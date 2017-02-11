Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Георгий Мотовилов. Фарфоровая фриза с растительным орнаментом и вписанный в нее круглый медальон с изображением тружеников сельского хозяйства народов СССР. Станция метро «Проспект Мира» (

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всего советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Проспект Мира»

Станция Кольцевой линии Московского метрополитена «Проспект Мира».

Открыта 30 января 1952 года. До 20 июня 1966 года называлась Ботанический сад по расположенному неподалеку Ботаническому саду МГУ. Ныне — называется по улице Проспект Мира.

Архитекторы: В.Г. Гельфрейх, М.А. Минкус.

Архитекторы вестибюлей: А.Е. Аркин.

Николай Иванов ИА REGNUM Георгий Мотовилов. Фарфоровая фриза с растительным орнаментом и вписанный в нее круглый медальон с изображением тружеников сельского хозяйства народов СССР. Станция метро «Проспект Мира»

Николай Иванов ИА REGNUM Георгий Мотовилов. Фарфоровая фриза с растительным орнаментом и вписанный в нее круглый медальон с изображением тружеников сельского хозяйства народов СССР. Станция метро «Проспект Мира» (

Николай Иванов ИА REGNUM Георгий Мотовилов. Фарфоровая фриза с растительным орнаментом и вписанный в нее круглый медальон с изображением тружеников сельского хозяйства народов СССР. Станция метро «Проспект Мира» (

Николай Иванов ИА REGNUM Георгий Мотовилов. Фарфоровая фриза с растительным орнаментом и вписанный в нее круглый медальон с изображением тружеников сельского хозяйства народов СССР. Станция метро «Проспект Мира» (

Николай Иванов ИА REGNUM Георгий Мотовилов. Фарфоровая фриза с растительным орнаментом и вписанный в нее круглый медальон с изображением тружеников сельского хозяйства народов СССР. Станция метро «Проспект Мира»

Конструкция пилонная трехсводная глубокого заложения (40 м). Массивные кубические пилоны облицованы кремовым мрамором, сверху украшены фарфоровыми фризами с растительным орнаментом: венки, листья аканта, бутоны и знамена. Со стороны центрального зала в них вписаны круглые медальоны с изображением тружеников сельского хозяйства народов СССР. Со стороны путей вместо медальонов — бронзовые вентиляционные решетки с колосьями и советской символикой. Скульптор — Г.И. Мотовилов.

Николай Иванов ИА REGNUM Георгий Мотовилов. Вентиляционная решетка с колосьями и советской символикой. Станция метро «Проспект Мира»

Николай Иванов ИА REGNUM Аркадий Аркин. Бронзовая люстра. Станция метро «Проспект Мира»

Николай Иванов ИА REGNUM Аркадий Аркин. Вестибюль — высокий прямоугольный зал с плоским потолком. Станция метро «Проспект Мира»

Потолок кессонный. По оси свода — ряд мощных бронзовых люстр, в боковых залах — люстры поменьше.

Николай Иванов ИА REGNUM Аркадий Аркин. Колонна. Станция метро «Проспект Мира»

Николай Иванов ИА REGNUM Аркадий Аркин. Колонна. Станция метро «Проспект Мира»

Пол облицован серыми и черными гранитными плитами в шахматном порядке, стены — красным мрамором с белыми прожилками. Украшавшее торцевую стену панно с изображением Сталина было демонтировано в 1958 году.

Николай Иванов ИА REGNUM Аркадий Аркин. Лепнина. Станция метро «Проспект Мира»

Николай Иванов ИА REGNUM Аркадий Аркин. Лепнина. Станция метро «Проспект Мира»

Николай Иванов ИА REGNUM Аркадий Аркин. Фреска. Станция метро «Проспект Мира»

Вестибюль — высокий прямоугольный зал с плоским потолком, колонны покрыты зеленой майоликой с лепниной в виде растительных элементов. Стена напротив эскалатора была украшена профилем Сталина (демонтирован в 1956).