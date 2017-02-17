В итальянском городе Модене 119 лет назад, 18 февраля 1898 года, родился основатель компании Ferrari и одноименной команды по автогонкам Энцо Феррари. Мечтая стать гонщиком с самого детства, он был одержим автомобилями. Эта непреодолимая любовь к машинам сделала его всемирно известным и позволила создать еще один бренд Италии — алый гоночный автомобиль с гарцующим жеребцом на эмблеме.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Феррари

Спроси у любого прохожего на улице: что такое «Ferrari»? И практически все ответят, что это дорогой, красивый, мощный и стремительный автомобиль красного цвета. Сила бренда «Ferrari» такова, что даже ничего не зная о технических деталях автомобиля и его параметрах, ты знаешь, что это «круто».

Энцо Эро Ансельмо Феррари

Основатель предприятия по производству таких статусных и ярких автомобилей Энцо Феррари сам был человеком малообразованным и очень простым. По некоторым данным, Феррари не окончил среднюю школу.

После Первой мировой войны Феррари пытался найти работу, что оказалось весьма непросто. Юноша, только вернувшийся с фронта, не привлекал работодателей. После отказов и долгих поисков Энцо Феррари всё же нашел работу водителя, а позднее ему улыбнулась удача, и он пришел к своей давней мечте — стал автогонщиком. Спортивный дебют Энцо Феррари состоялся в 1919 году в команде компании CMN, чуть позже он был приглашен в команду AlfaRomeo, что можно было считать большим успехом.

Энцо Феррари в команде AlfaRomeo

Спустя десять лет Феррари создал уже собственную команду Scuderia Ferrari. Первоначально участники «конюшни» ездили на автомобилях Alfa Romeo, но по мнению основателя команды, им требовались машины своего производства, к тому же Феррари давно вынашивал идею о создании автомобилей под собственным именем. В 1939 году Феррари приобрел участок земли возле Маранелло, и начал строительство предприятия Auto-avia Construzione, на котором, как предполагалось, и будут выпускаться гоночные автомобили, а также авиамоторы. В 1940 году компания Феррари была официально зарегистрирована, однако запуску производства помешала война. В ходе боевых действий завод Энцо Феррари был подвержен бомбежке, и на восстановление было потрачено несколько лет. Активная работа на предприятии началась только после окончания Второй мировой войны.

Автомобиль производства Auto Avio Costruzioni

Первой моделью компании стала Ferrari-125, которая появилась в 1946 году. В первой гонке Ferrari-125 занял почетное третье место. Автомобиль не раз дорабатывали и обновляли. За десятки лет автомобили Ferrari одержали множество побед в различных гоночных сериях, но мировую славу итальянской команде принесла именно Формула-1. В 1951 году Хосе Фролиан Гонсалес одержал первую для команды победу на гран-при Великобритании, в 1952 году победу для команды приносит Альберто Аскари и так далее.

Однако успехов в гонках для амбициозного Энцо Феррари было мало — его главной целью было создать самый быстрый автомобиль во всем мире, и он был намерен достичь этого любой ценой. Как рассказывали об Энцо Феррари его современники, он был довольно жестоким руководителем, который не желал прощать ошибок и никогда не делал скидок на «человеческий фактор». Для него не имело значения, кто сидит за рулём, главное — чтобы победу одержал автомобиль Ferrari. С таким же упорством Феррари подходил и к производству автомобилей. Однако скверный характер не мешал Феррари притягивать к себе профессионалов: как гонщиков, так и выдающихся конструкторов, что оказывалось весьма выигрышно.

Ferrari 125 S

Когда автомобили Ferrari достигли высот и завоевали авторитет в автомобильном мире, новым этапом стало производство машин для массового потребителя. Так заводы Ferrari начали собирать автомобили и для обычных людей. Ferrari отличались мощностью и высоким качеством, поскольку их собирали вручную. Данная традиция сохранилась в компании до сих пор. Автомобили Ferrari для потребителей производятся и в наше время, однако, как и много лет назад, число таких машин ограничивается всего несколькими сотнями.

В 1960-е годы было принято решение о том, что компания Ferrari будет преобразована в акционерное общество. В результате этого 50% акций было продано концерну FIAT. Однако исключительное право на руководство гоночным сектором было сохранено. Энцо Феррари руководил подразделением Ferrari до конца своей жизни.

Fitmycar.com Суперкар Ferrari 159

Сегодня автомобили Ferrari имеют репутацию самых дорогих в мире. И действительно, итальянский бренд предлагает покупателю за эту высокую цену один из самых быстрых, самых впечатляющих и самых престижных автомобилей во всем мире. Ferrari производятся в ограниченном количестве, что также объясняет их высокую стоимость. Однако поклонники марки, да и просто ценители роскошных автомобилей готовы тратить десятки миллионов ради эксклюзива и статусности. Так, обладателем самого дорогого автомобиля в мире — Ferrari335 S Spider Scaglietti производства 1957 года в 2016 году стал аргентинский футболист Лионель Месси. Покупка обошлась футболисту в 32 миллиона евро.

Auto.ltn.com.tw Ferrari335 S Spider Scaglietti

Ferrari пользуется своей популярностью, и бренд предлагает клиентам не только автомобили, но и продукты совсем другого характера. Ежегодно более полутора миллиардов долларов компании приносят продажи таких товаров. Такой успех объясняется желанием людей обладать предметами, имеющими хоть какое-то отношение к Ferrari, а также приверженностью клиентов к бренду. А в 2005 году итальянский автопроизводитель и компания Aldar Properties подписали соглашение о строительстве в Абу-Даби тематического парка, посвящённого марке. Сегодня в Ferrari World можно прокатиться на разнообразных аттракционах и даже протестировать одну из машин Ferrari.

Суперкар LaFerrari

Марка Ferrari вышла далеко за пределы автомобильной индустрии. Сила бренда оказалась настолько велика, что Ferrari за десятилетия стала не просто гоночной командой. Сегодня Ferrari — это история, эмоции, статус и стиль жизни.

Ferrari F138

Маленький мальчик, впервые увидевший автогонки в 1908 году, и мечтать не мог, что оставит след в истории автопрома, создаст еще одну визитную карточку Италии и один из самых влиятельных брендов в мире.