После своего избрания президентом США Дональд Трамп продемонстрировал большую благосклонность в отношении североатлантического альянса, а также других союзников Белого дома, в частности, Японии и Южной Кореи. Несмотря на то что Трамп теперь «100% за НАТО», альянс нуждается в усилении и реформировании, пишет бывший посол США в ООН Залмай Халилзад в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Автор отмечает, что для решения этой проблемы администрация Трампа должна осуществить следующие меры.

Во-первых, США и их союзники по НАТО должны усилить одновременно и сдерживание России, и сотрудничество с ней. Так, хотя масштабы российской армии не идут ни в какое сравнение с мощью советских сил, Москва скопировала системы точечного нанесения ударов, благодаря которым у США было решающее военное преимущество. Для сдерживания агрессии против членов альянса в восточной Европе и в Прибалтике блок НАТО должен разработать реалистические планы и оборонные программы. Потребуется принять инновационные подходы, создать новые технологии и силы передового размещения для нужного потенциала сдерживания.

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Альянс также должен проявить готовность испытать убежденность президента Трампа в том, что более активное взаимодействие с Москвой — вопреки попыткам его предшественников — может дать желаемые результаты. Успех в таких вопросах, как борьба с терроризмом, имплементация Минских договоренностей по Украине и сдерживание стремления Ирана стать региональным гегемоном — маловероятное развитие событий, если учесть недавние шаги Кремля — должно привести к более активному взаимодействую в Совете Россия-НАТО и по широкому спектру вопросов.

Во-вторых, поскольку США должны поддерживать глобальный баланс сил, страны-члены ЕС должны брать на себя большую часть ноши в накапливании сил в Европе. Трампу следует пересмотреть подход НАТО к финансированию, согласно которому от его членов требуется выделение определенной части ВВП на оборону. Вместо этого, альянс должен провести совместное планирование своей структуры войск, логистического потенциала и материально-технических требований, необходимых для проведения операций, а также подтвердить, что каждый член берет на себе и поддерживает заявленную — и легко проверяемую — часть общей ответственности. Североатлантический альянс также должен возобновить проведение серии крупномасштабных военных учений, которые продемонстрируют, что у государств есть действительный потенциал проведения операций.

Для этого могут потребоваться жесткие дипломатические меры. Так, если страны-члены НАТО не проявят готовность оплачивать согласованный потенциал, тогда Трампу стоит указать, что в США будет все чаще обсуждаться возможность пересмотра условий договора НАТО, и в новых рамках обязательства США будут зависеть от того, насколько адекватны оборонные программы союзников. Страны Европы должны будет взять на себе большую ответственность за свою безопасность, тогда как США будут предоставлять ключевые военные возможности и выступать в качестве решающего гаранта военного баланса.

В-третьих, НАТО следует разработать всесторонние меры ответа на нестабильность и угрозы, исходящие из Ближнего Востока и Северной Африки. Так, ФРГ проявляет нежелание выступать активнее в разрешении проблем, исходящих с юга, из опасений, что она может оказаться втянутой в действия США в этом регионе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Блок НАТО также разработал лишь незначительный потенциал борьбы с терроризмом. При этом очень многое может быть сделано для улучшения сбора и обмена разведывательной информацией, повышения потенциала борьбы с организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими радикальными группировками с целью предотвращения пополнения их рядов и осуществления терактов. Наконец, ЕС при помощи НАТО должен разработать эффективную стратегию безопасности в Средиземном море, в том числе для защиты границ стран-членов НАТО от проникновения террористов и экстремистов.

Таким образом, заключает автор, отказавшись от негативной риторики в отношении НАТО, президент Дональд Трамп должен теперь возглавить шаги по переоформлению альянса для новых условий. И если союзники и партнеры будут играть отведенными им роли и нести на себе необходимую ношу, альянс может вновь вернуться к своей роли, а также стать посильным для его членов и устойчивым к внешним угрозам.