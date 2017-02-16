Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 13 февраля составляли 9,396 млрд кубометров. Таким образом, с начала отопительного сезона Украина израсходовала примерно 5,82 млрд кубометров газа (из них с начала 2017 года — примерно 2,382 млрд кубометров), расход запасов стойко держится на уровне 0,5 млрд кубометров в неделю. Однако в ближайшее время расход может существенно вырасти, поскольку в условиях блокады поставок угля из Донбасса и истощения запасов правительство может пойти на введение в работу газомазутных блоков ТЭС (в резерве, Углегорская, Запорожская, Трипольская ТЭС. Суммарная мощность — 5400 МВт)

«Если не будет продлено государственное регулирование цен для потребностей населения, так называемые «специальные обязательства», то, исходя из текущих цен на газ на европейских рынках, курса гривны и прочих факторов, можно ожидать, что цены на газ для потребностей населения вырастут на 40% [примерно с 6,8 до 10,2 тыс. грн за тыс кубометров]… Если госрегулирование продлят, с чем еще должен согласиться МВФ, поскольку в меморандуме правительство обещало Фонду, что специальные обязанности вводились только до 1 апреля, то тогда повышение цен, возможно, удастся отложить до октября», — такое не слишком радостное для украинцев заявление сделал коммерческий директор госхолдинга «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Премьер-министр Владимир Гройсман уже успел пообещать, что, по крайней мере, до апреля цену поднимать не будут, погрозив Витренко увольнением за такие заявления. Одновременно глава правительства изменил порядок госрегулирования. Если ранее им занималось Минэкономразвития, то теперь эту функцию включили в компетенцию Минэнерго.

Польша в 2016 году экспортировала на Украину 400 млн кубометров газа. Потенциально этот объём может быть увеличен в 4 раза, до 1,5 млрд кубометров, и как раз этим польский концерн PGNiG намерен заняться. Кроме того, по словам замглавы концерна Матвея Возняка, PGNiG в 2017—2020 гг. собирается увеличить пропускную способность в несколько раз. Всего же в 2016 году Украина приобретала природный газ у 15 компаний из разных стран Евросоюза. Согласно информации «Нафтогаза Украины», это в том числе французская Engie (раньше GDF Suez), немецкие RWE Supply and Trading, Uniper Global Commodities (раньше часть E. on), TrailStone, британская Shell Energy Europe, швейцарская Axpo Trading, норвежская Statoil, польская PGNiG, чешская CEZ и «другие ведущие компании Европы». В «Нафтогазе» уточнили, что все договорные отношения регулируются стандартизированными договорами EFET (Европейской федерации энерготрейдеров), а всего в 2016 году компания импортировала 8,2 млрд кубометров газа.

Gazprom.ru Газопровод

В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак также прокомментировал ситуацию с реверсом российского газа из Европы на Украину.

«Всем понятно, что речь идет об искусственном реверсе. Газ приходит в Украину не из Австрии или Словакии, а с газораспределительной станции «Вельке-Капушаны» на словацко-украинской границе, через которую идет транзит российского газа в Европу. Это наш российский газ, только купленный Украиной через европейских посредников. Мало того, если проанализировать баланс поставок российского газа в Европу, то можно увидеть, что его экспорт в Словакию и другие европейские страны в прошлом году вырос примерно на столько же, насколько сократились поставки газа на Украину», — заявил Новак. Однако сделать, похоже, ничего нельзя: «Повлиять юридически на этот процесс мы не можем, поскольку возможность использования газопроводов в реверсном режиме предусмотрена европейским законодательством», — констатировал российский министр.

«Укртрансгаз» по заявлениям потребителей (украинцы жаловались на меньшую теплотворность газа) провёл тестирование качества газа тремя лабораториями: «Тут у нас в мегаджоулях — 37,95, в «Киевоблгазе» — 38,10, и в «Укртрансгазе» — 38,02. Погрешность практически минимальная — по кодексу требуется минимум 36,2, то есть все три результата даже лучше, чем требуется кодексом газотранспортной системы», — подвела итог пресс-секретарь «Киевоблгаз» Анна Гляцевич. Иными словами, газ украинцам не разбавляют, пытается доказать Киев.

