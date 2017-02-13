Каноническая Украинская православная церковь

Священникам УПЦ начинает «аукаться» Крестный ход мира, проведённый церковью в июне 2016 года. К священникам, которые принимали участие в его организации, начали приходить с обысками сотрудники Службы безопасности Украины, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. Так, сотрудники СБУ посетили протоиерея Виктора Земляного, который руководил шествием колонны, шедшей в Киев с Западной Украины. Однако председатель Юридического отдела УПЦ, протоиерей Александр Бахов утверждает, что дело не только крестном ходе — недоброжелатели отыгрываются за прошлые неудачи. «Ровенская область — один из наиболее конфликтных регионов, там с 2014 года было захвачено 12 храмов УПЦ. Их количество могло бы быть больше если бы не усилия отца Виктора и людей, которые ему помогали в этом деле. Своими действиями они предупредили ряд захватов храмов, а в судах принимались решения в пользу пострадавших от рейдерства религиозных общин УПЦ. Безусловно, что такая деятельность не могла остаться без внимания. Я склонен считать, что обыск является способом давления и запугивания, фактически нам говорят: вы не должны защищать свои права, а храмы от захвата», — приводит его слова издание «Подробности».

А вот рассказ самого Виктора Земляного: «Я был в своей комнате, когда они ворвались к нам в квартиру. Они не стучали. Ждали, пока матушка сама откроет дверь, чтобы вести детей в школу. И ворвались сразу ко мне в спальню. Сначала на «ты», потом на «вы» стали обращаться. «Идите сюда, Виктор Алексеевич». Следователь забрал у меня телефон. Я попросил, чтобы они представились. «Мы СБУ, будем проводить обыск. У нас есть постановление». Зачитал мне его на пороге в спальню. Запретил вызвать понятых. Запретил позвонить адвокату. Сказал, что у меня никаких прав вообще нет, и я сяду «от пяти до семи… Прохожу по делу разглашения государственной тайны их сотрудником. Якобы у какого-то кума есть еще один кум, и кум того кума бывший священник. А вдруг он мог и мне что-то сказать?», — приводит слова священника Союз православных журналистов. К слову, СБУ пришла к священнику не одна — захватила бойцов контртеррористического подразделения «Альфа». Со стороны выглядит так, словно люди, у которых не получилось посадить бизнесмена и видного деятеля общины УПЦ Вадима Новинского, решили отыграться хотя бы на обычных священниках.

«Очереди к мощам святого Пантелеймона вызвали яростное бурление… Люди с хорошими лицами негодуют: народ как всегда не оправдал их ожиданий. Они-то думали, что он, народ, весь такой из себя прогрессивный, светский и фанатеет лишь по айфонам, смузи, лекциям современных художников-аукционистов и фестивальному кино. А в церковь ходят исключительно пенсионеры, у которых, как известно, перед выборами положено отбирать паспорт. А оказывается, вон оно чё», — в таком ироническом ключе главред интернет-портала «Таймер» Юрий Ткачёв в своём Facebook описывает реакцию евромайданной части населения Одессы на заметное событие в жизни местной православной общины: в город привезли мощи святого Пантелеймона. Желающие поклониться святыне образовали немалую очередь, в которой, как и отметил журналист, можно было найти людей всех возрастов. По оценкам городских СМИ, их количество превысило 100 тыс. человек — не только одесситов, но и жителей других городов Украины, специально приехавших в Одессу.

Председатель Черкасского областного совета Александр Вельбивец продемонстрировал довольно редкое в нынешней Украине качество: непреклонность в вере. Отвечая на вопрос одного из депутатов-националистов о том, почему тот поддерживает каноническую УПЦ, глава облсовета заявил: «Если по вашему мнению депутатов, моя принадлежность к УПЦ мешает мне быть председателем областного совета, — я скорее готов уйти с должности, чем предать свою веру». Его слова приводит региональное издание «Прочерк».

Минкульт Украины опубликовал очередное выложил призыв-обращение к руководству УПЦ. Если коротко — от церкви требуют покаяться за отдельных несознательных священников, а также «…публично осудить военную агрессию Российской Федерации против Украины, признанную на международном уровне, а также дать надлежащую дисциплинарную оценку системным антиукраинским высказыванием и действиям отдельных представителей клира и высшего духовенства УПЦ, в частности… митрополитам Платону, Лазарю Митрофану (последний, среди прочего, ещё и возглавляет Отдел внешних церковных связей УПЦ), которые заняли откровенную коллаборационистскую позицию, открыто сотрудничая, морально оправдывая и духовно поддерживая российских оккупантов». По укоренившейся в последние 2−3 года традиции, Минкульт также призывает правоохранительные органы дать «…антиукраинским действиям и высказываниям отдельных представителей клира и высшего духовенства Украинской православной церкви надлежащую правовую оценку». Иными словами, по сути одно из министерств Украины опубликовало публичный донос (не говоря уж о том, что оно вмешивается в вопросы не своей компетенции). С другой стороны, понятно внезапное внимание СБУ к священникам УПЦ: такова политика. Одни пишут, другие тут же «обращают внимание и дают правовую оценку».

