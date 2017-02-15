Всё ближе президентские выборы во Франции. Определились уже почти все кандидаты, но их «президентские» рейтинги меняются с такой быстротой и так сильно, что мало кто из серьёзных французских политологов рискнёт сегодня сказать, чем всё закончится. На фоне кризиса доверия к основным парламентским партиям (социалистам и правоцентристским «Республиканцам») как на дрожжах растёт рейтинг Эмманюэля Макрона, которого на сегодня, по опросам, поддерживают более 20% респондентов, что вполне достаточно для выхода во второй тур.

Франция

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

Молодой политик (Э. Макрону 39 лет) открыто заявил о своём желании завоевать Елисейский дворец лишь в ноябре 2016 г. До этого выпускник престижной ENA (Школы национальной администрации) был известен миру финансов как удачливый инвестиционный банкир и менеджер из банка, принадлежащего семейству Ротшильдов. Он никогда не делал сугубо политической карьеры, лишь номинально состоял в соцпартии (СП), но в 2012 г. Франсуа Олланд сделал Макрона заместителем Генерального секретаря Елисейского дворца, а в августе 2014 г. назначил на престижнейшую должность министра экономики и промышленности.

Этот пост Э. Макрон занимал ровно два года, демонстративно уйдя в отставку в конце августа прошлого года, чтобы вскоре включиться в борьбу за президентство. Французский политолог Филипп Марльер считает, что на посту министра экономики, «какую тему ни возьми — 35-часовая рабочая неделя, Закон о труде или финансовая политика — Макрон всегда проявлял себя как сторонник курса на дерегламентацию», то есть как явный либерал. Э. Макрон подчёркивал, что для него главное — «вывести французскую экономику из состояния изоляции», сделав её более конкурентоспособной и менее зависимой от «государственных сдержек».

Э. Макрона открыто поддерживало правое крыло СП, и неудивительно, что сегодня в его «активе» — около 25 французских парламентариев от социал-либерального крыла СП и Левой радикальной партии. В идейно-политическом плане мы имеем в лице Макрона дело с хамелеоном, который в недавно изданной книге «Революция» называет себя и «левым человеком», и «либералом» одновременно. На фоне организационного и кадрового кризиса классического французского центризма Э. Макрон, которого экс-премьер-министр Ален Жюппе обвиняет в политическом шарлатанстве, пытается привлечь умеренных избирателей, ранее голосовавших как за социалистов, так и за правый центр.

Но надо отдать экс-министру должное — делает он это успешно и весьма креативно, придавая социал-либерализму совершенно несвойственный ему «де-юре» революционный и антисистемный характер. Политически он опирается на созданное в августе 2016 г. движение «На марше», для которого характерна приверженность весьма расплывчатым установкам центризма и социал-либерализма, но при этом вполне явный европеизм.

До сих пор обществу не представлен развёрнутый текст макроновской программы, и это не случайно. Имея крайне расплывчатую идеологию, Э. Макрону более легко обольщать «нерешительных» избирателей. Но ознакомление с уже ставшими достоянием общественности инициативами «социального центриста» говорит, что, конечно, ни о какой революции речи не идёт. Макрон, например, «с доверием» относится к системе президентской V Республики, что, правда, по обидчивому замечанию Ф. Олланда, не мешало экс-министру экономики «методично предавать президента».

Linternaute.com Эммануэль Макрон, Франсуа Олланд

Вообще, во внутриполитическом плане кампания Макрона выстраивается сейчас как фронтальный «демократический» и «прогрессистский» ответ крайне правой угрозе в лице Марин Ле Пен и её «Национальному фронту», которых макроновцы люто ненавидят; впрочем, крайне правые отвечают социал-либералам взаимностью.

Предложения Э. Макрона и его движения «На марше» в социально-экономической сфере имеют принципиально либеральное содержание. Здесь речь идёт о фактическом отказе от 35-часовой рабочей недели (сам кандидат в президенты по этому поводу заявляет, что «надо сказать для всей Франции, для всего мира, что… работать 35 часов — это, без сомнения, слишком мало»), упразднении ныне действующего формата выдачи пособий по безработице и болезни, поступательном повышении возраста выхода на пенсию — до 67 лет для некоторых категорий работающих.

Правда, без дозы «здорового популизма» и социальной сфере у Э. Макрона не обходится. Он обещает, в частности, стопроцентное покрытие медицинских расходов хроническим больным, нуждающимся в стоматологической помощи или потребителям, регулярно покупающим очки. Но в общем бывший советник Франсуа Миттерана, «тенор глобализации» Жак Аттали, который помог в 2000-х Э. Макрону войти во французскую политику, может быть, безусловно, удовлетворён установками своего протеже: они определённо носят социал-либеральный уклон.

Это же относится и к внешнеполитической составляющей стратегии Э. Макрона. Показательный момент: на его предвыборных митингах можно разглядеть множество активистов, размахивающих «звёздными» флагами ЕС. Сам Макрон заявляет: «Я защищаю сегодня Европу суверенитета». Но при этом он считает, что будущее Французской Республики находится именно в ЕС, поддерживает углубление интеграционных процессов в политической и экономической сфере. В отличие как от более левых, так и правых соперников, Э. Макрон однозначно поддерживает курс на Трансатлантическое торговое партнёрство ЕС с США и Канадой, поскольку верит в «рынок без границ».

До выборов во Франции осталось чуть более двух месяцев. И, пожалуй, сегодня самым интересным для французских политологов вопросом остаётся такой: сохранится ли до конца апреля этот «пузырь Макрона», «человека без партии» (что позволит ему выйти во второй тур президентских выборов), или же «пузырь лопнет» и французский центризм в очередной раз потерпит неудачу?