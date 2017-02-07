Ремонт

По состоянию на 3 февраля 2017 года в работе находятся 13 из 15 энергоблоков украинских АЭС. На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 101-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 71-е сутки среднего планового ремонта. Буквально на днях, 30 января, из ремонта был выведен энергоблок №4 Запорожской АЭС, 31 января — энергоблок №1 Ровенской АЭС.

Суммарная мощность четырёх АЭС Украины (в работе) — 11 190 МВт: 5300 МВт (Запорожская АЭС), 1860 МВт (Ровенская АЭС), 2010 МВт (Южно-Украинская АЭС), 2020 (Хмельницкая АЭС).

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС Украины в прошлом году равнялся 66,6%, что на 5,7 п.п. меньше, чем в 2015-м году. Соответственно, в минувшем году украинские АЭС больше времени провели в ремонте — 1427 суток, на 318 больше, чем в 2015-м. Зато количество нарушений в работе АЭС сократилось (12 против 15-ти), что, впрочем, может быть косвенным следствием большей продолжительности ремонтов (если блок в ремонте, никаких нарушений в его работе случиться не может априори).

Пресс-служба ЮУАЭС сообщает, что после завершения ремонта системы водоснабжения станции её годовая выработка электроэнергии может вырасти на 3−15% (0,5−2,5 млрд кВт•ч). На станции рассчитывают закончить ремонт до наступления летнего пикового периода: «Для нас очень важно завершить этот проект, поскольку он позволит высвободить в летний период замкнутые мощности Южно-Украинской АЭС. Если атомная энергетика будет летом выдавать максимум своих возможностей, то тогда тепловая генерация сможет накапливать уголь на складах для прохождения осенне-зимнего максимума», — цитируют в пресс-службе слова директора Департамента ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса Минэнергоугля Григория Плачкова.

19 января энергоблок №3 ЮУАЭС был аварийно остановлен. Однако уже через 2 дня вернулся в работу, а сотрудники станции отрицают, что причиной проблем стало топливо Westinghouse, загруженное в активную зону реактора: «Хочу подчеркнуть, что замечание касалось работы оборудования — эжекторов, поддерживающих вакуум в конденсаторе турбины. Это так называемое оборудование 4-го класса, не влияющее на безопасность. Поэтому никакого снижения уровня безопасности на атомной станции не было. Радиационный фон, радиационная обстановка на территории АЭС и на прилегающей территории не менялись. Так как заявка была подана неплановая, она прошла по категории «аварийная», это обусловлено профессиональной терминологией. Особо подчеркну: это не означает, что на станции была авария. Авария — совершенно другая категория событий, у нас же на третьем блоке был внеплановый останов. С эксплуатацией топлива транснациональной компании Westinghouse, как сообщили некоторые СМИ, он никак не связан», — такой комментарий главного инженера станции Владимира Бандурко опубликовал «Новостной Николаев».

Энергоатом

Согласно информации Госстата, в январе-ноябре 2016 года Украина закупила ядерного топлива на сумму 481 млн долл. При этом 349 млн потрачены на покупку российского топлива (72,6%), 139 млн — топлива Westinghouse (27,4%). Таким образом, за 11 месяцев 2016 года доля затрат на топливо Westinghouse существенно выросла. Для сравнения, в 2015 году на него было потрачено 32 млн долл, в 2014-м — 39 млн. В 2017 году закупки планируется нарастить до 6 партий топлива (5 в 2016-м) — первая из них уже поступила на Запорожскую АЭС в конце января. При этом глава Минэнерго Игорь Насалик в конце прошлого года заявил, что Украина готова полностью перейти на топливо Westinghouse.

Впрочем, до полного перехода пока далеко, а вот паритет обсуждается: «У нас на сегодняшний день есть поставщик ядерного топлива из РФ, и есть Westinghouse. Пропорцию вы озвучили — 74,1% на 25,9%. Нам с точки зрения диверсификации нужно выравнивать эту пропорцию для того, чтобы был баланс», — заявил информагентству УНН первый заместитель главы парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу Александр Домбровский.

