Администрация президента США Дональда Трампа намерена в еще большей степени ужесточить миграционное законодательство США, что следует из проектов исполнительных указов, пишет The Washington Post со ссылкой на документы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лозунг

Два исполнительных указа стали инициативой директора совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Бремберга. В одном из них — «О защите средств налогоплательщиков посредством использования иммиграционного законодательства для продвижения ответственности и подотчетности» — он указывает, что с помощью него президент Трамп сможет выполнять ряд своих предвыборных обещаний, гарантировав, что миграционные законы соблюдаются для продвижения «ответственности и подотчетности» и, таким образом, для защиты американских налогоплательщиков.

Иными словам, Трамп намерен начать борьбу с мигрантами, которые пользуются помощью американского государства.

«Иммиграционные законы нашей страны созданы для защиты американских налогоплательщиков и продвижения самостоятельности иммигрантов. Однако домашние хозяйства, которые ведут нелегальные мигранты, в намного большей степени, чем возглавляемые полноправными гражданами страны, полагаются на федеральные государственные пособия для малоимущих», — говорится в разделе 1 исполнительного указа. «Наши иммиграционные законы должны применяться так, чтобы защищались наши налогоплательщики и продвигалась самостоятельность [мигрантов]».

На фоне этого Белый дом поручает правительству ввести ряд мер, в том числе отказывать во въезде тем, кто может с высокой долей вероятности стать лицом, находящимся на государственном попечении. Предлагается также установить и в как можно более сжатые сроки выдворить любого незаконного мигранта, пользующегося неоправданно помощью от государства, а также требовать возмещения со всех тех, кто спонсирует иммигрантов, затрат правительства на пособия, выплаченные спонсируемым такими лицами иммигрантам.

Во исполнение этого поручения президент США поручает членам своего правительства ряд законодательных мер. В частности министр внутренней безопасности должен выработать положения для отказа во въезде в США и сформулировать новые основания для высылки мигрантов в соответствии с новым исполнительным указом. В свою очередь, государственный секретарь США должен будет подготовить в течение одного года после подписания этого указа доклад о затратах на программу приема беженцев на федеральном уровне, а также уровнях штата и ниже.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

В рамках второго исполнительного акта — «О защите американских рабочих мест и рабочих посредством ужесточения программы предоставления виз иностранным рабочим» — Бремберг также обращает внимание на то, что он направлен на выполнение ряда предвыборных обещаний Трампа. Суть указа состоит в приведении миграционной политики США в соответствие с национальными интересами, а также создать условия для того, чтобы официальные лица США придавали приоритетное значение интересам американских рабочих, оплате их труда и благополучию.

Он отмечает, что основным фактором роста иммиграции является доступность рабочих мест и социальных пособий, поэтому если устранить эту привлекательность, сократится и поток нелегальной миграции и нарушения срока виз.

«Незаконное трудоустройство нелегальных мигрантов оказало разрушительное воздействие на объемы оплаты труда и рабочие места американских рабочих, особенно низкоквалифицированных, молодых, а также принадлежащих к афроамериканской и латиноамериканской этническим группам», — указывает чиновник.

«В частности визовые программы для иностранных рабочих, а также иные законные меры въезда в нашу страны, которые дают гражданам иностранных государств право работать здесь, должны использоваться таким образом, чтобы защищать гражданские права американских рабочих и законных жителей. Также необходимо придать первоочередное значение защите американских рабочих — наших забытых рабочих людей — и их рабочие места», — указывается в первом разделе указа.

Издание, в чье распоряжение попали документы, указывает, что они приведут к еще большому ужесточению всех типов поездок и иммиграции в США, а также негативно сказаться на самих гражданах США. В частности на несовершеннолетних, чьи родители могут быть лишены социального обеспечения из-за своего нелегального статуса.

Более того, если подписанный ранее президентом указ был направлен на обеспечение национальной безопасности и борьбы с терроризмом, то оказавшиеся в распоряжении издания документы прямым образом будут направлены на ограничение трудовой миграции.