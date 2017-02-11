Со времен Второй мировой войны в США семимильными шагами развивалась идеология супердержавности, органично переросшая в идеологию мировой гегемонии после гибели СССР. Сперва сформировалась лежащая в русле традиций мировой политики концепция нового мирового порядка, подразумевающая контроль регионов и государств через последовательно применяемые экономическое доминирование, дипломатические манипуляции и военное вмешательство превосходящими силами.

Моральный ориентир партии порядка

Позже, в связи с сокрушительным провалами первой концепции во Вьетнаме, начала формироваться другая, принципиальная новая концепция мирового беспорядка. Эта доктрина опиралась не на военных, промышленников и дипломатов, а на шпионов, бухгалтеров и идеологов. Спецслужбы отвечали за разжигание и усугубление любого конфликта, кризиса или катастрофы, где бы они ни происходили, за исключением территории США. Бухгалтеры тут же спешили «на помощь», предлагая «дешевые» и долговременные кредиты оказавшимся в безвыходном положении странам. Идеологи же непременно заостряли внимание на том, что в Соединенных Штатах такого бы никогда не могло произойти, создавая образ островка спокойствия, свободы и счастья в море жестокости, отчаяния и нищеты.

Сторонники этих двух концепций составляют собой правящую элиту Америки, третьего не дано, ведь даже мысль об отказе от мирового господства крамольна и может легко привести к политической смерти. Каждый американский чиновник или общественный деятель, хоть как-то проявивший себя на поле внешней политики США, может быть отнесен к одной из этих групп. С ними нельзя не считаться, ведь носители этих идеологий пронизывают весь государственный аппарат, они заседают в парламенте в рядах обеих правящих партий, они выносят вердикты в суде.

Каждый новый президент США вынужден искать хрупкий баланс между своими собственными воззрениями, интересами той группы, которая привела его к власти, и требованиями оппонентов, способных полностью или почти полностью заблокировать работу главы государства, если они не будут удовлетворены. Именно нежелание Трампа идти на компромисс в этом важнейшем для американской неформальной политики вопросе является ключевым для понимания жестокой и непримиримой политической борьбы, которая вот уже месяц бушует на улицах Вашингтона и в его высоких кабинетах.

Ключевым словом предвыборной кампании Трампа было слово «бардак». Именно «бардак» он видел во всех аспектах политической жизни США и его обещал ликвидировать. Это слово и теперь слышно от него всякий раз, когда он обращается к народу через СМИ. Трамп хочет все контролировать, порядок в делах является для него — профессионала в управлении большими организациями — неоспоримой ценностью. Его приверженность идее мирового порядка с Америкой во главе не является сокровенной тайной, он говорит об этом открыто и сделал это изюминкой своего политического имиджа. Два его лозунга: «Сделаем Америку снова великой» и «Мир посредством силы» — полностью отражают его положение на шкале «порядок-беспорядок».

Иван Айвазовский. Хаос. Сотворение мира. 1841.3

В то же время с конца 70-х — начала 80-х годов у власти в США стояли люди, придерживавшиеся противоположных позиций. Даже когда в Белом доме поселялись представители республиканцев, большая часть реальной власти все равно оказывалась в руках сторонников непрямого управления с помощью так называемых технологий гибридной войны. Целое поколение американской элиты выросло в полной уверенности, что если употребить все силы огромной страны на то, чтобы сеять хаос по всему миру, образ обители благополучия, равенства и свободы создастся сам собой, и нет нужды тратить время и силы на решение скучных внутренних вопросов. Более того, порядок в делах строго противопоказан, ведь в нем легче увидеть махинации, личную финансовую заинтересованность и звериную жестокость.

Именно эти две силы: партия мирового порядка, олицетворяемая Трампом, и партия мирового беспорядка, главы которой остаются в тени, — борются на наших глазах. Исход этой битвы определит судьбу Америки на ближайшие годы и окажет сильнейшее влияние на весь мир.

Вот уже четыре недели, с самой инаугурации, противники Трампа применяют все силы и средства, чтобы дискредитировать его, заблокировать его решения, разрушить его команду… Арсенал политических орудий постоянно расширяется, сперва это были массовые уличные акции, позже — отмена президентских решений через суд и дрязги в парламенте, на этой неделе настал черед предательства и политической охоты за головами.

В начале недели в результате утечки из американских спецслужб стало известно о том, что советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн вел переговоры с послом России в США Сергеем Кисляком еще до вступления Трампа в должность. На фоне полыхающей в заокеанских СМИ антироссийской истерии этот факт, по сути представляющий собой мелкий эпизод огромной подковерной борьбы разведок и различных политических групп, был раздут чуть ли не масштабов государственной измены. Контакты Флинна тут же были расценены как незаконное ведение дипломатии частным лицом, на администрацию Трампа было оказано огромное давление, и Флинну пришлось уйти в отставку. Стремительность, технологическая выверенность и эффективность этой информационной кампании заставляет заподозрить в ней скорее спецоперацию одной из спецслужб США, а не обычную работу американских массмедиа.

