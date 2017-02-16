Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александра Краско
16 февраля 2017
Передача XVII, где мы говорим о том — с кого делать жизнь молодому театральному критику. Косвенно затрагиваем вопросы цензуры, табу и тотемов, культуры, религии, природоведения, алхимии искусства и алгебры гармонии. Передача рекомендуется всем, кому интересна ещё живая театроведческая мысль, которая, будем надеяться, останется такой ещё очень надолго. Ведущий пытается провоцировать и шутить, но проигрывает в этом сезоне по штрафным.
Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM
Мансарда
Личный архив Александры Краско
Александра Краско