Варшава обещает не дать больше России возможности заключать с какой-либо из стран-членов ЕС договоры, не совместимые с «принципом энергетической солидарности». Об этом заявил Польскому агентству печати (PAP) депутат Европейского парламента от правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Здзислав Краснодембский, близкий к президенту PiS Ярославу Качиньскому. По словам депутата, в ближайшее время Европарламент должен будет проголосовать за законопроект, который потребует от стран-членов ЕС при заключении межправительственных соглашений с третьими странами в энергетической сфере ставить в известность Европейскую комиссию перед подписанием договоров, а не после, как это водится до сих пор. Краснодембский заявил, что часть государств, например, Франция изначально выступали против такой реформы, а часть предлагали ограничиться только соглашениями по газу, но сейчас «все уже согласовано и все фракции в Европарламенте поддерживают новые решения».

Svoboda.org

Польский депутат не скрывает, что главный удар направлен против Москвы, придавая уже построенному газопроводу «Северный поток-1» и строящемуся «Северному потоку-2» некий «политический аспект», связанный в первую очередь с «желанием российской стороны лишить доходов от транзита газа Украину». Но не только. Очевидно, что в случае принятия законопроекта, он будет мешать планам стран Южной Европы. Как замечает американский журнал Forbes, «Евросоюз под давлением собственных нефтяных гигантов — в том числе компаний Германии, канцлером которой является Ангела Меркель — по-видимому, смягчает свои позиции в отношении нового балтийского трубопровода. Такие компании, как Shell и Basf, утверждают, что трубопровод необходим для обеспечения поставок российского природного газа в Северную Европу. Страны Южной Европы жалуются, что это выгодно Северу. Но теперь у них будет и «Турецкий поток», который быстро превращается в «Турецкий поток-1» и «Турецкий поток-2». Если говорить о масштабах строительства, Россия сейчас строит в два раза больше трубопроводов на европейском направлении. Даже если бы в течение следующего десятилетия потребление в Европе увеличилось вдвое, куда бы здесь вписалась Украина со своей транзитной ролью?».

Вопрос еще и в том, куда впишется Польша с ее планами стать новым газовым хабом, альтернативным немецкому. Варшава может сколько угодно говорить, что ее действия мотивированы желанием противостоять «агрессивному» геополитическому курсу Москвы и защищать в противовес ему интересы украинской экономики. Однако ни для кого не секрет, что «Северный поток-2» делает ненужным затеянный польскими властями проект строительства газопровода Baltic Pipe, который вкупе с уже имеющимся СПГ-терминал в Свиноуйсьце должен в теории составить основу польского хаба «Северные ворота». Дело это дорогостоящее, потому Варшава хотела бы привлечь внешних инвесторов. Но они должны получить гарантию того, что их вложения отобьются. Честную конкуренцию поляки русским проигрывают, поэтому используют недобросовестные приемы, сводя все к «политике». Правда, это слишком даже для Осло, казалось бы, заинтересованного в Baltic Pipe. По итогам переговоров в Варшаве, состоявшихся в пятницу, 10 февраля этого года, министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде, как пишет польский портал Forsal. pl, подтвердил, что проект газопровода интересен, но его реализация должна быть основана на серьезнейших экономических предпосылках. «Мы являемся министрами иностранных дел, поэтому нашей задачей является, прежде всего, создание благоприятной атмосферы для переговоров, которые будут продолжены в последующие месяцы; я не уполномочен сказать чего-либо больше того, что проект интересный», — подчеркнул Бренде.