Отдельный интерес вызывает сама утечка, послужившая началом скандала. Дело в том, что генерал Флинн 33 года своей службы посвятил военной разведке и прошел долгий путь от младшего сотрудника до руководителя этой важнейшей структуры. Профессионал своего дела, Флинн не мог не знать правил игры и наверняка знал, что все его деловые контакты отслеживаются компетентными органами. Чем именно он руководствовался, заложив под свое кресло мину замедленного действия, мы в ближайшее время не узнаем, но разумно предположить, что, исходя из логики профессии, Флинн предполагал, что информация о его деятельности попадет в секретный отчет его непосредственному начальнику, а никак не в заголовки газет. Трамп давно известен своими хорошими контактами с американскими военными и сложными отношениями с чисто разведывательными структурами, такими как ЦРУ и АНБ, но до этой недели даже самые горячие головы в этих структурах не отваживались на прямую измену. Спецслужбы оставались верны своему президенту целых три недели.

Скриншот соцсети Instagram Дональда Трампа Дональд Трамп в Овальном кабинете со своей командой

Большинство аналитиков рассматривает операцию против Флинна исключительно как удар по Трампу, попытку разрушить его команду и внести неразбериху в дела, но есть и иная версия. Реальный ущерб от этой махинации оценить сложно, так как Флинн, вне всяких сомнений, не потеряет ни хорошо налаженного контакта с президентом, ни наработанных связей, ни авторитета среди военных и разведывательного сообщества. Таким образом, Трамп, не потеряв советника на деле, лишился его лишь формально и вынужден будет взять на это место другого человека, представляющего другое ведомство. Поэтому нельзя исключить, что «русская карта» была разыграна американскими спецслужбами всего лишь в борьбе за теплое местечко.

В нашей стране вызвало массу толков и пересудов венчавшее весь скандал заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что Трамп ждет от России возврата Крыма и деэскалации насилия в Донбассе. Эту фразу, вызвавшую бурю самых различных эмоций у наших сограждан, не стоит переоценивать. Трамп в прошлом не только крупный воротила, он еще и успешный телеведущий. Общаясь со СМИ по несколько раз в неделю, по несколько раз в день высказывая свое мнение в социальных сетях, президент США нашел бы способ лично заявить о резкой смене курса в отношениях с Россией. Отдать такое заявление на откуп пресс-секретарю для Трампа как профессионального шоумена немыслимо. Эти слова были сказаны, потому что напряжение внутри страны требовало, чтобы их кто-то сказал. Реальную политику Трамп делает сам.

Внешнюю политику он делает уже очень активно. В ситуации отказа от гибридных махинаций из арсенала мирового беспорядка, формальные и личные связи глав государств обретают большее, чем раньше, значение. На этой неделе он наладил контакты с тремя традиционными младшими союзниками США: Японией, Израилем и Канадой. Каждое из этих государств должно занять свое особое место в мировом порядке Трампа. В условиях ухудшения отношений с Мексикой Канаду важно сохранить как единственного доброго соседа и экономический придаток. Израиль — единственная точка опоры на Ближнем Востоке, где Трамп как сторонник порядка не может, в отличие от его предшественников, использовать в своих интересах террористические группы. Япония — важнейший рычаг давления на Китай и Россию, зависимая страна на бурно развивающемся и представляющем все большую угрозу Дальнем Востоке.

На этой неделе погруженный во внутренние и внешние дела, где-то между встречей с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и подписанием закона, отменяющего введенный Обамой запрет на сброс отходов угольных шахт в реки, Трамп все-таки нашел время для крупной пресс-конференции. И хотя формально она была посвящена объявлению номинанта на пост министра труда, виновнику торжества в часовой речи президента было отведено лишь несколько минут. Все остальное время было посвящено традиционному перечислению того, чего новая администрация уже достигла и чего еще собирается достичь, а также ответам на вопросы. И хотя оппонирующие Трампу СМИ раскритиковали выступление в пух и прах, благодаря удачно выбранному времени и паре неловких моментов и огромному количеству критики в адрес самих массмедиа, сюжеты и статьи, посвященные этому событию в конце недели, почти полностью вытеснили какие-либо упоминания о русском скандале.

Кресло под Трампом качается все заметнее, партия мирового беспорядка не готова смириться с поражением, так как не считает себя проигравшей, но новый президент еще крепко стоит на ногах, в чем неустанно заверяет своих сторонников через Твиттер и Инстаграм. Борьба продолжается, до финального гонга еще далеко.