Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 7 февраля составляли 9,396 млрд кубометров. Таким образом, с начала отопительного сезона Украина израсходовала примерно 5,33 млрд кубометров газа (из них с начала 2017 года — примерно 1,888 млрд кубометров).

На Украине держится стойкая минусовая температура, а между тем расход газа из хранилищ не такой значительный, как можно было бы ожидать (ок. 0,5 млрд кубометров в неделю). Это объясняется тем, что импорт природного газа по реверсу в январе 2017 года вырос на 58,8% в сравнении с январём 2016-го — до 1,45 млрд кубометров. Увеличение импорта позволяет «топить из трубы» и меньше использовать запасы.

Правда, за это приходится платить немалую цену. «Правительство обосновывает повышение цен на газ тем, что зимой на спотовых рынках Европы газ дорожает. Это правда, он, действительно, дорожает. Но у нас есть контракт с «Газпромом», который не привязан к сезонному фактору, там и так цены были на 20−30 долларов меньше, а сейчас будут еще ниже по сравнению с европейскими. Но по политическим причинам, правительство отказывается покупать российский газ», — указал экономический эксперт Всеволод Степанюк на пресс-конференции, посвящённой росту цен.

И это, действительно, так. Согласно отчёту Минэкономразвития, в январе импортный газ обходился Украине в 229,5 долл./тыс. кубометров. Тогда как Алексей Миллер не раз напоминал, что «Газпром» готов возобновить поставки по цене 185 долл./тыс. кубометров.

Неудивительно, что «Нафтогаз Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) решил уменьшить количество неудобных вопросов и обратился к депутатам с предложением распространить режим секретности на количество импортируемого топлива и его стоимость. Это, как отмечает директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский, в дополнение к той секретности, которая уже и так сопровождает деятельность компании: «…они засекретили компании — с кем конкретно сотрудничает «Нафтогаз» — неизвестно, какие объемы, в какой компании закупаются — неизвестно, условий, на которых сотрудничает «Нафтогаз», — никто не знает. По цене — НАК подает цену агрегированную, то есть вы не можете понять, какой объём, по какой цене был закуплен на европейском рынке. Если мы говорим о прозрачности компании — здесь вообще комментировать нечего… Компания полностью закрывает информацию, чтобы не было возможности у общественности отследить, как вообще работает НАК «Нафтогаз Украины», как формируются цены. Поэтому они будут иметь полную возможность аргументировать: «Почему поднимаются тарифы? Потому что мы же дорогой газ закупаем!» — приводит слова эксперта портал АСН.

Посол Украины в Баку Александр Мищенко в комментарии для местных СМИ упомянул, что Украина могла бы покупать азербайджанский газ. Об этом пишет интернет-ресурс Day.Az. В настоящее время дипломаты двух стран готовят ответный визит президента Ильхама Алиева на Украину (визит президента Украины Петра Порошенко состоялся летом 2016 года). Вполне вероятно, что тема газа будет подниматься в ходе переговоров. Напомним, что в настоящее время энергетическое партнёрство двух республик строится вокруг нефти: Украина ожидает, что в 2017 году сможет купить у Азербайджана до 1,5 млн тонн.

Одна из примет последних отопительных сезонов — жалобы потребителей на некачественный газ (изменён цвет пламени, дольше времени готовится еда — т. е. понижена калорийность). Вначале поставщики напрочь отрицали такую возможность, затем кивали на импортёров («Нам какой поставили — такой мы и вам качаем»). Однако теперь ряд компаний даже проводят периодические замеры калорийности, а в «Нафтогазе» даже задумали изменить учёт потребления, перейдя с кубометров на калории или джоули. Валентин Землянский в эфире радиостанции «Голос Столицы подтверждает, что колебания калорийности допустимы довольно серьёзные: «…нормативами на сегодняшний день калорийность газа варьируется от 8200 ккал за 1000 кубометров до 7600 ккал. То есть поставщик может абсолютно спокойно поставлять вам низкокалорийный газ, но считать при этом как раз по объему, а не по калорийности».

Электроэнергия

Как сообщает компания «Укрэнерго» (оператор Объединённого энергорынка Украины), запасы угля на украинских ТЭС на 7 февраля составляли 1,608 млн тонн ( — 38 тыс. тонн с прошлой недели). При этом 876 тыс. тонн из общего количества запасов — угли антрацитовых марок, 732 тыс. тонн — газовые угли. Продолжающаяся сейчас блокада подвоза угля с территорий республик Донбасса сразу же сказалась на динамике запасов. Если за позапрошлую неделю запасы на ТЭС уменьшились всего на 8 тыс. тонн, а антрацита — даже выросли, то за минувшую неделю расход увеличился почти пятикратно.

