Зимнее обострение в Грузии, кульминационной точкой которого, как казалось, явился пожар в крупном торговом центре в Тбилиси, продолжило развитие и вылилось в очередную сенсационную новость. Главная прокуратура Грузии сообщила о раскрытии уголовного дела о попытке отравления высокопоставленного духовного лица. И хотя в самом сообщении это лицо не указывается, но в заявлении прокуратуры делаются косвенные, недвусмысленные намеки на католикоса-патриарха Грузии как объект вероятного покушения.

Blog.fontanka.ru Церковь в Грузии

Как выяснилось из оглашенных прокуратурой данных следствия, священнослужитель, дьякон Георгий Мамаладзе готовил отравление высокого духовного деятеля, и с этой целью он заказал одному из своих «знакомых» добычу отравляющего вещества — цианида. Тот, как сообщается, отказал дьякону в исполнении этой просьбы, но Георгий Мамаладзе сумел раздобыть цианид у другого, пока неустановленного следствием лица. Более того, он упаковал опасный груз в багаж, с которым собирался вылететь в Германию, где проходит лечение католикос-патриарх Грузии Илия II. Такие намеки и навели общественность Грузии на мысль, что покушение готовилось на жизнь самого патриарха. И последовали многочисленные обсуждения, комментарии и оценки, которыми переполнились грузинские СМИ и социальные сети.

Прокуратура также сообщила, что если бы не тот знакомый Георгия Мамаладзе, которого он первым (первым ли?) попросил добыть цианид, дьякон свободно улетел бы в Германию. Но знакомый священника сообщил о его просьбе и злом умысле правоохранительным органам и помог предотвратить большую беду, как определили это намерение представители высшего руководства Грузии.

Pixabay.com Яд

Дальше — больше. Телекомпания «Рустави-2» раздобыла где-то, из своих источников, письмо, якобы написанное злополучным дьяконом патриарху незадолго до своего ареста, где Георгий Мамаладзе рассказывал Илие II о проблемах внутри патриархии и вокруг нее.

В этом письме дьякон, одновременно являвшийся руководителем службы по управлению имуществом патриархии и генеральным директором клиники патриархии Грузии, писал об обнаруженных им за период руководства этими структурами денежных махинациях и мошеннических схемах.

Судя по письму, Георгий Мамаладзе неоднократно пытался выступить с докладом об этих нарушениях на заседаниях Синода, но определенная группа каждый раз блокировала его выступление.

Впавшему в немилость Синода дьякону все же удалось установить, что среди предприятий, учрежденных патриархией и являвшихся ее 100% собственностью, оказались фирмы по ввозу-реализации-переработке нефтепродуктов, производству нелегального технического спирта, строительные компании, спортивные и другие клубы и различные юридические организации, которые вели предпринимательскую деятельность с грубым нарушением закона. Где были зарегистрированы такие фирмы, ему установить не удалось, так как, по разъяснению автора письма, сделать это на основании выданной патриархом доверенности мог любой — как священнослужитель, так и мирской гражданин. Основанные при 100%-м участии патриархии компании имеют крупные задолженности перед государством, что, по мнению автора, создает угрозу всему имуществу церкви.

В письме говорится и о сельскохозяйственных землях, юридически принадлежащих церкви, в действительности же перепроданных третьим лицам на основании сомнительных сделок и не приносящих церкви никакой пользы. В качестве примера таких бесполезных объектов, которые патриархии никакой пользы не приносят, но от которых получают прибыль определенные частные лица, он называет здания ряда поликлиник и клиник, которые формально до сих пор считаются собственностью патриархии.

Перечислив эти и многие другие нарушения, автор письма просит у патриарха благословения и разрешения на проведение аудита имущества и финансов патриархии. Он также просит Илию Второго аннулировать все доверенности, которые были выданы им на управление имуществом патриархии.

