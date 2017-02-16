



Александр Горбаруков ИА REGNUM Тиллерсон. Рекс Тиллерсон

Похоже, для президента США Дональда Трампа и его «королевский рати» наступил момент, после которого либо он поведет страну к «светлому будущему», либо его самого поведут к прокурору.

Отставной трехзвездочный генерал-лейтенант Флинн ранее был директором Разведывательного управления Министерства обороны во время администрации Обамы. В бытность свою на посту (с 2012 года) он браво осваивал бюджет (в размере $50 миллиардов) разведывательного аппарата, который все больше и больше шпионил… и не только за американцами, но и за союзниками США по всему миру. Флинн как директор РУМО был главным по «тарелочкам», отвечающим за так называемую систему «Пять глаз» (группу разведки всех говорящих по-английски стран, включая США, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду), которая координировала слежку за гражданами этих стран, а также за гражданами и руководителями таких союзников по НАТО, как Германия, Франция, Италия, Испания и т.д.

«Зная все это, просто трудно себе представить, что сам Флинн использовал незасекреченную электронную почту, телефоны и текстовые сообщения, чтобы общаться с послом России в США и обсуждать такие вопросы, как потенциальная отмена санкций…» — поражается журналист издания The Counterpunch Дейв Линдорф. «Его политическое фиаско вдвойне иронично, потому что Флинн был одним из тех, кто во весь голос осуждал утечки соперника Трампа — Хиллари Клинтон за ее использование личного сервера (он был одним из тех, кто скандировал «Закройте ее!»). Теперь стенограммы его собственных разговоров любезно предоставлены разведагентствами США и Агентством национальной безопасности.

Можно подумать, что метод АНБ «собери компромат на всех» способен нанести мощный и, казалось бы, непоправимый удар по всей элите в Вашингтоне. Но может ли это заставить кого-то переосмыслить то, чем занимается АНБ? Вряд ли, я бы не стал рассчитывать на то, что это произойдет. Более вероятно, что будет повышен градус злорадства и среди демократов, и среди республиканцев-пенсионеров времен холодной войны, которые хотят видеть упадок Трампа и его группы «профанов». И сильно они не задумываются. Мысль «Эй, а это может так же легко случиться и со мной!» в голову им не приходит.

И все же то, что мы наблюдаем (кроме разоблачения неумелого и неглубокого президента Трампа), — это работа так называемого государства в государстве, постоянной структуры власти, которая действительно работает и определяет многие вещи в США, структуры, способной, пользуясь своими обширными полномочиями, обуздать усилия «пушки, сорвавшейся с лафета», которая вдруг решила палить по несогласованным мишеням.

Вот это, если вдуматься, и есть самое страшное; и одна из основных причин для беспокойства. В конце концов, одна большая вещь, которую Трамп провел через всю кампанию совершенно открыто и последовательно, — была очень рациональная и похвальная идея деэскалации многолетней напряженности в отношениях с Россией, антироссийского страха, «войны слухов», которая продолжала идти при администрации Обамы. Появилась идея изгнать из внешней политики хаос и вечные смены режимов, «способствующие» политике Буша и Обамы, приблизиться к более изоляционистской позиции «живи и давать жить».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорок пятый

Давайте посмотрим правде в глаза: Трамп — опасный самовлюбленный социопат, лицо, дико непригодное для руководства страной, которая имеет возможность уничтожить Землю множество раз — с помощью военных средств или изменением климата. И генерал Флинн — эксцентрик, который способствует конфронтации между США и Ираном. Как можно было допустить таких сумасбродов?» — задается вопросом журналист The Counterpunch.

«Ну, если единственный способ приструнить их — наличие секретных правительственных сил, таких как разведывательные службы, чьи доказательства неопровержимы для всех и у которых, очевидно, есть компромат на всех, у которых есть иммунитет от критики и демократического контроля, и которые прекрасно справляются со своей работой, это означает, что мы больше не живем в чем-то даже отдаленно напоминающем демократию. Все это просто подковёрные игры власти и элиты в Вашингтоне, а американский народ — просто зрители. Что бы вы ни говорили о Трампе, он был избран избирателями Соединенных Штатов в соответствии с замысловатыми правилами, установленными еще отцами-основателями. Если его хотят отстранить, это должно происходить стандартным способом — открытым процессом импичмента, с обвинениями, выдвинутыми публично, — предметом публичного обсуждения, это должно быть поставлено на голосование публично — членами Конгресса, которые сами так же избираются народом. Это не должно быть сделано тайно спецслужбами, как стратегический «план освобождения».

Возможно, Флинн заслуживает того, что получил, ведь он сам пилил этот сук. Но давайте также увидим в этом предупреждение о том, что ведомства пересекли опасную черту; представителям Конгресса необходимо снова взять их на очень короткий поводок в соответствии с Биллем о правах», — пишет Дейв Линдорф на страницах The Counterpunch.

