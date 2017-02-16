Количество преступлений на Украине растет, а уровень их раскрываемости падает и составляет сейчас менее 30%, рассказал генеральный прокурор страны Юрий Луценко. Правоохранительные органы стали работать в полтора раза менее эффективно, чем во время президентства Януковича, когда раскрывались 45% всех преступлений. В России, для сравнения, в прошлом году этот показатель составил 52%.

Voicesevas.ru Майдан

В действительности уровень раскрываемости преступлений на Украине — еще ниже, чем по данным статистики. Статистика не учитывает многочисленных преступлений украинской армии и националистических батальонов, зато в нее попадают придуманные дела о «люстрации» и «терроризме», которые успешно «расследуются». Реальный уровень раскрываемости преступлений едва ли выше 10%.

Луценко считает, что у роста преступности есть три основные причины: война, безработица и «дезорганизация правоохранительных органов». Это, надо признать, верный диагноз. И все три эти причины майдан создал своими руками.

«Антитеррористическая операция», то есть война с собственными гражданами, нужна для подавления инакомыслия, для укрепления рейтингов, для зарабатывания денег. Даже без учета военных преступлений, идущих мимо статистики, «АТО» — главный двигатель преступности. Граждане получают доступ к оружию и видят, как устроена эта «АТО», как бизнесмены-политики зарабатывают на ней. Потом они возвращаются домой, и некоторые приходят к мысли: «А я чем хуже?».

Тем более что дома их ждет безработица. Она — следствие экономического спада, который, в свою очередь, есть следствие «экономической политики» майдана, уничтожившего связи с Россией, без которых страна существовать не может. Одни производства закрыты в связи с войной, другие — в связи с новой политикой, третьи — в связи с ростом налоговой нагрузки.

Новые крупные производства на Украине не появляются и появиться не могут. Никто в здравом уме не будет инвестировать в страну, где любой олигарх может нанять небольшую группу «активистов», и они просто заберут или уничтожат тот или иной актив при полном невмешательстве полиции. Отсюда — безработица, отсюда — преступность.

Наконец, «дезорганизация правоохранительных органов». Майдан прекрасно знает, насколько случаен его приход к власти, и на каком волоске все висело. Поэтому одной из первых задач стало уничтожение работающей правоохранительной системы под дымовой завесой «люстрации». Все, кто разбирался в своем деле, но не был «с майдана», были уволены: от этих людей надо было избавиться, а лакомый правоохранительный кусочек (возможность заниматься рейдерством в погонах) надо было отдать «своим».

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Украинская полиция

Потеря качества совпала с пиар-мероприятиями по переименованию и переодеванию. Выпускники ПТУ надели темные очки и новую форму (нелепое подражание американской), а потом стали бить свои машины (потому что не умели ездить), безуспешно преследовать преступников (потому что нет ни капли опыта) и вступать в перестрелки друг с другом.

Но есть и другая расшифровка понятия «дезорганизация правоохранительных органов». Бывший президент трусливо отдал защищавших его сотрудников правоохранительных органов под дубинки и пули нацистов, а новые власти отдали министерство внутренних дел тому самому преступнику (Арсену Авакову), который призывал «бить мусоров», потому что те «не люди».

Отсюда — растерянность, унижение, «дезорганизация». Как служить такому государству? Как работать при таком руководстве? Вот и остаются в основном те, для кого работа в полиции — это бизнес, и кому все равно. И когда сотрудники одной спецслужбы ловят сотрудников другой спецслужбы на взятках, крышевании преступлений, перевозке наркотиков и т. п., то им вполне можно верить.

К тому же на Украине уже давно появились «как бы неприкасаемые», всякого рода активисты и прочие «ветераны АТО». Их можно задерживать или нет? Судя по всему, сотрудники правоохранительных органов считают, что лучше не надо. В современной Украине лучше отпустить преступника, чем задержать, «кого не следует». Об этом знают — и этим пользуются.

Украинские военные

Наконец, на Украине — атмосфера смутного времени и мутной воды. Всем понятно, что скоро этот праздник кончится: до момента, когда бюджета будет не хватать даже на возврат долгов МВФ, осталось недолго. Потом представителям «элит» нужно будет драпать, и побыстрее. Перед концом света у участников пира особенно хороший аппетит.

В общем, генеральный прокурор Луценко все правильно говорит: в росте преступности и в снижении раскрываемости преступлений на Украине виноваты война, безработица и «дезорганизация правоохранительных органов». Единственное, что забывает добавить генеральный прокурор Луценко — это то, что ответственность и за первое, и за второе, и за третье несёт организованная преступная группа, в которую входит и он сам. И которая сразу после смены власти в полном составе отправится по известному адресу.

А до этого времени преступность продолжит расти, а раскрываемость — падать, потому что не может победить преступность тот режим, что получил власть через преступления — и через преступления же ее удерживает.