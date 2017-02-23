Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Марина Бойко
23 февраля 2017
Передача XVIII, где довольно живо идёт разговор о практике театра ‑ и том, что к ней влечёт. С актрисой, которая в прошлой жизни была успешным экономистом. Рекомендуется слушать всем, кому интересно: почему на нынешней сцене иногда играют голыми, каких поэтов нужно читать в культурной столице, а каких везде… Ведущий, как обычно, пытается вести, но гостье удаётся это чуть лучше.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мансарда
Личный архив Марины Бойко
Марина Бойко