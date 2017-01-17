Не будет новостью, если сказать, что летательные аппараты — как и все остальное — подвержены устареванию, что является еще одним поводом для Пентагона придерживаться программы создания многоцелевого истребителя F-35. Но также не станет ошибкой сказать, что замена устаревших частей дает самолету новую жизнь, как в случае с бомбардировщиком В-52. Однако даже популярность такого истребителя, как F-16, не означает, что после продления срока службы его продолжат использовать, пишет Джозеф Тревисик в статье для War is Boring.

F-16 «блок 40» ВВС США. 2008

Так, в декабре 2016 года ВВС США объявили о поиске компаний для модернизации сотен истребителей F-16, в рамках программы продления ресурса эксплуатации (ППРЭ) оборонное ведомство ищет фирмы, которые займутся производством комплектующих к самолетам и установкой их на истребители. Таким образом, планируется продлить срок службы истребителей на 6 тыс. часов, что с учетом приблизительно 300 часов полетов в год означает, что истребители пробудут в войсках еще около двух десятилетий. Вопрос лишь только в том, кто захочет ими пользоваться.

Идея, по сути, перестроить флот F-16 ВВС США заново не нова, и, без сомнений, Пентагон планирует заменить эти летательные аппараты — вместе с F-15С и А-10 — на F-35. Тем не менее на 2017 год программа создания многоцелевого истребителя по-прежнему сталкивается с постоянными задержками и осложнениями. При этом постоянное использование F-16 над Афганистаном, Ираком и Сирией, а также в регулярных патрулях над Европой, Азией и Северной Америкой привело к значительному устареванию аппаратов.

Так, за 2013 финансовый год произошло семь крупных — связанных с гибелью людей или ущербом на более чем $2 млн — аварий, что заставило ВВС задуматься о ППРЭ. Тогда, к сожалению, из-за сокращения бюджета программу пришлось отменить и вместо неё направить средства на модернизацию немногочисленного флота F-22.

Однако в 2015 году компания Lockheed закончила двухлетние «пыточные испытания», целью которых было узнать, что произойдет с самолетом после 92 лет полетов. Результаты испытаний, бесспорно, стали причиной возобновления планов ВВС продлить ресурс F-16. На основании документов, ставших в декабре 2016 года достоянием общественности, замене должны подлежать крылья, большая часть внешнего покрытия самолета, опорные балки и много другое.

ВВС планируют закупить 300 пакетов для продления срока службы стоящих на вооружении одноместных F-16 и 43 — для двухместных тренировочных. Если все пойдет по плану, то установка комплектующих пройдет между 2018 и 2026 годами. На данный момент даже приблизительной цены проекта не называется.

Более того, подрядчик, который получит заказ на создание и установку этих комплектующих, сможет продавать их через оборонное ведомство США союзникам, в армии которых с 1974 года поступило более чем 4,5 тыс. этих истребителей.

Однако, подчеркивает автор, несмотря на популярность F-16, необязательно программа продления срока службы получит незамедлительно поддержку. Так, для ВВС США эта программа — временное решение, пока не будет построено достаточно F-35.

F-35А ВВС США

С другой стороны, компания Lockheed регулярно предупреждает, что в отсутствие дополнительных продаж новых F-16 придется остановить их производство. В 2010 году компания даже заявила, что если она вскоре не сможет продать Тайваню F-16, ей придется предлагать Тайбею уже F-35. В результате Вашингтон дал добро на модернизацию тайваньских F-16. Однако очевидно, что компания стремится продавать не F-16, а F-35, за которыми уже выстроилась очередь из дюжины стран со всего света.

Это очевидно на фоне того, что на встречу с ВВС по вопросу ППРЭ пришел всего один представитель Lockheed и четыре конкурента из Boeing. Кто бы ни одержал верх в тендере ППРЭ, явно, что программа не добавляет ничего нового в истребитель, из-за чего он не может соперничать с другими образцами авиапромышленности США. В конечном счете тот факт, что F-16 сможет послужить ВВС США и их союзникам, еще не означает, что они захотят продолжить пользоваться им.