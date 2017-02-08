Исполнительный указ президента США Дональда Трампа о запрете на въезд граждан ряда мусульманских стран не только вызвал бурю негодования у некоторых лидеров стран-членов ЕС, но и был крайне горячо встречен рядом радикальных европейских политиков. На фоне такой неоднозначной реакции закономерным является вопрос о том, а какой позиции придерживаются граждане стран Евросоюза. И здесь есть все основания полагать, что Трамп и правые партии ЕС лишь пользуются настроением широкой общественности, пишут Томас Рейнс, Мэттью Гудвин и Дэвид Куттс в статье для Chatham House.

Александр Горбаруков ИА REGNUM И зачем нужно было ворошить эти муравейники?

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Эксперты, проведшие социологическое исследование в десяти крупнейших странах ЕС, смогли пролить новый свет на мнения граждан Евросоюза о миграции из преимущественно мусульманских стран. Их «поразительные и отрезвляющие» результаты свидетельствуют о том, что несогласие с дальнейшей миграцией из преимущественно мусульманских стран ни в коем случае не ограничивается электоратом Трампа в США, но носит более распространенный характер.

В рамках опроса, проведенного аналитиками до объявления о подписании Трампом своего указа о запрете на въезд граждан из ряда стран, респондентам предлагалось следующее заявление: «Любая дальнейшая миграция из преимущественного исламских стран должна быть прекращена». Участникам затем предстояло ответить на вопрос, в какой мере они согласны или несогласны с этим утверждением. Во всех десяти странах, где производился опрос, в среднем 55% респондентов согласились, что любая дальнейшая миграция из преимущественного исламских стран должна быть прекращена. 25% заняли промежуточную позицию и 20% выразили свое несогласие с утверждением.

За исключением двух государств ЕС, подавляющее большинство граждан стран, в которых проходил опрос, согласились с высказыванием. Так, в Польше число согласных достигло 71%, в Австрии 65%, 53% в ФРГ, 51% в Италии. При этом 47% граждан Соединенного Королевства и 32% — Испании высказались в пользу запрета. Также ни в одной стране, с гражданами которой общались эксперты, уровень несогласия не превышал 32%.

Особенно активно против миграции мусульман высказались в Австрии, Польше, Венгрии, Франции и Бельгии, несмотря на то, что в них проживают различнае по размеру мусульманские общины. В каждой из них по меньшей мере 38% респондентов заявили о своем «решительном согласии» с заявлением.

За исключением Польши, эти страны либо находились в самом центре кризиса с беженцами или в последние годы переживали теракты. Также стоит отметить, что в этих странах радикальные правые силы в той или иной степени присутствуют в политике стран, а также стремятся преобразовать страх перед исламом в успехи на выборах как в 2017 году, так и в долгосрочной перспективе.

В рамках исследования было установлено, что неприятие иммиграции особенно сильно распространено среди пенсионеров и более зрелых возрастных групп, чем у тех, кому еще нет 30 лет. Наблюдается также и разрыв по уровню образованности. Так, из тех, у кого только среднее образование, 59% опрошенных выступают против исламской миграции. С другой стороны, такой же меры придерживается менее половины получивших высшее образование.

antriksh Беженцы на лодке

Мнения также разделились и в соответствии с местом проживания респондента. Так, 58% жителей сельских и менее заселенных районов высказываются против мусульманской миграции, тогда как в городах чуть более половины опрошенных выступают за подобный запрет.

Помимо возрастного и регионального различия, было также установлено, что политические разочарования граждан стран-членов ЕС также являются фактором, определяющим отношение к исламской миграции. Играет роль и то, к какой части политического спектра относит себя респондент.

Эксперты Chatham House отмечают, что результаты их работы соотносятся с оценками других организаций, изучавших отношения к исламу в Европе. Результаты опросов аналитического центра Chatham House, организации Pew Research Center и других свидетельствуют о распространенном и значительно высоком беспокойстве, связанным с иммиграцией из преимущественно мусульманских стран.