Захваты и грабёж храмов

Лучшее время для захвата церкви — праздники. Так рассудили представители т.н. Киевского патриархата, которые уже не в первый раз пытаются захватить храм УПЦ в селе Птичья Ровенской области. Более 50 человек пытались взломать замки, но были отогнаны представителями местной общины. Ранее право прихожан УПЦ на храм было неоднократно доказано судами, вплоть до высшего хозяйственного, однако раскольникам суды не указ.

Пресс-служба Одесской епархии Украинской православной церкви сообщает о целой волне ограблений храмов в регионе. С 30 января по 2 февраля преступники вломились сразу в 5 храмов в Белгород-Днестровском районе области. «Преступники варварски повредили мебель, разорвали священнические облачения, пытались вскрыть сейфы с Богослужебными сосудами и причинили значительный ущерб церковному имуществу», — жалуются в епархии, напоминая, что подобные случаи совсем не новость: в прошлом году поруганию подверглись несколько десятков храмов в одной только Одесской области. То, что нельзя ограбить или захватить — можно сжечь. Такие случаи тоже не редкость. В Одесской области так сожгли храм при детской амбулатории: «неизвестные в масках разгромили и подожгли детскую амбулаторию и храм. Нападавшие практически полностью уничтожили амбулаторию общей практики семейной медицины, разбили все медицинское оборудование, уничтожили около 700 детских медкарточек», — утверждает пресс-служба епархии.

В Киеве попытка поджога храма «коктейлями Молотова» была неудачной (то ли бросать не научились пока, то ли смешивать). По словам настоятеля храма отца Иоанна, это уже вторая попытка: храм расположен на пустыре, который, по всей видимости, приглянулся кому-то из застройщиков.

Показательна реакция властей на эти действия. Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП владыка Климент, подводя итоги прошлого года, насчитал 13 нераскрытых нападений на храмы УПЦ (собственно, 13 их и было). И это только нападения с целью разгромить, поджечь или нанести иной вред:

«Нападают только на УПЦ, а МВД за это время не раскрыло ни одного преступления. Даже по дерзкому нападению на храм в Бабьем Яру летом, когда молодчики забросали святыню коктейлями Молотова, правоохранители закрыли дело, ссылаясь на отсутствие состава преступления. Хотя в интернете даже видео есть, как неизвестные нападают на храм и выкрикивают националистические лозунги», — заявил он изданию «Вести-Украина». Впрочем, у полиции области другие сведения — они задержали двух подростков, обокравших дом католического священника в Балтском районе области.

Есть и другая статистика. Авторы мониторинга соблюдения конституционных прав человека на Украине за 2016 год (депутатское объединение «В защиту нарушенных конституционных прав граждан и против политических репрессий «Запрещено запрещать») на протяжении 2014−2015 гг насчитали 44 конфликтные ситуации, связанные с дискриминацией верующих Украинской православной церкви. И это только в 6 западных и Киевской области: «Риторика ненависти широко используется при захватах культовых сооружений УПЦ, носит характер пропаганды и может стать фактором дестабилизации общественно-политической ситуации на Украине», — такой вывод содержится в документе.

Недавний случай в Черкасской области подтверждает этот вывод. В Катеринополе был избит настоятель местного храма протоиерей Виктор Криванич. Обычно конфликты с УПЦ провоцирует т.н. Киевский патриархат, поэтому несколько удивительно, что в этом случае побои наносил священник автокефальной церкви. УАПЦ — организация преимущественно столичная, в регионах её храмов немного, а представители агрессией не отличаются. Однако в этом случае всё объясняется довольно просто. Инициатор конфликта — Павел Добрянский, некогда был священником т.н. Киевского патриархата в Киевской области. Однако три года назад, после многочисленных жалоб паствы, ему было запрещено служить. После чего он переметнулся в УАПЦ, сохранив присущий своей бывшей «конфессии» стиль «силового православия». «Пока в нашем районе не явились представители УАПЦ, мы жили в мире, согласии, несмотря на расхождения во взглядах. Эти люди внесли в нашу жизнь суматоху, напряжение», — рассказала депутат местного райсовета Лидия Гаркавая представителям информационно-просветительского отдела УПЦ. В итоге жители района написали жалобу на самоуправство священника-драчуна президенту Украины, а сами подумывают о его силовом выдворении из города.

В Луцке (областной центр Волынской области, в местной клинической больнице работников учреждения заставляли подписываться «За Единую поместную церковь». В частности СМИ стало известно, что сбор идет по инициативе управляющего Волынской епархией т.н. «Киевского патриархата» — Михаила Зинкевича и руководства больницы."Событие чрезвычайно возмутило работников больницы, ведь среди них немало людей относят себя к другим конфессиям и вероисповеданиям, а сбор подписей был «добровольно-принудительным», — сообщает источник. Кроме этого, стало известно, что в больницу значительно ограничили доступ священнослужителям других религиозных организаций, зато «Киевский патриархат» в прошлом году открыл при больнице целый храм.

