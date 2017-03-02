Передача XIX, где мы разговариваем об опере и жизни, гастролях на краю света и мечтах известного оперного певца (и бывшего рокера) и вокального педагога стать режиссёром. (Но умалчиваем о том, что гость мансарды на досуге ещё и серьёзно занимается боями без правил). Вероятно, готовясь к ещё более убедительному исполнению роли Отелло… Разговор может быть интересен всем, кто любит оперу и Дездемон.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда

Личный архив Павла Полянинова Павел Полянинов

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