«Помощники Трампа действительно имели неоднократные контакты с российской разведкой? Все это происходит из-за оскорблений разведагентств США? Или они действительно хотят «войны с Россией»? Или это просто некомпетентность со стороны Трампа и Ко?» — засыпает вопросами социолог Эндрю Смолски редактора журнала The Counterpunch Джошуа Франка.

Джошуа Франк:

— Честно говоря, я думаю, что это связано не столько с Россией, сколько с неприязнью к Трампу. Россия — повод, а не причина.

Э. С.:

— Но все равно, почему повод — Россия? Разве это не США подбираются все ближе и ближе к границам России своими провокационными военными маневрами?

Д. Ф.:

— Это продолжается уже некоторое время, и, конечно, военные и спецслужбы США настаивали на большей конфронтации с Россией, будь то их действия в Крыму или в Сирии. Это продолжение [этой политики], без сомнения. И все это после утверждений о российском «хакерстве», заметьте, без доказательств. Утверждения не обязательно должны быть правдой, чтобы нанести реальный ущерб. К чести ЦРУ, они знают, что такое манипулировать исходом выборов в другой стране. Но я думаю, что, в случае с Трампом, Россия — просто вариант удобного врага.

Э. С.:

— Тогда с точки зрения партийной политики это играет на руку демократам. Разведывательное сообщество действительно предпочло бы видеть их у власти?

Д. Ф.:

— Да, но это также приносит пользу крылу Маккейна в Республиканской партии. Я думаю, что здесь речь меньше идет о партийной принадлежности, чем о самом Трампе, который, кажется, бросает вызов всему этому понятию.

Э. С.:

— Каким образом крыло Маккейна извлечет выгоду?

Д. Ф.:

— Ни для кого не секрет, что Маккейн ненавидит Трампа. У него есть на то веские основания, Трамп неоднократно атаковал Маккейна. Там плохая история отношений. Маккейн убежденный республиканец, человек разведки на протяжении десятилетий. Он представитель истеблишмента, парень старой гвардии, служил в вооруженных силах; у Маккейна много власти — и он собирается бороться с любой угрозой для этой власти. Но я думаю, недовольство Маккейна носит более личный характер. Россия опять же — это удобный повод для Маккейна атаковать Трампа. и я не знаю, кого он ненавидит больше — Трампа или Путина…

Э. С.:

— Хорошо, так что же, получается, эта двойная атака обеими фракциями, неолибералами и неоконсерваторами, исходит изнутри бюрократии? И это во многом потому, что Трамп, по их мнению, противоречит общепринятым нормам поведения?

Д. Ф.:

— Более или менее так, но он больше, чем противоречит. Трамп разозлил достаточное количество людей в ЦРУ и в Республиканской партии. Да так, что ему хватит на всю жизнь. Он дискредитировал их работу, мотивы ЦРУ и их историю (по неправильным причинам, я мог бы добавить). Демократы, конечно же, знают об этом, как и многие республиканцы, которые возмущены Трампом. Я ожидаю гораздо большего. Больше утечек, все больше обвинений — с целью импичмента и очернения президента; ведь они считают его некомпетентным и незаслуживающим доверия. Даже Митч Макконнелл [лидер республиканского большинства в Сенате] призывает к более глубокому расследованию участия России в прошедших выборах. Это именно то, к чему стремятся люди из разведки, которые не любят Трампа. Это все в воздухе. Это ни в коей мере не принесет пользу Трампу, даже если к нему прилипнет только половина отходов, которые они на него выливают.

Э. С.:

— Почему неправильные причины? Какие правильные?

Д. Ф.:

— ЦРУ, как вы знаете, имеет отвратительную историю вмешательства в иностранные дела: от роли США в кровавых войнах с наркотиками до вербовки экстремистов в сомнительные группы, чтобы выполнять грязную работу для США по всему земному шару. Это причина следовать по протоптанному пути ЦРУ. Но это не та игра, в которую будет играть Трамп. Он ненавидит людей в Лэнгли [Центр разведки Джорджа Буша, штаб-квартира Центрального разведывательного управления, расположенный в Фэйрфакс, штат Вирджиния], потому что они ставят под сомнение его мотивы и отказываются быть его слугами…

Э. С.:

— Будут ли Пенс и республиканцы дискредитированы во время [возможного] импичмента?

Д. Ф.:

— В краткосрочной перспективе возможно, но республиканцы — такие, как Митт Ромни и Маккейн, и даже Пол Райан — в какой-то степени будут дистанцироваться от хаоса, связанного с именем Трампа. Им придется. Демократам это пойдет на пользу, но давайте не будем обманывать себя, думая, что это воодушевит прогрессистов в Демократической партии. Наоборот, он [импичмент], вероятно, вдохновит тех, кто хочет продолжать настаивать на новой войне на Ближнем Востоке и более сильном «фронте» против России, — делает вывод Джошуа Франк.