Электроэнергия

Как сообщает компания «Укрэнерго» (оператор Объединённого энергорынка Украины), запасы угля на украинских ТЭС на 14 февраля составляли 1,507 млн тонн (-101 тыс. тонн с прошлой недели). При этом 818 тыс. тонн из общего количества запасов — угли антрацитовых марок, 689 тыс. тонн — газовые угли. За минувшую неделю количество самозваных блокпостов на железной дороге в Донецкой области увеличилось, что сразу же сказалось на динамике уменьшения запасов (возросла в 2,65 раза).

В энергосистеме Украины 15 февраля работали 33 блока и 2 корпуса ТЭС общей мощностью 5819 МВт (примерно 41,2% от общей мощности украинской тепловой генерации). Как видно, мощности тепловой генерации постепенно выводят из работы, неделю назад их было примерно на 2000 МВт больше. Частично это компенсируется атомной энергетикой — 14 февраля к ОЭС Украины подключили 14-й блок АЭС, что бывает довольно редко (обычно работают 12−13, пока 2−3 в ремонте). Буквально на днях к этой мере советовал прибегнуть экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

В ремонте находятся 1 энергоблок и 2 корпуса ТЭС «ДТЭК Энерго» и 1 корпус турбогенератора (656 МВт). Вне резерва из-за отсутствия угля 4 энергоблока и 2 корпуса ТЭС (1513 МВт) Из них 913 МВт — на угле антрацитовой группы. Однако повышенная нагрузка на энергоблоки, работающие на углях газовой группы, не могла не сказаться и на них: 2 энергоблока «ДТЭК Энерго» (600 МВт) были вынуждены остановиться, поскольку руководство компании не учитывало блокаду во время планирования запасов. Также вне резерва 2 газомазутных энергоблока «Центрэнерго» (600 МВт) из-за отсутствия газа. Превышение граничного потребления по энергосистеме в целом — 1476 МВт.

В теме железнодорожной блокады Донбасса появилась нотка истерики. «Из угля производится электроэнергия и тепло. Куда поставляется это тепло? В дома, жилье, квартиры граждан. Речь идет о том, что блокирование поставок угля, которому нет альтернативы… это означает только одно — остановка и веерные отключения по всей территории страны. Нужно ли до такого доводить — я думаю, что нет», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире ТРК «Украина».

«Я более чем убежден, что вопрос блокады — это вопрос политического решения. Вы должны четко сказать: неконтролируемая территория — это Украина или не Украина, 60 тыс. шахтеров, которые там работают, — это украинцы или нет. Полная блокада лишит их средств существования. Вы должны взять на себя ответственность», — с таким обращением выступил глава Минэнерго Игорь Насалик к народным депутатам Украины. Следует добавить, что речь не только о 60 тыс. шахтёров. Блокада угрожает остановкой как минимум двум предприятиям Донбасса — Авдеевскому коксохиму и Алчевскому меткомбинату. Последний, хотя и находится на территории ЛНР, всё равно продолжает платить налоги в бюджет Украины.

Что же касается самой блокады, то в эфире телеканала «1+1» министр привёл стоимость отказа от донецкого угля: «Надо понять сразу, это 15 миллиардов гривен дополнительных средств, и мы должны понять, что эти 15 миллиардов… За чей счет бал будет?» В эфире другого телеканала он привёл также другую оценку: 2−2,5 года потребуется на полную перестройку тепловых станций. Напомним, ещё летом прошлого года министр уверял, что Украина не покупает уголь у республик Донбасса и что исключить его из энергобаланса полностью — не проблема.