Греко-католики

Т.н. патриарх Филарет в интервью изданию «Фокус» упомянул о готовности раскольников из т.н. Киевского патриархата объединиться с УГКЦ. Единственное, что, по его словам этому препятствует — нет соответствующей готовности Рима: «Для этого [объединения] лучше всего было бы собрать поместный собор Киевского и Московского патриархатов, зафиксировав акт объединения двух церквей в одну и избрать предстоятеля. Так следует поступать по церковному канону. Мы не против объединиться и с греко-католиками, но не можем этого делать вне диалога между Константинополем и Римом».

В Ивано-Франковской области УГКЦ выступает не только как церковь, но и развивает социальную инфраструктуру. Три года назад в областном центре при её непосредственном участии был открыт лечебно-диагностический центр. Теперь в планах — строительство на его базе новой современной больницы. В городе Коломыя той же области УГКЦ открыла первый церковный детсад на 50 мест.

Синод епископов Киево-Галицкого Верховного архиепископства УГКЦ выступил с обращением к представителям верховной власти. В обращении руководство УГКЦ призвало политиков активнее проводить реформы в стране: «Безосновательное затягивание или откладывание реформ сдерживает развитие общества. Ещё большую угрозу для этого развития несут в себе коррупционные интересы и действия некоторых политиков и групп, потому что они убивают веру украинцев в саму возможность жизненно необходимых изменений. Кроме того, они еще и разрушают общественное доверие к институтам, что в нынешней ситуации может быть выгодно только нашим врагам… Новые события в украинском политикуме наводят на мысль, что сегодня наступил крайний срок для такой перемены сознания власти, для того, чтобы пройти точку невозврата, за которой можно будет строить по-настоящему независимую страну без разрушительных последствий».

Таким образом, вопросы государственной политики всё же входят в компетенцию и сферу влияния церкви, хоть глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук на днях и утверждал обратное, отвечая на вопрос, какую позицию должна занимать УГКЦ в диалоге Москвы и Ватикана, и какой акцент должен быть впереди — братства по вере или верности своей стране? «Я сегодня не вижу четкой стратегии развития отношений Украины с Ватиканом… складывается впечатление, что со стороны украинской власти еще недостаточно удалось оценить важность отношений с Ватиканом для наших национальных интересов. Даже в средствах массовой информации, напротив, звучат прямо враждебные нотки в адрес Ватикана», — такую оценку Святослав Шевчук дал в комментарии порталу «Религиозно-информационная служба Украины». Архиепископ, очевидно, говорит об активности Ватикана в помощи вынужденным переселенцам из Донбасса (по линии фонда «Каритас»), а также о призыве понтифика к руководству Украины выполнять Минские соглашения. При этом он скромно умолчал о том, что после прошлогодней встречи глав РПЦ и католической церкви в Гаване как раз от руководства УГКЦ в адрес Святого Престола неслись гневные филиппики.

Архиепископ Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф считает, что УГКЦ сбивается с религиозной риторики на политическую не просто так, а потому что иначе не может проникать в восточные регионы Украины: «Даже недавний визит в Донецк посла Ватикана на Украине Клаудио Гуджеротти, который проходил с пастырской целью, не вызвал особого фурора среди населения Донбасса. Это, скорее всего, связано с тем, что жители восточных областей Украины чаще всего ассоциируют себя с УПЦ, духовно связанной с Русской Церковью. Это однозначно создает значительные препятствия для «похода на Восток» в сценарии Донбасса. Именно поэтому руководитель УГКЦ позволяет себе подобные суждения и высказывания, которые базируются исключительно на политических аспектах. Зная тот дискредитационный тон, с которым сегодня обращаются в адрес канонической Церкви ее оппоненты, нет ничего удивительного в том, что лидер греко-католиков внезапно начал сосредоточивать на этом внимание».

Курьёзы

Настоятель церкви святого Николая (т.н. Киевский патриархат) в городе Доброполье украинской части Донецкой области Михаил Сиротенко в Facebook-переписке обругал матом жительницу Одессы. В ответ на какой-то её вопрос Сиротенко в издевательской форме дал понять, что не понимает вопрос на русском языке. И в ответ на предложение расширить пределы своих знаний, тут же их продемонстрировал. Правда, только в области обсценной лексики.

Скандалом завершилось назначение нового епископа Житомирского и Овручского (т.н. Киевский патриархат) Паисия Кухарчука. Церемония проходила во Владимирском соборе Киева и закончилась дракой, сопровождавшейся громкими криками: «Геть содомитов из Киевского патриархата!».

Разное

Согласно регулярно проводимому исследованию Киевского международного института социологии, церковь (как институт) на Украине продолжает пользоваться самым высоким уровнем общественного доверия, сильно опережая всех прочих. Так, по итогам 2016 года, 56,7% опрошенных заявили, что доверяют ей. Не доверяют 17% и это делает церковь лидером сразу по трём показателям (наивысший уровень доверия, наименьший уровень недоверия, наибольший баланс «доверие/недоверие»). В пятёрку лидеров, в порядке убывания, входят также волонтёры, ВСУ, общественные организации, патрульная полиция.

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