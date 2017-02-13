Бакинский портал haqqin. az со ссылкой на заявление аравийскому изданию Alweeam пресс-секретаря «Национальной организации сопротивления Азербайджана» (ANRO) Бабека Челебианлы опубликовал обращение к президенту США Дональду Трампу. Сразу уточним, что согласно справочным данным, ANRO (на азерб. языке Azərbaycan Milli dirəniş Təşkilatı) была создана в 2006 году и декларировала в качестве цели борьбу за право самоопределения азербайджанцев в Иране. Появление этой структуры в Иране не носило случайный характер, поскольку чуть ранее, в 2000 году в СМИ США появился проект «Иранская Федерация», имея в виду возможность предоставления автономии иранским курдам, белуджам и иранским азербайджанцам.

Diranish.org «Национальная организация сопротивления Азербайджана» показывает Ирану красную карточку

Иранские курды входят в ареал Большого Ближнего Востока, охватывая, помимо Ирана, Ирак, Сирию и Турцию. Сейчас, когда администрация президента США Дональда Трампа открыто поддерживает сирийских курдов, нельзя исключать перевода «курдского бумеранга» в Иран. Есть проект «Свободный Белуджистан». На бумаге он декларирует объединение в единое государство белуджское население Афганистана, Пакистана и Ирана. По факту направлен на хаотизацию ситуации в иранском Белуджистане. Что касается иранских азербайджанцев, то после того, как в июле 2005 года лидер Движения национального пробуждения Южного Азербайджана (ДНПЮА) Махмуали Чохраганли посетил США и Турцию, на пресс-конференции в Баку он сообщил, что «в ближайшие 18 месяцев Иран превратится в федеративное государство, появится Южный Азербайджан со своим правительством, парламентом и гвардией». При этом Чохраганли всех уверял в том, что «в Вашингтоне существует план по демократизации Ирана, но не его расчленения».

Деликатность ситуации заключалась в том, что во времена президентства в Азербайджане лидера Народного фронта Абульфаза Эльчибея Баку также артикулировал необходимость объединения независимого и Южного (Иранского) Азербайджанов. 12 декабря 2012 года ANRO вместе с восемью главными южноазербайджанскими политическими организациями направило генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну письмо с просьбой поддержать референдум по самоопределению в Южном Азербайджане. Но актуализация темы этнической автономизации Ирана всегда была связана с внешними факторами, а сейчас акценты стали смещаться на сирийско-иранский и азербайджано-иранский узлы. Чуть ранее в августе 2012 года в США было предано гласности письмо конгрессмена Дана Роробахера на имя госсекретаря Хиллари Клинтон, в котором содержался призыв поддержать борьбу за независимость Южного Азербайджана от Ирана и не исключалась возможность объединения с Азербайджанской Республикой. И вот сейчас, когда новый президент США Трамп стал выступать с очередными угрозами в адрес Ирана, появляется обращение к Трампу ANRO, которое формально привязано к новому миграционному закону США, согласно которому в Штаты запрещен въезд гражданам семи стран — Ирана, Йемена, Сомали, Ирака, Ливии, Сирии и Судана.

«Хотелось бы сообщить вам, что иранский режим занял наши исконные земли при помощи силы и жестокости, — говорится в обращении. — Мы, жители Южного Азербайджана, заявляем, что Южный Азербайджан — это не Иран. Долгие годы мы проводим мирную борьбу за свободу и окончательное освобождение от господства и угнетения иранского режима. В связи с этим в последние десятилетия многие активисты Южного Азербайджана были вынуждены покинуть родные места и искать убежище в странах Европы и США. Ваше недавнее распоряжение о запрете въезда в США гражданам семи стран негативно повлияет на деятельность южных азербайджанцев. От имени ANRO мы искренне призываем вас отделять народ Южного Азербайджана от режима иранских лоялистов. Южный Азербайджан и Национальное движение Азербайджана охватывают обширный регион на северо-западе Ирана. Там преимущественно живут азербайджанцы. На протяжении всего прошлого тысячелетия большинство правителей, которые правили Ираном, были тюрками. Так было до свержения азербайджанской династии Каджаров в 1925 году, после чего персидский национализм стал доминирующим, а арабофобия, антитюркизм и антиисламизм стали основой для формирования современного иранского государства. Новая власть стала проводить политику ликвидации всего нефарсидского культурно-исторического наследия, стирая все азербайджанское. Мы твердо убеждены в том, что все необходимые условия для самоопределения азербайджанцев в Южном Азербайджане должны быть выполнены, и что самоопределение для нашего народа является законным правом».

Marmoulak Южный Азербайджан

Это обращение вызвало бурю возмущения в иранских СМИ. Но дело не в этом. Допустим, что президент США Трамп решит откликнуться на просьбу ANRO. Но как это сделать чисто технически, если в паспортах Ирана, как и в ряде других стран, включая Россию, не указывается этническая принадлежность? В таком случае появляется необходимость в легитимации ANRO с передачей ей полномочий по регистрации в Иране этнических азербайджацев, что будет стимулировать сепаратизм в этой стране с охватом трех современных иранских провинций Ардебиль, Восточный Азербайджан и Западный Азербайджан и частично провинцию Зенджан с выходом и на проживающих в этом районе иранских курдов. Такой ход событий неизбежно инициирует со стороны Тегерана волну «иранского национализма». Эти процессы могут вылиться в борьбу за навязывание «персидской идентичности», если не сработает в объединительном направлении идеология шиизма. В Иране считают, что иранские азербайджанцы по происхождению — чистые персы, перешедшие на тюркский язык. При этом указывается на то, что по антропологическому типу иранские азербайджанцы сходны с персами и не имеют ничего общего с турками. В таком случае во многоэтническом Иране будет неизбежным всплеск национально-патриотических настроений, который может привести к гражданской войне и в превращение Ирана в Ирак.

Вот почему обращение ANRO к президенту США Трампу и появление его в бакинских СМИ воспринимается как возможная предпосылка для новых региональных потрясений. Давление Вашингтона на Тегеран в связи с ракетной программой может оказаться далеко не единственным элементом в конфронтационной политике, которую развивает администрация Трампа по отношению к Ирану. Сам Баку вряд ли будет инициировать какие-либо действия в отношении иранских азербайджанцев. Это опасно потому, что в случае, если США и их союзникам удастся инициировать возникновение серьезного внутреннего конфликта в Иране, события могут перекинуться и на территорию Азербайджана. Даже если сейчас некоторым покажется, что описываемый сценарий развития событий выглядит невероятным, все будет зависеть от того, какую политику будет вести президент США Трамп на Ближнем Востоке в целом и в отношении конкретно Ирана в частности. Как считает экс-аналитик ЦРУ и госдепартамента США Пол Гобл, «исключать ничего нельзя».