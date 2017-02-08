Зарождающаяся внешняя политика Дональда Трампа является отказом от преимущественно межпартийного консенсуса, на котором строилась фундаментальная стратегия США с момента окончания Второй мировой войны, а именно на необходимости для США добиваться и сохранять за собой преимущественные позиции в международных делах. Еще большее беспокойство вызывает то, что подход нового главы Белого дома может ускорить окончание «эры Америки» в международных делах, пишет Майкл Кларк в статье для The Strategist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

Под преимуществом, как отметил политолог Роберт Джевис, понимается не только более сильные экономика и вооруженные силы того или иного государства, но его способность задавать и оказывать влияние на «правила игры» международной политики, интеллектуальную рамку и стандарты, по которым то или иное поведение будет считаться легитимным.

Во время холодной войны для этого было необходимо идти на постоянные компромиссы между реалистическим и либеральным подходами к международным делам. Геополитическому сдерживанию Советского Союза способствовало строительство системы военного и экономического сдерживания, с помощью которого Вашингтон гарантировал своим союзникам безопасность. Вдобавок к этому США, считает автор, создали фундамент для послевоенного миропорядка. По словам профессора Принстонского университета Джон Икенберри, США сделали свою власть безопасной для мира, в обмен на что мир согласился жить внутри системы США.

Однако внешнеполитическая повестка дня, в которой ключевое место уделено процветанию США, ставит этот подход под сомнение. Убежденность Трампа в том, что на международной сцене США «обдирают», нашла свое отражение в трех главных посылах, легших в основу зарождающейся внешней политики США. Так, Трамп считает, что США создали слишком широкую сеть союзов, стране вредит открытость для глобальной экономики, а также что ни союзники, ни противники Вашингтона больше не уважают США. И реакция на эти проблемы со стороны администрации Трампа лишь ослабит, а не усилят преимущественное положение США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Во-первых, его постоянные сомнения в полезности союзов США и угрозы отказа от гарантий США, в случае если партнеры США не возьмут на себя большую долю финансовых расходов, контрпродуктивны, поскольку такая позиция ослабляет убедительность США как среди друзей, так и среди соперников Вашингтона. Из-за чего союзники Белого дома будут стремиться к большей самостоятельности или следовать за другими крупными силами, тогда как соперники будут проявлять большую стратегическую активность.

Во-вторых, реакция на вызовы открытой глобальной экономики, в том числе угрозы введения тарифов на импорт и начало торговой войны с Китаем, является возвращением к политике протекционизма XIX столетия. Такие шаги могут оказаться не только сомнительными, но и иметь крайне негативные геостратегические последствия. Пекин едва ли упустит шанс воспользоваться отказом США от глобального экономического лидерства. Так, выход администрации Трампа из Транстихоокеанского партнерства предоставляет КНР прекрасную возможность заполучить плацдарм в Азиатско-Тихоокеанском регионе с помощью его амбициозного проекта «один пояс и один путь», Азиатского банка инфраструктурного развития и Всестороннего регионального экономического партнерства.

В-третьих, утверждение нового главы Белого дома о том, что для возвращения уважения других стран критически важно поставить «на первое место собственные интересы» США, основано на убежденности, что в международной политике есть только победители и проигравшие. Этот подход с очевидностью проглядывался в заявлениях Трампа по широкому спектру вопросов, от того, как сражаться с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до НАТО и сделки с Ираном.

Таким образом, заключает автор, хотя Трамп и пообещал американскому народу, что он вернет США «достаток, гордость, безопасность и величие», трудно себе представить, как подобная внешняя политика поспособствует этому. Напротив, создается впечатление, что США отказываются от лидерской роли в международных делах. В отсутствии США их место займут другие страны, которые и перепишут «правила игры». И уж они вряд ли будут положительно настроены по отношению к США или их союзникам.