А 16 февраля в ситуацию вмешался уже и президент Петр Порошенко, выступив на заседании Совнацбеза Украины. По его данным, блокада поставок угля из республик Донбасса нанесет украинскому бюджету ущерб как минимум в $2 млрд, не говоря уже о социальных потрясениях.«Украинская металлургия, если блокада не будет прекращена и организаторы выведут ее на, так сказать, проектную мощность, может лишиться до 300 тыс. рабочих мест. 300 тыс. человек окажутся на улице. Государство потеряет до $2 млрд валютной выручки со всеми вытекающими последствиями для курса гривни. Блокада поставок угля из оккупированных районов Донбасса спровоцирует безработицу на этих территориях, в результате чего местные шахтеры, чтобы выжить, будут вынуждены пополнить ряды ДНР и ЛНР», — заявил президент. Порошенко анонсировал новое заседание СНБО для обсуждения неотложных мер по нейтрализации угроз энергетической безопасности страны, связанных с блокадой поставок угля.

«Проще всего, конечно, решить проблему, просто убрав с железной дороги протестующих и блокпосты. Почему это не делается сейчас? Возможно, из-за близости 20−22 февраля — годовщины кульминации Евромайдана… Возможно, боятся последствий, резонанса. Может, ждут первых реальных отключений, чтобы на их фоне силовая операция в отношении блокирующих выглядела суровой необходимостью — тут остается только гадать», — заявил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM эксперт по энергетике, Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Режим чрезвычайной ситуации

Графики веерных отключений уже готовы, однако доступны пока только в общем виде. Как утверждают в Антикризисном энергетическом штабе при Кабмине, без света могут в скором времени посидеть жители Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областей. Известно также, что в первую очередь будут отключать крупных промышленных потребителей. На условиях анонимности в Минэнерго сообщают следующее: «Ситуация критическая. Таких низких запасов угля не было на ТЭС даже в 2014 году в разгар военных действий», — приводит слова своего источника портал «Багнет». По состоянию на 15 февраля запасы угля на большинстве тепловых станций колеблются от 14 до 40 дней.

Учитывая сложившуюся ситуацию, правительство Украины на внеочередном заседании 15 февраля всё же ввело чрезвычайное положение в энергетике. Согласно закону, ЧП вводится сроком на месяц и может быть продлено. Последний раз такое положение вводилось в 2014 году правительством Арсения Яценюка и действовало около полугода.

«Из-за «блокады» временно неподконтрольных территорий Украины, что вызвало искусственный дефицит антрацитового угля, из которого производится треть всей электроэнергии в стране, правительство приняло решение о принятии временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии… На тепловых электростанциях, для которых антрацитовый уголь является основным в производстве энергии, будут введены специальные меры экономии сырья. То есть украинские ТЭС переходят в энергосберегающий режим работы. Нагрузка увеличится на атомные станции и на ТЭС, которые работают на другой группе угля… Введение чрезвычайных мер на рынке электрической энергии не означает автоматического отключения электроэнергии и тепла для населения», — говорится в разъяснении украинского Кабмина. Правительство Украины подчеркивает, что «очень рассчитывает» на национальное сознание инициаторов так называемой угольной блокады, на их понимание последствий таких действий — «поскольку дальнейшее перекрытие железнодорожных путей грозит серьезными экономическими и социальными проблемами для Украины».

С какого же момента следует ждать веерных отключений? «Пока вероятность таких отключений является достаточно низкой, так как запасов угля на складах ТЭС достаточно… Но, с другой стороны, даже если договориться прямо сегодня, то первые партии придут в порты когда? Дней через 30−40. Только российский быстрее, если на уровне правительства будет такое решение. В случае продолжения блокады у нас на большинстве ТЭС запасы иссякнут через пару недель при текущих нагрузках», — комментирует Дмитрий Марунич. В качестве одного из вариантов выхода из ситуации, предполагает эксперт, правительство Украины, как и в 2014 году, может дать команду топить газом, то есть расчехлит газо-мазутные блоки на ТЭС.

«Однако тут есть свои сложности. Во-первых, это дороже — примерно вдвое выше текущего тарифа ТЭС. Во-вторых, то, что мы об этих блоках знаем, — это теория. Что они есть, со времён СССР ещё. Они точно есть и запустятся на Змиевской и Трипольской ТЭС, входящих в государственную «Центрэнерго», в 2014 году их запускали. В каком состоянии эти блоки находятся у ДТЭК — вопрос. Хорошо бы это узнать или у них, или в Антикризисном штабе. Но даже если все готовы, кто и как будет компенсировать частному поставщику дополнительные расходы?» — задается вопросом специалист.

