос верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Хорошо, но недостаточно. Мы рискуем опоздать на прием к «Трамп-революции» и поэтому должны принять меры.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

La Croix (Париж, Франция), 17 февраля 2017 года. Комментарий научного сотрудника Института международных и стратегических отношений (IRIS) Карима Пакзада. По мнению эксперта, разгром ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сегодня в Мосуле и завтра в Ракке не остановит джихадистов. Сегодня ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присутствует во всем мусульманском мире — Ливии, Йемене, Сахаре, Египте. Чтобы победить джихадистов, в первую очередь необходимо решить основную проблему — отношения между Пакистаном и Афганистаном. Также требует учета намечающийся сговор между Соединенными Штатами, Саудовской Аравией и Израилем в попытке дестабилизировать Иран. Эта тенденция порождает некоторую надежду в рядах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Перед лицом американских неудач и беспомощности других западных стран свои инициативы выдвигают Китай и Россия. В среду, 17 февраля, «Владимир Путин пригласил талибов приехать в Москву» (так в тексте — С.С.). Русские поняли, что опасность приближается к их региону, и они должны действовать. В то же время Евросоюз и Соединенные Штаты слишком поглощены борьбой с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке и террористическими актами в Европе.

* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.