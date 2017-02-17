Специалисты Евразийской экономической комиссии ведут мониторинг выполнения государствами-членами достигнутых договоренностей в сфере осуществления и защиты инвестиций в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Ethan Инвестиции

Состояние инвестиционной среды в странах ЕАЭС сегодня значительно разнится. Тем не менее можно говорить об улучшении инвестиционной среды в государствах-членах ЕАЭС. Несмотря на различия национальных инвестиционных режимов, в 2015 году выросла доля взаимных инвестиций в общем объёме прямых иностранных инвестиций до 13%.