Александр Дейнека. У табельной. Донбасс. 1924

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец предупреждает, что если ситуация с блокадой дойдёт до остановок ТЭС и ТЭЦ и блэкаута, то потом на перезапуск системы может уйти не менее полугода: «…Перезапуск всей системы в лучшем случае займет примерно семь месяцев. Да и то поэтапно, с помощью Российской Федерации. Ведь в случае такой масштабной аварии мы попросту не сможем запустить нашу энергосистему с помощью Западной Европы. При одинаковой частоте у нас с Европой совершенно разные параметры, другой косинус. Проще говоря, у нас нет такого оборудования, фильтров, которые могли бы провести электроэнергию из Запада к тем параметрам, которыми пользуются страны бывшего СССР». Волынец напомнил, что не только половина тепловых электростанций работает на угле, поставки которого сейчас заблокированы, но и 70% крупных ТЭЦ, обеспечивающих светом и теплом областные центры и столицу.

«Средний розничный тариф на электроэнергию для населения (экономически обоснованный тариф) в январе 2017 года составляет 2,31 гривни за 1 кВт•ч с НДС. То есть сейчас население платит только 42,29% рыночного уровня тарифа», — такое заявление на прошлой неделе сделала Нацкомиссия по регулированию рынка электроэнергии. Цель такой риторики очевидна. 1 марта 2017 года состоится последнее из серии запланированных ещё во времена Януковича повышений тарифа на электроэнергию для населения — с 1,29 грн/кВт•ч до 1,68 грн/кВт•ч (с 2,8 до 3,6 руб). Однако в то время тепловая генерация обходилась значительно дешевле, чем сегодня, поэтому даже 1,68 грн — уже мало. Такие образом, НКРЭ готовит обоснование для дальнейших повышений тарифа. Однако, по словам экономиста Александра Охрименко, на этой же цифре настаивает и МВФ.

Уголь

Выступая в эфире телеканала «112.Украина», Игорь Насалик уточнил, что в данный момент в министерстве отказались от использования формулы «Роттердам+» (цена тонны энергетического угля на бирже в Роттердаме плюс транспортное плечо).

«Разница между той ценой, по которой закупается уголь газовой группы и антрацитовой группы в Украине, на 1,5 тыс. грн меньше, чем это было бы с «Роттердам+». Поэтому это не аргумент для общего действия. Мы отошли, как министерство, от «Роттердама+». Вместо этого в формулу, по которой рассчитывается оптово-розничная цена электроэнергии, заложена цена 1730 грн/тонна. Однако эта цена может увеличиться на 20−25% (до 2076−2162 грн/тонна)», — заявил министр на внеочередном заседании правительства, если поставки угля с территорий Донбасса не будут разблокированы и придётся везти уголь из ЮАР.

Сегодня формула не действует, но ведь она действовала и позволила тепловой генерации получать дополнительные средства. Каков размер этого «бонуса»?

»Суммарно тепловая генерация заработала более 10 миллиардов гривень благодаря формуле «Роттердам+». НКРЭКУ [Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг — Ред.] объясняла, что эта формула была введена для автономности от зоны «АТО», и украинцы заплатили за энергетическую независимость. Однако до сих пор независимости нет. Куда пошли эти деньги и кто будет нести ответственность?» — задается вопросом экс-член НКРЭКУ Андрей Герус, слова которого приводит информагентство УНИАН.

Кстати, одновременно с введением ЧП в энергетике правительство наложило запрет на экспорт всех марок угля.

