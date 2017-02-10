



США

На этой неделе появились достаточно интересные новости, касающиеся американской военной авиации. Во-первых, заместитель командующего авиацией Корпуса морской пехоты (КМП) США генерал-лейтенант Джон Дэвис заявил, что из 1065 самолётов в его распоряжении имеют боевую готовность лишь 439 (41,2%). При этом по некоторым типам боевых самолётов ситуация еще более острая — из 280 многоцелевых истребителей F/A-18 реально летать могут лишь 72 (25,7%). По F/A-18 ситуация печальная не только в КМП, но и в целом (в том числе у палубных истребителей, обеспечивающих проецирование американской военной мощи в мире) — взлететь не могут примерно 62% авиапарка. Вместе с тем, появилась и другая любопытная новость — по данным авторитетного блога The Aviationist на американских учениях Red Flag, прошедших в начале февраля, американские истребители 5-ого поколения F-35 одержали разгромную победу над условным противником, использующим легкие истребители 4-ого поколения F-16. Счёт составил 15:1 в пользу скандального F-35. Посмотрим, к каким выводам можно прийти на основе этой информации.

Огромные авиапарки Холодной войны содержать все труднее

Как в России, так и в США в последние годы наблюдается достаточно высокий уровень аварийности истребителей 4-ого поколения и тактической ударной авиации, особенно это касается самолётов выпущенных до распада СССР. Боеготовность этих машин низка, а для их реанимации требуется капитальный ремонт и модернизация, которая для старых машин зачастую стоит почти тех же средств, что и закупки новых самолётов. По этой причине держать в полной (или даже 70−80%) боеготовности всю свою боевую авиацию в нынешних условиях очень проблематично. Правда, при огромнейшем американском военном бюджете это, казалось бы, сделать намного легче, но реальных результатов всё равно нет. В любом случае, если США и дальше планируют иметь 10 авианосных ударных групп, то авиацию придется либо закупать, либо кардинально модернизировать. Пока ставка сделана на лёгкий истребитель 5-ого поколения F-35, который уже закупается небольшой серией (версии F-35A для ВВС и F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для КМП). В России же ставка пока сделана на закупку модернизированных истребителей 4-ого поколения Су-30СМ и Су-35С, а возможно в будущем и некоторого количества лёгких МиГ-35.

Что касается активных сообщений от разных американских военных о низкой боеспособности ВС США (не только авиации), то здесь ситуация достаточно тривиальна — $582 млрд на военные нужды в 2017 году кажутся некоторым генералам недостаточной суммой, хотя все остальные страны в мире в сумме не тратят на свои армии такие огромные суммы. Тем не менее военное лобби приложит максимум усилий для того, чтобы «выбить» еще больший бюджет и добиться поддержки в этом деле от нового президента США Дональда Трампа.

F35.com Lockheed Martin F-35I Lightning II

F-35 приближается к своим заявленным характеристикам?

Американский истребитель F-35 уже успел запомниться всем своей скандальностью, растущей непомерной стоимостью и срывами сроков достижения реальной боеготовности.

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Однако, судя по всему, ситуация всё-таки меняется. Во время учений Red Flag F-35 выполняли в основном ударные задачи, а их прикрытие обеспечивали тяжелые истребители 5-ого поколения F-22 Raptor. Общий результат 15:1 сформирован суммированием результатов в разных дисциплинах — воздушный бой, ударные задачи, разведка и т.п. Если результаты учений действительно таковы и не имеется элементов дезинформации, то сочетание F-22 и F-35 дает возможность достичь подавляющего преимущества перед истребителями 4-ого поколения, одним из самых удачных представителей которых является F-16. Фактически это означает, что российские самолёты типа МиГ-29 потерпели бы поражение примерно с таким же счетом. Во многом это связано с очень продвинутой бортовой электроникой и радарами с активной фазированной решеткой, имеющимися у F-22 и F-35, позволяющими давать пилотам очень обширную информацию о своих целях и поставленных задачах (причем в удобной и обработанной форме). При этом возможен активный обмен информацией между самолётами — включить свой радар и обнаружить себя может только один истребитель в эскадрилье, а остальные, полагаясь на полученную информацию и пользуясь своей малозаметностью, могут атаковать цели. Конечно, в жизни все часто сложнее, чем на учениях. Но некоторые выводы сделать можно — а именно: без разработки истребителя 5-ого поколения Россия и другие производители военной авиации (Франция, Китай и т.п.) технологически отстанут, а к тому же будут рисковать потерять место на мировом рынке вооружений.