Против советника президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна развернута настоящая медийная кампания, нацеленная на подрыв его позиций или полного его политического уничтожения, пишет бывший помощник в администрации Ричарда Никсона, Генри Форда и Рональда Рейгана Арам Бакшиан-младший в статье для The National Interest.

Майкл Флинн

Так, автор ссылается на статью в The Washington Post от 10 февраля, в которой утверждалось, что Флинн провел встречу с послом России в США Сергеем Кисляком, в ходе которой якобы был затронут вопрос санкций против Москвы. В подтверждение своей информации вашингтонское издание привело слова «действующих и бывших официальных лиц США», которые пожелали остаться неназванными.

Эти источники указали, что Флинн — вероятно, в нарушение закона — дал понять, что Кремль может ожидать смягчения санкций, введенных администрацией Обамы в конце 2016 года в качестве наказания за якобы осуществленное вторжение в выборы.

Сам Флинн отметил 8 февраля, что в ходе беседы тема санкций не затрагивалась вообще, однако днем позднее он заявил, что не помнит точно, и тема санкций все-таки была затронута.

Сведения The Washington Post подтвердило девять «действующих и бывших официальных лиц США», что шло вразрез с заявлениями вице-президента и других высокопоставленных членов администрации, утверждавших, что Флинн никогда не обсуждал санкции с официальными лицами России.

Позднее издание выходит со статьей, в которой приводятся слова так же анонимных источников в администрации Белого дома. По их мнению, Флинн теряет поддержку своей команды.

«По душу Флинна уже точат ножи», — отметил один из официальных лиц, пожелавший остаться неизвестным. «Без сомнения, Флинн теряет друзей», — заявил еще член администрации. «Большинство в Белом доме убеждено, что он солгал. Вице-президент думает, что он солгал».

В свою очередь, демократы призывают лишить его на время или окончательно доступа к секретной информации, тогда как ни Трамп, ни другие его советники не высказались в защиту Флинна. Издание также отметило, что в личных беседах некоторые официальные лица в администрации заявили, что позиции Флинна ослабли, как и доверие к нему.

Более того, один из советников Трампа Стивен Миллер, которого в интервью ток-шоу «Meet the Press» спросили, доверяет ли Трамп Флинну, ответил, что ему это неизвестно. «Я не могу говорить о том, что думает президент», — подчеркнул Миллер.

С другой стороны, приближенные Флинна отмечают, что он уверен в своей позиции, несмотря на скандал. Более того, маловероятно, что Трамп пойдет на увольнение Флинна, поскольку это будет расценено как признание вины.

На этом фоне Арам Бакшиан-младший отмечает, что против Флинна ведется сконцентрированное наступление. Так, по данным The Washington Post, обсуждение состоялось, «когда разведка США по-прежнему приходила к выводу», что Россия могла сыграть такую роль. Иными словами, разговор состоялся до того, как были сделаны официальные заявления о вмешательстве России в выборы в США.

Флинн «призвал Москву проявить сдержанность в ответ на карательные санкции», что звучит скорее как разумное замечание, а не как попытка подорвать внешнюю политику США.

А вдруг дело Мавра необратимо

Таким образом, получается, что The Washington Post со своими анонимными источниками, чьи заявления подрывают способность нынешней администрации проводить внешнюю политику, обвиняет Флинна в том, что он подрывал внешнюю политику прошлой — если можно назвать призывы к «сдержанности» попыткой подорвать что-либо.

Автор задается вопросом, какие мотивы преследовали те «нынешние и бывшие официальные лица», которые утверждали, что им известно о содержании бесед Флинна с послом России. Было ли это вскрытие «зловещих действий» Флинна или скорее попытка подорвать его позиции или попросту его уничтожить? Ответ очевиден.

Если Флинн на самом деле заявил, что России стоит проявить «сдержанность», он не нарушил никаких законов и не нанес никакого вреда. Он лишь призвал к спокойствию и рассудительности тогда, когда большое число политиков на левой стороне политического спектра США пытались подорвать легитимность результатов выборов, а также нарушить процесс передачи власти, иногда с помощью уличного насилия — подход, от которого они до сих пор не отказались.

Таким образом, заключает автор, трезвые действия Флинна не заслуживают его отставки, как и не являются они причиной для его поношения, как раз наоборот.