Аналитик общественной организации «Публичный аудит» Тарас Галайда во время пресс-конференции напомнил, что сводить сегодня все проблемы к одной только блокаде неправильно: «Вопрос с поставками угля возник не в этом году, а длится уже на протяжении трех лет. И в прошлом году были перебои, и в этом… Если в прошлом году уголь не поставлялся по нежеланию той стороны, то в этом году поставки заблокировали так называемые активисты и представители Верховной рады. Проблема существует уже не первый год. Ожидать, что вся энергетическая система Украины и энергетическая безопасность находится в зависимости от поставок угля исключительно с неконтролируемых территорий, как минимум халатно и глупо. Правительство, зная об этой проблеме, должно было найти несколько источников поставки этого ресурса… У Захарченко и Плотницкого может что-то поменяться, и они могут не поставить уголь по собственной инициативе, независимо от того, снята блокада или нет».

Нефть

Кременчугский НПЗ переходит на переработку нефти марки Azeri Light, в связи с чем освобождает резервуары от нефти Urals, принадлежащей компании «Укртранснафта» (оператор украинских нефтепроводов). На предприятии отдельно подчёркивают, что не планируют в ближайшее время работать с Urals, а потому освобождают максимальный объём для хранения. Компания, в свою очередь, реализует нефть на бирже, поскольку у государства нет собственных мощностей для её переработки.

Как сообщалось ранее, «Укртранснафта» планировала уже с февраля начать поставки Azeri Light по нефтепроводу из Одессы в Кременчуг, однако пока поставки задерживаются. Urals, которой нефтепровод был заполнен ранее (170 тыс. тонн), перегнали на белорусские НПЗ.

Глава компании «Укрнафта» (частно-государственная компания) Марк Роллинс на пресс-конференции в Киеве предупредил, что в 2017 году добыча нефти снизится на 9,1% (до 1,38 млн тонн) в сравнении с прошлым годом. Он не уточнил, с чем это связано, однако судить о причинах можно по другим его заявлениям. Скорее всего, дело в окончании лицензий на добычу и бюрократической работой по их продлению, а также истощении скважин и необходимости бурения новых (компания собирается инвестировать в добычу свыше 9 млрд грн).

Отопление

Середина месяца — украинцы получают квитанции за отопление. По первым отчётам, цифры в них в среднем на 25−30% выше, чем месяц назад: январь в этом году выдался прохладный, со стойкой минусовой температурой. Отмечаются первые бунты — в Ровно около сотни человек пришли протестовать к зданию местной котельной. Горожане жалуются, что платят исправно, а температура в квартирах держится на отметке +12.

Conal Gallagher Батарея отопления

В Киеве пока не бунтуют, но пишут петиции с требованиями разрешить отказываться от центрального отопления: «Батареи могут быть или чуть теплые, или вообще — холодными, — пишет автор петиции Артем Варуша. — Несмотря на это, потребителям всё равно придут платежки за так называемое «потребленное» тепло. Субсидия не решает эту проблему, а только минимизирует ее актуальность… Прошу городские власти разработать для киевлян механизм, по которому все киевляне, по собственному желанию, смогли бы отказываться от услуг по централизованному отоплению и устанавливать у себя в квартирах альтернативные источники обогрева дома — электрические конвекторы или газовые котлы [установка последних запрещена в многоквартирных домах выше 9 этажей — Ред]».

Ситуация всё ближе к критической, полагает Александр Охрименко: «Поскольку январские и февральские платежки еще больше, украинцы не смогут их оплатить, а у коммунальщиков не будет денег на ликвидацию аварий. Добавьте сюда и задолженность государства — ведь они также не торопятся возмещать субсидии поставщикам услуг», — комментирует он для «Вести-Украина». А директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский считает, что в будущем отопительном сезоне число претендентов на субсидию значительно вырастет — несмотря на то, что уже сегодня это и так каждое второе домохозяйство.

Также читайте:

И снова грядут веерные отключения электричества: обзор основных событий украинской энергетики со 2 по 10 февраля 2017 года

Караул, нам не прожить без донецкого угля! — Обзор основных событий украинской энергетики с 25 января по 2 февраля 2017 года

Цена отказа от российского газа — «Великий смог» в Киеве: обзор основных событий украинской энергетики с 1 по 25 января 2017 года