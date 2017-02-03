Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Новослободская»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всего советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Новослободская»

Станция Кольцевой линии Московского метрополитена «Новослободская».

Открыта 30 января 1952 года. Название дано по проходящей поблизости одноименной улице.

Архитекторы: А.Н. Душкин, А.Ф. Стрелков.

Николай Иванов ИА REGNUM Сложные кривые арок проходов окаймлены лепными золочеными орнаментными полосами. Станция метро «Новослободская»

Николай Иванов ИА REGNUM Павел Корин. Подвесной витраж, размещенный внутри пилонов, окаймленных сталью и золоченой бронзой. Станция метро «Новослободская»

Николай Иванов ИА REGNUM Павел Корин. Подвесной витраж, размещенный внутри пилонов, окаймленных сталью и золоченой бронзой. Станция метро «Новослободская»

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (40 м). Сравнительно узкие пилоны расширяются вверх, переходя в своды. Сложные кривые арок проходов окаймлены лепными золочеными орнаментными полосами. Пилоны облицованы светлым уральским мрамором Каркодинского месторождения. Главной достопримечательностью станции являются 32 подвесных витража, размещенных внутри пилонов, окаймленных сталью и золоченой бронзой. Их по два на каждом пилоне — со стороны центрального зала и со стороны платформы. В верхней части каждого витража расположены небольшие медальоны. На шести из них изображены люди: архитектор, географ, художник, энергетик, музыкант и агроном; на остальных — узоры и пятиконечные звезды. Витражи выполнены в Риге Латвийским отделением Художественного Фонда СССР (художники — Э. Вейланд, Дж. Я. Бодниек, Э. Крастс и Х. Рыскин) по эскизам П. Д. Корина. В торце центрального зала — большое, во всю стену смальтовое панно П. Д. Корина «Мир во всём мире» работы. В конце 50-х годов портрет Сталина на нем был заменен на парящих голубей. Кроме витражей, станцию освещают подвесные люстры-тарелки.

Николай Иванов ИА REGNUM Павел Корин. Изображение архитектора на медальене витража. Станция метро «Новослободская»

Николай Иванов ИА REGNUM Павел Корин. Изображение георгафа на медальоне витража. Станция метро «Новослободская»

Николай Иванов ИА REGNUM Павел Корин. Изображение художника на медальоне витража. Станция метро «Новослободская»

Николай Иванов ИА REGNUM Павел Корин. Изображение энергетика на медальоне витража. Станция метро «Новослободская»

Николай Иванов ИА REGNUM Павел Корин. Изображение музыкантаа на медальоне витража. Станция метро «Новослободская»

Николай Иванов ИА REGNUM Павел Корин. Изображение агронома на медальоне витража. Станция метро «Новослободская»

В вестибюле аванзал отделен от дугообразного коридора колоннадой круглых колонн ионического ордера. Эскалаторный зал — огромное шатровое помещение с белым куполом. В центре купола — белая розетка со звездой. По подкупольному барабану широкий фриз с орнаментом из рельефной лепнины.

Николай Иванов ИА REGNUM Подвесные люстры-тарелки. Станция метро «Новослободская»

Николай Иванов ИА REGNUM По подкупольному барабану широкий фриз с орнаментом из рельефной лепнины. Станция метро «Новослободская»