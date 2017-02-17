Церковь в Грузии уважают и почитают. Прихожане регулярно посещают церковь, чтобы помолиться, причаститься и исповедоваться. Церемонии массового крещения с легкой руки католикоса-патриарха Илии Второго стали уже традицией. К словам патриарха и его проповедям прислушиваются и активно цитируют. Его пасхальные послания подхватывают и расшифровывают, ищут глубинный смысл и значение. Личность патриарха была и пока еще остается «неприкосновенной», но…

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Последние события дали толчок определенной волне разоблачения, в которую попали и высокопоставленные священнослужители, в том числе приближенные к патриарху особы, члены Синода.

Patriarchate.ge Синод Грузинской православной церкви

Резкому напору церковь подверглась уже в первые месяцы после «революции роз». Особенно ярко этот напор выразился в штурме церкви в Глданском районе Тбилиси, где со своими прихожанами забаррикадировался опальный священник, ярый борец против «Свидетелей Иеговы» и сектантства в целом Василий Мкалавишвили. В ходе спецоперации, которая продолжалась около часа и которой руководил тогдашний министр внутренних дел Георгий Барамидзе, спецназовцы грузовиками протаранили ворота и ворвались во двор церкви, где окопались священник и его паства. В результате столкновения пострадали более десяти человек, получившие травмы разной степени тяжести. Мкалавишвили и ряд его сторонников были задержаны. Барамидзе тогда заявил журналистам, что он получил приказ арестовать мятежника Мкалавишвили и выполнил его. Действия правоохранительных органов одобрил тогдашний президент Михаил Саакашвили, по указанию которого впоследствии для освобождения места под строительство различных объектов гражданского назначения была разрушена не одна церковь.

Особенно резкими нападками на церковь и высокопоставленное духовенство отличались представители движения «Кмара» и учрежденного Соросом фонда «Открытое общество — Грузия». Они не стеснялись в обвинениях в адрес священнослужителей, вплоть до самого патриарха.

Сегодня нынешние и уже бывшие лидеры Единого национального движения Грузии выступили в роли защитников патриарха и церкви и осудили правительство за развязанную против патриархии кампанию.

Отношение «оппозиции» к этому делу четко выразил бывший мэр Тбилиси, ныне один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. «Как видно, правительство решило, что его святейшество не вынесет эту операцию (в Берлине Илие Второму сделали операцию по удалению желчного пузыря), и начало новую операцию. В частности, операцию по активному вмешательству в жизнь патриархии Грузии. Иного объяснения этому нет. Просто потом произошло то, что, слава Богу, патриарх перенес эту операцию и вернется в Грузию. И, вероятно, его заявление прольет свет на эту историю», — заявил Угулава.

Не обошелся он без уколов в адрес главного прокурора. «Как же так? Шотадзе сообщил, что планировалось отравление высокого иерарха, так что стрелы направил на его святейшество. Квирикашвили, Каладзе, Цулукиани, Кобахидзе и Чугошвили (перечислил бывший мэр столпов нынешней власти) всю неделю убеждали нас в том, что «предотвратили величайшую трагедию». А сегодня выяснилось, что все вместе скорбили по Шорене Тетруашвили (пресс-секретарю патриарха)», — написал Угулава на своей странице в сети Facebook. И сослался на бывшего премьера и идейного вдохновителя правящей «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили. Он предположил, как тот очнулся и закричал, к тому же на русском: «А это разве нормально?!»

Арест дьякона вынес наружу многое из того, что варилось на кухне патриархии и в Синоде. Опубликованное телекомпанией «Рустави-2» письмо, которое дьякон Мамаладзе якобы писал патриарху незадолго до этих событий, многие восприняли как подтверждение тех слухов, которые ранее муссировались в обществе, особенно в оппозиционных кругах и неправительственном секторе, том самом, который считается «прозападным».

В письме говорилось о нарушениях, которые были выявлены в результате финансовой проверки клиники патриархии, о задолженности в 5 миллионов лари, которая накопилась у клиники в результате мошеннических схем «недобросовестного менеджмента». Речь в этом письме шла о различных коррупционных сделках между представителями патриархии и властями, о многочисленных предприятиях, принадлежащих патриархии и ведущих далекую от духовной деятельность — импорт, реализация и переработка нефтепродуктов, производство нелегального технического спирта, строительство зданий и сооружений гражданского назначения, спортивные и иные клубы. Дотошный дьякон обнаружил под «крылом» патриархии многочисленные непредпринимательские организации, которые вели предпринимательскую деятельность, грубо нарушая закон.

Публикация скандального письма вызвала поток комментариев, в которых в числе других высказывалось предположение, что занявшегося не своим делом дьякона решили просто убрать с дороги, устранить и подстроили ему дело с цианидом.

Журналисты телекомпании «Рустави-2» добрались-таки до самого Мамаладзе — через его адвоката попросили его подтвердить действительность этого письма. Как сообщил адвокат, его подзащитный в тюремной камере ознакомиться с письмом целиком не смог, но подтвердил, что о фактах, приведенных в этом письме, он действительно неоднократно информировал патриарха.

Такой неожиданный бунт внутри замкнутого пространства церкви перенесся в соцсети, причем большинство «комментаторов» сходилось во мнении: в патриархии есть недобросовестные и несоответствующие своему духовному сану лица, которые действуют втайне от патриарха и скрывают от него свои грязные дела.

Дело дошло до того, что перешедшая еще до парламентских выборов в оппозицию к правящей «Грузинской мечте» Республиканская партия потребовала от правительства пересмотреть привычную схему финансирования Грузинской православной церкви и прекратить перечислять ей из госбюджета многомиллионные суммы, которые недобросовестные и корыстные лица в патриархии используют для собственного обогащения.

Marcin Konsek Собор Святой Троицы в Тбилиси

Взрыв недовольства церковными служащими высокого ранга возник не на пустом месте. Рядовые прихожане, которые исправно посещают церковь, не могут не видеть, что священники вовсе не ходят пешком, а разъезжают в навороченных иномарках. Обычные свечки в церкви почему-то стоят 10−20 тетри, когда за пределами церкви, с лотков на улицах и в подземных переходах их продают в 5−10 раз дешевле. Цены в клинике патриархии более «кусачие», чем в частных гражданских больницах. Народ всем этим и раньше возмущался, но втихаря. Сегодня возмущение звучит уже немного громче, тем более что в огонь подлили столько масла.

Накал страстей увенчался тем, что прокуратура после сообщения о подготовке отравления высокопоставленного духовного лица вдруг изменила тон заявлений и опровергла то, на что еще три дня назад, казалось, так ясно намекал главный прокурор. Оказывается, на жизнь патриарха-то дьякон Мамаладзе и не посягал, и не собирался. А обществу подбросили новую тему для обсуждения — пресс-секретаря патриарха Шорену Тетруашвили, для которой, по данным некоторых вездесущих СМИ, и предназначался злополучный цианид. Одновременно поползли слухи и о ее «грязных делах и помыслах».

Вся развязанная за последние дни кампания очень походит на некий неумело поставленный маскарад с множеством клоунов, каждый из которых играет свою роль, не задумываясь о необходимости действий в унисон с остальными персонажами.

Тем не менее… Церковь в Грузии уважают и почитают… А в Тбилиси с нетерпением ждут возвращения патриарха. И того, что он скажет по возвращении относительно всего этого дела.