На том, что это письмо действительно принадлежит арестованному дьякону, телекомпания «Рустави-2» не настаивает, но тему для размышления обществу и СМИ она умело подбросила сразу же после сообщения прокуратуры о задержании Георгия Мамаладзе.

Сам арестованный и его защитник ответить на эти обвинения, подтвердить или опровергнуть их не могут. Как заявил адвокат Георгия Мамаладзе все той же телекомпании «Рустави-2», а затем и другим грузинским СМИ, «он не имеет права сказать обществу правду, потому что прокуратура заставила его дать расписку о неразглашении». Адвокат также сообщил, что намерен обратиться к прокуратуре с ходатайством об аннулировании этой расписки, после чего он сможет ответить на накопившиеся у общества вопросы к данному делу.

Для самой патриархии Грузии факт задержания дьякона Мамаладзе оказался совершенно неожиданным, как отмечается в распространенном патриархией специальном коротком заявлении. В нем также сообщается, что операция, которую патриарху сделали в Германии, прошла успешно, и сейчас Илия II находится в интенсивной палате и чувствует себя хорошо. Ожидается, что патриарха выпишут из больницы через неделю.

«Что касается задержания дьякона Георгия Мамаладзе, это для нас совершенно неожиданно. Из-за отсутствия информации, комментариев на этом этапе сделать не можем и будем ждать результатов расследования», — заключают в патриархии.

Напомним, что Главная прокуратура Грузии по обвинению в подготовке убийства задержала дьякона Георгия Мамаладзе. По информации прокуратуры, следствие началось 2 февраля 2017 года на основании заявления одного из граждан, который сообщил, что его знакомый отец Георгий Мамаладзе попросил его помочь раздобыть опасное для жизни ядовитое вещество — цианид. Как выяснил заявитель при встрече, это вещество дьякон собирался использовать для покушения на жизнь высокопоставленного духовного лица. С опасным грузом дьякон Мамаладзе собирался вылететь в Германию, где на излечении находится католикос-патриарх Грузии Илия Второй. Священник был задержан 10 февраля в Тбилисском международном аэропорту при попытке вылета в Германию. При обыске багажа у него был найден цианид. 12 февраля суд вынес ему меру пресечения — заключение под стражу.

Скандал вокруг священника, пытавшегося посягнуть на жизнь высокопоставленного духовного лица (прокуратура-то прямо на Илию II не указала), стал очередной цепочкой в сети сенсационных событий, которыми население Грузии активно питают после Нового года.

Surprizi Католикос-патриарх Илия II

Ранее сравнительно спокойную обстановку в стране взорвал пожар в торговом центре «Детский мир» на площади Вокзальной, дотла уничтоживший здание центра и прилегающие пристройки и оставивший без средств к существованию сотни трудоустроенных на объектах этого центра граждан.

Первое время его торговцы, подстрекаемые активистами оппозиции и неправительственных организаций, проводили акции протеста и грозились пойти на все, если власти не компенсируют им полностью все потери. Протест постепенно стих.

К рядам безработных добавились сотни уволенных с руставского предприятия «Азот», десятки сотрудников галереи «Библус», а в перспективе их ряды могут пополнить и журналисты и персонал «Общественного телевидения Грузии», где новый генеральный директор и его команда объявили коренную реформу. Первые и вторые уже стали активными участниками акций протеста, которые в последние дни с завидной регулярностью устраивает «Единое национальное движение» при поддержке «партнерских» партий и неправительственных организаций. Сотрудники телевидения от прямого участия в акциях воздерживаются и выражают свой протест в соцсетях, одновременно пытаясь найти подход к новому руководству телеканала. В результате всех этих событий общественная жизнь в Грузии, до сих пор находившаяся в полусонном состоянии, закипела и продолжает накаляться. Правительство Грузии на все эти события реагирует общими заявлениями и спокойно продолжает свое дело, вероятно, руководствуясь принципом: попротестуют и успокоятся…