По итогам 2016 года выработка электроэнергии на АЭС Украины снизилась на 7,6% (6,656 млрд кВт•ч), до 81,183 млрд кВт•ч, что составляет 52,4% всего производства электроэнергии на Украине в прошлом году.

В Минэнерго при планировании энергетической стратегии Украины на ближайшие годы исходят из прогнозов роста производства электроэнергии «Энерогоатомом» на 8%: «Мы впервые разработали четырехлетнюю программу развития атомной энергетики. Я вам могу сказать, что в следующем году выработка составит 83,3 млрд кВт•час, в 2018 году — 83,6 млрд кВт•час, в 2019 — 87,2 млрд кВт•час, в 2020 году — 87,615 млрд кВт•час», — такое заявление сделал глава Минэнерго Игорь Насалик на слушаниях в комитете Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. Иными словами, на уровень 2015 года планируют возвращаться в течение 4 следующих лет.

Xaec.org.ua 1-й энергоблок Хмельницкой АЭС

Достройка Хмельницкой АЭС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил с визитом Хмельницкую область. Главной целью визита стала Хмельницкая АЭС: «Введение в эксплуатацию третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС обеспечит ежегодно дополнительный отпуск 15 млрд кВт•ч электроэнергии в энергетическую систему Украины», — заявил он, находясь на электростанции. Большую часть этой генерации в правительстве намерены пустить на экспорт.

В теории это хорошо, однако пока что глава правительства занимается продажей шкуры неубитого медведя. Напомним, что соглашение о достройке 3 и 4 блоков ХАЭС с российскими подрядчиками было окончательно расторгнуто в середине января, а новых пока не нашли. К тому же, даже если и найдут в ближайшее время, то подобное строительство — работа в лучшем случае лет на пять. За которые много что может измениться. Например, указанные мощности понадобятся самой Украине — из-за постепенного устаревания действующих. Как видно из информации о падении выработки и ремонта системы водоснабжения ЮУАЭС, только на этих двух моментах атомная энергетика Украины недовыработала свыше 9 млрд кВт•ч, т. е. 60% от того, что надеется получить Владимир Гройсман от двух новых блоков ХАЭС.

Нужно отметить, что в конце прошлого года руководство компании Энергоатом сделало довольно странное заявление: якобы рассматривается возможность привлечения европейского поставщика реакторной установки типа ВВЭР-1000 для достройки 3 и 4 блоков ХАЭС. Однако это возможно разве что в одном случае: демонтировать 2 РУ на одной из АЭС в Восточной Европе и повторно их смонтировать на Украине, поскольку РУ типа ВВЭР-1000 не производятся в Европе никем. Генеральный конструктор РУ типа ВВЭР — российское ОКБ «Гидропресс».

"Ни одна мировая компания не станет строить энергоблоки разного дизайна на одной площадке, и желание Киева привлечь иностранцев к достройке двух энергоблоков на ХАЭС — нонсенс. Когда РФ достраивала немецкую АЭС в иранском Бушере, то это было крайне сложной задачей. А в случае с ХАЭС задача ещё более усложнится и станет вовсе инженерно нерешаемой. Если РФ не будет строить ХАЭС, то её вообще никто не построит», — отмечает энергетический эксперт Иван Лизан в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM.

Впрочем, возможен менее фантастический вариант, по примеру газового реверса. Ранее сообщалось, что достройка энергоблоков может быть поручена чешской компании Skoda JS. Однако чешская она только по расположению, собственник — «Объединённые машиностроительные заводы» (РФ). Зато можно будет на «голубом глазу» говорить о том, что заказ исполняет европейская компания.

«В этом случае станет во весь рост проблема финансирования и целесообразности: зачем Росатому посредством компании Skoda строить АЭС там, где от его услуг уже отказались? У Росатома достаточно заказов, чтобы не усложнять себе жизнь компаниями-прокладками и замаскированными стройками», — прокомментировал ситуацию эксперт.

Помимо проблемы исполнителя есть и более приземлённая — деньги. Проект оценивается в немалую для нынешней Украины сумму: 3,7 млрд евро. От премьера руководство ХАЭС пока получило только заверения в том, что он найдёт финансирование. Где он его найдёт в ситуации, когда Украина 1 млрд долл. из МВФ выгрызть не может — вопрос риторический. Экспортный кредит на достройку могла бы, конечно, предоставить Россия, однако по понятным причинам такой вариант теперь нереалистичен.

