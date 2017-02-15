Высокопоставленных американцев прослушивают. Перехваченных телефонных звонков и телефонных записей оказалось достаточно для доказательства того, что «несколько помощников в кампании президента Трампа имели многочисленные контакты с высокопоставленными должностными лицами из российской разведки», как указало первым издание The New York Times.

США

Нынешние и бывшие чиновники, которые рассказали об этом, не снабдили рассказ подробностями, и не совсем ясно, кто и как в США и в России вел «переговоры» или о чем они были; в том числе обсуждался ли сам Трамп. Чиновники также поведали изданию, что у них нет никаких доказательств сговора относительно «взлома» [русскими хакерами] выборов.

«Трое из четырех нынешних и бывших должностных лиц, предоставивших информацию изданию, сказали, что эти контакты были обнаружены, еще когда спецслужбы США вели следствие по поводу действий хакеров из России, которые якобы были направлены на оказание помощи Трампу во время выборов.

Источники сообщили журналистам, что Пол Манафорт, бывший глава кампании Трампа, был пойман на таких звонках. Манафорт покинул кампанию после того, как несколько месяцев ходили слухи о его деловых связях в России и на Украине. Чиновники не назвали более никаких других помощников Трампа, уличенных в «разговорах».

«Это абсурд, — сказал Манафорт The Times. — Я понятия не имею, к чему это все. Я никогда в здравом уме не говорил с офицерами российской разведки и никогда не был связан и не имел ничего общего с российским правительством или администрацией Путина по каким-либо вопросам, которые расследуют сегодня». Манафорт добавил: «Как будто люди носят значки, на которых написано: Я офицер русской разведки».

Согласно отчету, наряду с официальными лицами из разведки в Кремле, люди Трампа также имели контакты с официальными лицами вне российских спецслужб. Напомним, Трамп и его команда ранее отрицали какую-либо связь с российскими официальными лицами. По данным газеты, перехваченные разговоры отличались от разговоров между бывшим советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном и послом России в США Сергеем Кисляком.

Майкл Флинн

Как известно, 14 февраля Флинн объявил о своей отставке после того, как он «ввел в заблуждение должностных лиц», в том числе вице-президента Майка Пенса, о содержании своего разговора с Кисляком. Сообщается, что он обсуждал с Кисляком санкции еще до инаугурации Трампа; он сказал, что конкретно они обсуждали 35 российских чиновников, выдворенных из США в рамках санкций администрации Обамы, и что «[опасные] линии не пересекались».

The Times отмечает, что разговоры с другим помощниками «первоначально были обнаружены Агентством национальной безопасности в ходе рутинной операции по внешнему наблюдению». После обнаружения этих данных ФБР обратилось к АНБ с просьбой о том, чтобы служба проанализировала другие перехваченные данные и разведывательную информацию относительно российских оперативников, чтобы найти какие-либо доказательства сговора.

ФБР внимательно изучило Флинна, бывшего советника по внешней политике и бизнесмена Картера Пейджа и аппаратчика республиканцев, сторонника Трампа Роджера Стоуна. Все они отрицали неблагонадежные разговоры с российскими официальными лицами.

The Times также пишет, что ФБР в настоящее время анализирует неподтвержденное досье, составленное бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом, который утверждал, что российские официальные лица располагают компрометирующей информацией о Трампе. В докладе отмечается, что требования к документу не были подтверждены ФБР, но добавляется, что, по словам одного американского чиновника, бюро связалось с несколькими источниками Стила.

Должностные лица США также сообщили CNN, что и Трамп, и экс-президент Обама были проинформированы о деталях обширного контакта между людьми из кампании и бизнеса Трампа и российскими оперативниками.

Напомним, что Трамп был буквально затравлен обвинениями в «связях с Россией» и в дружбе с Владимиром Путиным. Все это сопровождалось выводом разведывательных агентств о том, что российская сторона помогла Трампу выиграть на выборах. Вмешательство России в американские выборы уже давно расследуется комитетами Конгресса, и события вокруг Флинна только усилили давление с обеих сторон по поводу необходимости провести комплексное расследование», — пишет издание The Hill.

«Лидер меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси (демократ, Калифорния) заявила 14 февраля, что отставка советника по национальной безопасности Майкла Флинна открывает дверь для Стивена Бэннона — сценарий, которого, как она выразилась, она боится. Пелоси приветствовала изгнание Флинна, сказав, что он, «во-первых, совершенно не соответствовал» своей должности. Но Пелоси также заявила, что она боится, что этот сдвиг даст еще большую власть Бэннону, главному стратегу президента Трампа, который поднялся до постоянного члена в Совете национальной безопасности в конце прошлого месяца», — пишет The Hill.

В Конгрессе тем временем всерьез заговорили об импичменте. «Конгрессмен-демократ подал документы в Федеральную избирательную комиссию (ФИК), чтобы создать комитет в поддержку импичмента президента Трампа. Бойд Робертс, демократ из Калифорнии, предоставил документы в ФИК, чтобы инициировать создание «комитета политических действий». Пока неясно: собирается ли Робертс использовать свой комитет, чтобы поддержать кандидатов, которые поддерживают импичмент.

Некоторые демократы уже плавно пытаются привлечь к ответственности Трампа. Однако, лидер меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси в последнее время слегка понизила градус разговоров об импичменте, утверждая, что в то время как Трамп был «безрассудным», он не сделал ничего такого, что заслуживает отстранения от должности. Отставка советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна подтолкнула некоторых законодателей открыто призывать к расследованию связей Трампа с Россией.

В свою очередь, 15 февраля президент США раскритиковал органы разведки, обвиняя их в утечке информации. «Настоящий скандал здесь состоит в том, что секретная информация была незаконно выдана «разведкой», как конфета. Очень по-американски!» — написал Трамп в своем Твиттере.

Пресса

В своем первом же утреннем твите президент также написал, что «фейковые СМИ сходят с ума со своими теориями заговора и слепой ненавистью. MSNBC и CNN невозможно смотреть. Fox and friends [Foxnews] — это здорово!» — написал Трамп.

В соцсетях и либеральных СМИ растут антипрезидентские настроения. На странице The New York Times очень популярны комментарии в стиле: «Если Флинн вступил в сговор с Россией, то Трамп, конечно, тоже» с тегом #impeach (импичмент).

Кто будет расследовать дело Флинна? «Генеральный прокурор Джефф Сешнс сталкивается с растущим давлением. Его пытаются отстранить от какой-либо роли в расследовании дел, касающихся помощников президента Трампа и их отношения с Россией, но советник г-н Сешнса заявил, что он не видит в этом никакой необходимости.

После отставки Майкла Флинна демократы и других внешние группы требуют отстранить прокурора. Они говорят, что Сешнсу не хватает независимости для уголовных расследований, которые могут привести обратно в Белый дом. Ведь он и Флинн — оба были влиятельными советниками в президентской кампании Трампа.

Сенатор Чак Шумер, лидер демократов, заявил 14 февраля, что, в соответствии с принципами Департамента юстиции относительно возможных конфликтов, личные обстоятельства требуют «дисквалификации» Сешнса и отстранения от контроля над какими-либо расследованиями. Сенатор Патрик Лихи, демократ из Вермонта, из Законодательного комитета, сказал в интервью, что если Сешнс не сможет гарантировать, что не будет никакого политического вмешательства, то он, конечно, должен найти кого-то извне», — пишет The Hill.