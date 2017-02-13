«Политик-левоцентрист, который однажды назвал Дональда Трампа «проповедником ненависти», 12 февраля был избран президентом Германии. Бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер был избран парламентской ассамблеей из 1260 депутатов и представителей 16 земель Германии. Штайнмайер, член Социал-демократической партии, был поддержан как своим собственным левоцентристским блоком, так и правоцентристами Христианско-демократической партии Ангелы Меркель, которым принадлежит большинство мест — 923, остальные 337 мест делят шесть других партий», — пишет The Guardian.

Германия

«В своей инаугурационной речи Штайнмайер, которому 61 год, сказал, что Германия должна стать «якорем надежды», в то время как демократические институты находятся под угрозой по всему земному шару. «По мере того как основы потрясены в других местах, мы должны поддерживать достижения еще сильнее», — сказал он.

Несмотря на церемониальный характер должности, немецкие президенты всегда стремились выступать моральным авторитетом в дебатах как национального, так и международного значения. В данном случае — «стойко придерживаться европейского проекта», — как сказал новый президент. Бывший начальник штаба Герхарда Шредера, Штайнмайер был одним из создателей «Повестки дня 2010» и трудовых реформ начала 2000-х годов.

Estonian Foreign Ministry Франк-Вальтер Штайнмайер

После пребывания на посту министра иностранных дел в первом коалиционном правительстве Меркель (2005−2009 годы) Штайнмайер получил наихудшие показатели для своей партии на выборах. В 2010 году, будучи главным лидером оппозиции в стране, Штайнмайер взял перерыв в большой политике — пожертвовал почку своей жене, Эльке Бюденбендер, она работает судьей в административном суде Берлина.

Тем не менее на втором сроке в министерстве иностранных дел в рамках «большой коалиции» Германии между СДПГ и ХДС он пользовался стабильно высокой популярностью.

После шока от победы Трампа в ноябре он сделал прогноз, что «американская внешняя политика будет менее предсказуема для нас в будущем» и что «Америка будет более склонна принимать односторонние решения». Некоторые в Германии критиковали Штайнмайера за соблюдение философии «Восточной политики» — более дипломатического и примирительного подхода к российской власти, чем линия, проводимая Меркель. В июне 2016 года министр иностранных дел поднял брови и раскритиковал масштабный маневр НАТО в Польше, назвав его «бряцанием оружием». Также в ЕС он вызывает уважение попытками решить затянувшийся кризис на Украине.

Во время первой двусторонней встречи в ноябре 2016 года с британским коллегой отношения были явно прохладными. Например, Штайнмайер не сумел ответить взаимностью на фамильярное предложение Бориса Джонсона поздороваться кулаками во время их совместной пресс-конференции. Известно, что Штайнмайер открыто критиковал Brexit-лагерь в преддверии голосования по выходу из ЕС», — делает вывод The Guardian.