Блокада сказалась и на выбытии энергоблоков из резерва из-за нехватки запасов. Их количество выросло до 5 блоков и 2 корпусов общей мощностью 2313 МВт. (было 1+1, 380 МВт). Из них 1713 МВт приходится на мощности, работающие на антраците

Дарья Антонова ИА REGNUM Темно

В энергосистеме Украины 31 января работали 4 блока и 4 корпуса ТЭС общей мощностью 8043 МВт (примерно 57% от общей мощности украинской тепловой генерации). В ремонте находится 1 энергоблок и 1 корпус ТЭС «ДТЭК Энерго» (414 МВт), в резерве из-за отсутствия угля 1 энергоблок и 1 турбогенератор (380 МВт).

Превышение граничного потребления по энергосистеме в целом — 1011 МВт

В январе 2017 года Украина экспортировала электроэнергию на сумму 21,5 млн долл. (561 млн кВт•ч, на 62,8% больше, чем в январе 2016 года). Практически весь объём, как и прежде потребили Венгрия и Польша. Потребление внутри Украины в январе также выросло (+1,8%), почти до 15 млрд кВт•ч (с технологическими потерями) или до 11,7 млрд кВт•ч (без потерь). Такие данные приводит Минэнеро.

Следует отметить, что статистика фиксирует увеличение потребления промышленностью (+9,8% к прошлому январю), что позволило ей нарастить долю в структуре потребления с 37,4% до 38,5%.

Уголь

Украинские угледобывающие предприятия продолжают наращивать добычу энергетического угля. В январе 2017 года она увеличилась на 27,8% (+671 тыс. тонн) к январю 2016 года и достигла 3,083 млн тонн.

Растёт не только собственная добыча, но и импорт. Согласно данным Государственной фискальной службы, за январь Украина закупила 1,249 млн тонн стоимостью почти 171 млн тонн. Таким образом, в денежном выражении импорт вырос на 65 млн долл.

Редактор программы «Деньги» Александр Дубинский в своём Facebook раскрывает причины внезапной терпимости госчиновников самого высшего ранга к закупкам угля у республик Донбасса и готовность признавать безальтернативность этих поставок (хотя ещё несколькими месяцами ранее Минэнерго разрабатывало энергостратегию, одной из целей которой было заместить донецкий уголь и избавиться от этой зависимости):

«Итак, знающие люди говорят, что уголь в Донбассе закупает сейчас только компания Центрэнерго. Центрэнерго формально находится под контролем государства. Но в реальности, присматривает за ним народный депутат БПП Игорь Кононенко через своих людей. Центрэнерго, ясное дело, уголь берёт не себе (столько не надо), а для ДТЭК Рината Ахметова, который делит с «первой конной армией» барыши от формулы «Роттердам+» [Журналист имеет в виду, что энергорынок компенсирует обеим энергетическим компаниям себестоимость производства электроэнергии так, как если бы она производилась из импортного угля, закупленного по формуле «Роттердам+». В итоге компании экономят на каждой тонне в среднем 700 грн., т. е. сотни миллионов гривен за сезон в целом — Ред]

В свою очередь блокаду ж/д веток осуществляют депутаты «самых честных партий», которые остались вне коррупционного пирога. Они вроде как во власти, но не в теме и не в доле. Что вполне прогнозируемо вызывает возмущение в душах патриотов. Цель блокады — участие в распределении прибыли, которая генерируется с помощью Роттердам+. Как только процент будет утвержден и выплачен, блокада прекратится. Благой предлог найти будет легко — это остановка ТЭЦ и угроза охлаждения батарей в ряде городов».

Гипотеза журналиста уже подтвердилась. На днях глава Минэнерго Игорь Насалик пригрозил веерными отключениями: «Если будет полное прекращение перемещения угля из зоны АТО, я могу подтвердить, что будут определенные проблемы в энергосистеме, и мы на определенный период стресса можем перейти к веерным отключениям и ограничениям», — заявил он во время пресс-конференции, уточнив, что имеющихся запасов антрацита хватит примерно до конца марта. После этого тепловая генерация лишится примерно половины мощностей.

Министр также заявил, что по его информации в настоящее время ведутся переговоры о поставке на Украину 1 млн тонн антрацита из США. Однако пока непонятно, что это — реально возможный контракт или очередной виртуальный уголь, под видом которого будут легализованы поставки из ДНР и ЛНР. В любом случае, для поставки на Украину потребуется не менее 50−60 дней с момента заключения контракта. Т. е. даже в первом случае Украина уже опоздала, и эти объёмы от отключений уже не спасут.

oatsy40 Уголь

В другом интервью Насалик заявил, что Украина «не торгует с оккупированными территориями Донбасса, а обменивается товарами». «Если будет принято политическое решение на уровне государства — блокируем и больше не идет никакой обмен товаром — на Украине есть достаточно ресурсов, чтобы выйти полностью без антрацитовой группы. И нужно понимать — это 15 млрд грн. дополнительных средств, которые лягут на экономику и потребителей», — сказал министр.

Директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев в комментарии порталу «Слово и дело» пояснил, что заявление главы Минэнерго имеет несколько слоёв: «Данное заявление — это сообщение политика, которое прежде всего нужно для успокоения, чтобы показать: власть держит руку на пульсе. Но если открыть предыдущие выступления и профильного вице-премьера. то [мы увидим, что] Украина будет зависеть от поставок угля из зоны АТО минимум три года… Огромный вопрос: кто именно будет покупать уголь? Министерство уголь не покупает. Закупки производят компании — ДТЭК, «Нафтогаз». Если это, допустим, ДТЭК, то возникает вопрос, что сделало руководство компании, что за них просит сам министр. Если это государственные ТЭС, то почему государство до сих пор не выделило средств на покупку угля? Почему это происходит в разгар сезона? К примеру, после громких заявлений, как хорошо пройден летний сезон».

Наконец, эксперт напомнил, что любой зарубежный уголь — это переналадка ТЭС, которые не рассчитаны для работы с ним, и эффект от сжигания может быть меньшим.

Нефть

Вышеупомянутый Александр Мищенко во время общения с азербайджанскми СМИ отметил, что закавказская республика может поучаствовать в модернизации НПЗ Украины с тем, чтобы затем получить здесь рынок сбыта для своей продукции.

«У нас есть большие проекты, связанные с возможным участием Азербайджана в модернизации украинской инфраструктуры, в частности НПЗ. Я не хочу раскрывать всех деталей встречи. Будут обсуждаться вопросы, касающиеся возобновления поставок азербайджанской нефти в Украину. Это все будет решаться и обсуждаться на заседании. Коллегам из Азербайджана будут представлены различные варианты сотрудничества, в том числе азербайджанская сторона внесет свои предложения. Все внимание нацелено на то, чтобы реализовать возможности двух стран, Азербайджан имеет ресурсы, Украина — рынок. Это тоже очень важно для Азербайджана», — заявил украинский дипломат.

Компания «Лукойл» продала 50% пакет акций своего украинского химпредприятия — «Карпатнефтехим». СМИ предполагают, что таким образом компания спасает и частично выводит из Украины средства, вложенные в покупку и модернизацию. А содействовать в этом ей могут украинские политики, получившие возможность купить актив за хорошую цену: по заявлению Игоря Шуцкого, купившего половину завода на пару с компаньоном, это обошлось им в 50 млн долл. Тогда как ранее весь завод оценивался «Лукойлом» не менее чем в 550 млн. долл.

Отопление

В новый отопительный сезон украинцам придётся либо помёрзнуть, либо думать, как утепляться дополнительно. С 1 мая 2017 года в действие вступают новые нормативы, а пользование услугами ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами. В частности в постановлении правительства предусматривается уменьшение потребления «…тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и (или) квартирными приборами учета с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. метр отапливаемой площади на месяц в отопительный период».

Pixabay.com Холодно

Симметрично правительство продлило действие программы по выдаче «тёплых кредитов» (частичного погашения кредитов на работы по утеплению многоквартирных домов). «Программа «теплых кредитов» доказала свою эффективность и востребованность у населения. С момента старта программы на внедрение энергоэффективных мероприятий выдано более 163 тыс. кредитов на сумму 2,7 млрд грн., которыми воспользовались граждане, ОСМД и ЖСК [организации совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительные кооперативы — Ред.]», — приводит слова министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко его пресс-служба. По словам министра, в этом году на кредиты направят ещё 400 млн грн.

Глава Минсоцполитики Андрей Рева отрицает, что резкое повышение стоимости коммунальных услуг повлекло за собой волну неплатежей: «На сегодня нет аргументированных оснований утверждать, что на Украине за последний год значительно снизился уровень оплаты коммунальных услуг — уровень оплаты населением за коммунальные услуги по централизованному отоплению за прошлый год составляет 93%, что соответствует уровню оплаты за 2014−2015 гг. Незначительная задолженность обусловлена ошибочно начисленным тепловиками в октябре и ноябре 2016 года платежами. Поэтому люди ждали перерасчет и не платили вовремя. По состоянию на сегодня 7,4 миллиона украинских семей получают от правительства компенсацию на оплату коммунальных услуг, что своевременно позволяет рассчитываться за потребленное тепло, воду и электроэнергию».

Тему субсидий в ответ комментирует народный депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул: «Одна из ключевых причин, почему мы не голосовали за госбюджет 2017 года заключается в том, что денег, заложенных на субсидии, не достаточно — всего 49,6 млрд грн. при минимально необходимых 102 млрд грн. И мы говорили, что из-за этого либо прекратятся субсидии, либо их будут сокращать. Оказывается, правительство пошло и по первому, и по второму пути». Депутат намекает на вышеуказанное постановление правительства — эти нормативы как раз и используются для расчёта субсидии. Чем меньше нормы — тем меньшую компенсацию получит семья и тем больше заплатит из своего кармана.