Передача XVIII, где довольно живо идёт разговор о практике театра ‑ и том, что к ней влечёт. С актрисой, которая в прошлой жизни была успешным экономистом. Рекомендуется слушать всем, кому интересно: почему на нынешней сцене иногда играют голыми, каких поэтов нужно читать в культурной столице, а каких везде… Ведущий, как обычно, пытается вести, но гостье удаётся это чуть лучше.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда

Личный архив Марины Бойко Марина Бойко

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