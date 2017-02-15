У администрации Дональда Трампа нет какой-либо проработанной внешней политики в отношении ряда крупнейших угроз, стоящих перед США, самой основной из которых является Россия. И если план действий в отношении Москвы не будет сформулирован, президент России Владимир Путин заставит Белый дом пойти на сотрудничество с Кремлем, пишет Эвелин Фаркас в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Так, автор отмечает, что Россия, которая, по мнению аналитика, опаснее для США, чем ядерное распространение, глобальный терроризм и действия КНР в Южно-Китайском море, представляет угрозы для США из-за её постоянного вмешательства в демократический процесс посредством киберопераций, дезинформации и манипуляции советниками американского руководства, такими как Майкл Флинн, Картер Пейдж и Пол Манафорт, а также и самим президентом США Дональдом Трампом. Конгресс США должен не только предоставить ответы на вопросы, но и указать пути преодоления этих слабых сторон американской власти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В то же самое время США необходима политика в отношении России, глава которой Владимир Путин стремится к сотрудничеству и, вероятно, к сделке с Трампом, и сделать это нужно до 2018 года. Если глава Белого дома будет медлить с предложением сделки, Москва, скорее всего, создаст какую-нибудь кризисную ситуацию, чтобы насильно вывести вопрос сотрудничества на повестку дня и испытать приверженность Вашингтона к сотрудничеству.

Примером этому автор считает возобновление напряженности на Украине, а также слухи о «новом российском наступлении». При этом он не исключает, что Россия «оккупирует Белоруссию» — независимое государство, которое «сохраняет свою независимость только потому, что это позволяет Москва». С другой стороны, также вероятно, что вооруженные силы России могут заявить о разработке или даже разворачивании новой ракеты в нарушение советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Хотя Трамп может и закрыть глаза на сообщения об этом в американской прессе, он не сможет игнорировать подтверждение этого факта со стороны России.

Автор подчеркивает, что Россия уже ведет «мягкую войну» против США и крупных западных стран. Против США Москва использует дезинформацию, пропаганду, подкуп, кибероперации, физическую травлю дипломатов, против других же Кремль применяет те же методы, а также «военное вторжение, оккупацию, убийства и бомбежки мирного населения, как в Сирии». Более того, считает автор, Москва идет на союз с крайне правыми, популистскими и националистическими движениями. И делает это все Россия незаконно, нарушая международное право и вопреки международной системе.

Шаги России объясняются желанием беспрепятственно делать все, что ей заблагорассудится, в Европе и других регионах. И для сохранения российских приобретений Москве необходима сделка с президентом США. Её Кремль добивался еще при Обаме.

Пока Москва не применяла военную силу против США или их союзников, однако риск этого возрастает с каждым «нарушением воздушного пространства Европы и Японии» или инцидентом с участием американских ВМФ и ВВС. Не стоит забывать и о том, что доктрина России предполагает превентивное применение ядерного оружия.

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Поэтому политика США в отношении России должна быть сформулирована таким образом, чтобы у Вашингтона был достаточный рычаг давления для сохранения интересов и ценностей США. Необходимо продолжать усиление НАТО для сдерживания военной агрессии России. Вашингтон также должен заниматься вооружением и тренировкой стран, «испытывающих российскую оккупацию и военное вмешательство» России, таких как Украина, Грузия, Молдавия и Сирия. Только так можно будет путем переговоров «добиться там мира».

Белый дом должен инициировать новый диалог относительно ядерного оружия и баланса сил между США и Россией, а также принудить Москву вновь придерживаться соглашений о контроле за вооружением и международного законодательства. Наконец, вероятно, важнее всего то, что эту политику необходимо разрабатывать сейчас, а не тогда, когда время и место будут выбирать противники США.