Как отмечает польский портал Еnergetyka24.com, главными партнерами Варшавы в проекте являются Дания и Норвегия. Датские компании заинтересованы в России, из-за чего Копенгаген может быть восприимчив к бизнес-предложениям русских. В свою очередь Осло, который имеет в отношении Москвы противоречивые энергетические интересы, хотел бы иметь гарантию доступа к нескольким рынкам, констатирует издание. Однако это не значит, что в Норвегии не будут считать деньги. Ранее, комментируя планы строительства Baltic Pipe, представитель норвежского государственного концерна Statoil заявлял, что компания «не будет инвестировать в эту инфраструктуру, тем не менее, мы рассматриваем Польшу как интересный рынок и рассмотрим вопрос об использовании данной инфраструктуры в случае ее создания и при условии, что она будет коммерчески привлекательной». Фактически, эту позицию повторил сейчас и министр Бренде. В этой связи Еnergetyka24.com предлагает украинцам профинансировать создание польского газового хаба, оговариваясь, правда, что, по самым оптимистичным оценкам, начало интеграции систем двух стран будет возможно не ранее 2025−2030 годов, а пока Киев мог бы предоставить Варшаве газовые хранилища, расположенные на западе Украины. Иначе говоря, поляки предлагают украинцам не просто выложить деньги на бочку, но и хотят эту бочку получить вперед. А вопрос, где Киев возьмет средства для поддержки амбиций своего западного соседа, опускается.

Тем временем, передает американский журнал Foreign Policy, «Северный поток-2» вряд ли «встретит серьезное сопротивление со стороны Вашингтона… Швеция отказалась от своих возражений на просьбу «Газпрома» предоставить ей доступ к шведским портам на период строительства трубопровода. Германия уже некоторое время отстаивает этот проект, борясь с сопротивлением некоторых членов Евросоюза, в частности Польши, и заявляя, что этот трубопровод позволит сэкономить средства и сократить выбросы. Другие страны, такие как Нидерланды, предпочитают не вмешиваться в дискуссии по этому спорному проекту, в то время как их компании без лишнего шума пытаются найти способы принять участие в его реализации. А в недавно опубликованном докладе Еврокомиссии State of the Energy Union хотя и говорилось о необходимости диверсифицировать поставщиков энергоресурсов, «Северный поток-2» не был упомянут ни разу». Недавно Копенгаген и Стокгольм направили Европейской комиссии совместное письмо с просьбой дать официальную оценку проекта. Такая оценка позволит принять решение на уровне ЕС и снять необходимость в получении экологического одобрения Дании и Швеции, которое решает судьбу газопровода. На этом фоне Польша может прибегать к ultima ratio regum, взывая к интересам «энергетической солидарности Европы», но чего хотят сами европейцы?

На днях Европейский парламент опубликовал данные социологического опроса, проведенного в декабре прошлого года во всех 27 странах-членах ЕС. 79% опрошенных призвали к большей солидарности Евросоюза по вопросу поставок ресурсов. При этом отмечено четыре приоритета, имеющих решающее значение для формирования стратегии сотрудничества в области энергетики. Стабильность цен поставили на первое место респонденты из Чехии, Литвы и Латвии, в то время как возобновляемые источники энергии стали вторыми (их высоко оценивают в Дании, Швеции и Нидерландах). Безопасность поставок и энергоэффективность оказались двумя другими приоритетами. Деятельность российского газопровода «Северный поток-1» и строящегося «Северного потока-2» соответствуют перечисленным требованиям (за исключением того, что их нельзя возобновляемыми назвать, конечно). Это, во-первых.

Во-вторых, сотрудничество Евросоюза с Россией имеет и геополитический аспект, но не тот, о котором говорят в Варшаве. Председатель Центробанка Австрии Эвальд Новотны в интервью австрийской газете Der Standard отмечает, что «Северный поток-2» является хотя и «крайне проблематичным» проектом, но в целом он в интересах энергетической политики ЕС. И следующей репликой Новотны предупреждает, что сохранение «неэффективных санкций» против России грозит Евросоюзу тем, что Москва и Вашингтон нормализуют отношения друг с другом на основе противостояния Европе, оставив ЕС в «изоляции». В такой ситуации идти на поводу у Варшавы и осложнять строительство «Северного потока-2» для европейцев значит вслед за санкционной политикой создавать еще один узел напряжения с Москвой, «подталкивая» ее ближе к Трампу. А оно европейцам надо?