Взаимные инвестиции в Евразийском экономическом союзе растут
17 февраля 2017
Специалисты Евразийской экономической комиссии ведут мониторинг выполнения государствами-членами достигнутых договоренностей в сфере осуществления и защиты инвестиций в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Ethan
Инвестиции
Состояние инвестиционной среды в странах ЕАЭС сегодня значительно разнится. Тем не менее можно говорить об улучшении инвестиционной среды в государствах-членах ЕАЭС. Несмотря на различия национальных инвестиционных режимов, в 2015 году выросла доля взаимных инвестиций в общем объёме прямых иностранных инвестиций до 13%.