Финансирование в данном случае еще и условие начала работ, поскольку перед продолжением строительства придётся провести исследование уже существующих конструкций: «Только после одобрения правительства атомщики могут начать подготовительный период для достройки энергоблоков. Нам необходимо провести обследование существующих зданий, конструкций, потому что после последнего обследования прошло более 5 лет», — пояснил журналистам информагентства УНН генеральный директор ХАЭС Николай Панащенко.

Деньги — это как раз та причина, которая позволяет Киеву пока что не слишком терзаться вопросом, кто и как будет достраивать ХАЭС, если никто, кроме российских специалистов этого сделать не может, а отношения с РФ испорчены напрочь, считает Иван Лизан: «Никто Украине не выдаст кредит под строительство АЭС. Теоретически, в случае приватизации украинской энергетики как тепловой, так и атомной, инвестор мог бы появиться, однако Киев пока предпочитает передавать облэнерго в управление друга Порошенко — Игоря Кононенко, для которого украинская энергетика стала золотой жилой. Так что денег нет, и не будет».

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечает, что решение разорвать соглашение о достройке ХАЭС с РФ было явной глупостью, поскольку Украина в любом случае будет вынуждена поддерживать сотрудничество с российскими специалистами — хотя бы по поводу эксплуатации действующих станций:

«Однозначно, что проектные организации, которые находятся на территории Российской Федерации, участвуют во всех без исключения мероприятиях, например, по продлению срока действия энергоблоков. Без них этого просто не допустит МАГАТЭ — это вопрос ядерной безопасности. В любом случае наш ядерный комплекс, в частности компания «Энергоатом», работает в тесном сотрудничестве с российскими партнёрами. Размежеваться с Россией в атомной энергетике просто с технической точки зрения — безумие. Вы же понимаете, что все специалисты сидят в Москве: у нас в Киеве эти блоки не проектировали, не строили. Они все были построены в РСФСР. Передать их обслуживание специалистам не из России — этого даже в теории нельзя представить. Кто на Западе возьмётся обслуживать чужие атомные блоки? Во всём мире кто проектирует атомные блоки, тот их и обслуживает. Поэтому никакие французские атомщики не станут заниматься обслуживанием российских блоков. Это международная ядерная безопасность — никто на Западе даже заикнуться украинским властям о таком не даст», — такую оценку ситуации он дал в интервью порталу RuBaltic.Ru.

Idaho National Laboratory Экспертиза ядерного топлива

ЦХОЯТ и зона отчуждения

В пресс-службе «Энергоатома» сообщили, что строительство ЦХОЯТ (централизованное хранилище отработанного ядерного топлива) начнётся уже весной 2017 года. Напомним, победителем тендера на строительство стала компания Holtec Internatinal, кредит на строительство выделил американский банк Merrill Lynch.

Строительство начнётся с подготовки площадки — соответствующие работы должны быть завершены до 20 августа этого года. «Энергоатом» уже разместил в электронной системе госзакупок Prozzoro тендер. Стоимость работ — 34 млн грн, сама площадка располагается в 10-километровой зоне от Чернобыльской АЭС. Ввод в действие хранилища планируется в III квартале 2018 года.

«Я думаю, что у нас есть шанс в течение двух-трех лет реализовать этот проект, чтобы у нас снять проблему зависимости вывоза отработанного топлива в РФ», — говорит Александр Домбровский, впрочем, не указывая, а на какой именно срок это снимает проблему, в особенности, учитывая, что перед этим он высказался за желательность увеличить поставки топлива Westinghouse как минимум вдвое.

Хотя самого хранилища ещё нет, работники АЭС уже отрабатывают процедуру отправки туда отработавших сборок: «На Ровенской АЭС продолжается работа по подготовке к транспортировке на территорию централизованного хранилища отработанного ядерного топлива отработавших тепловыделяющих сборок. Сейчас с помощью имитаторов транспортных контейнеров определяется оптимальный процесс загрузки ОЯТ в контейнеры и их передвижения по промплощадке», — говорится в сообщении пресс-службы «Энергоатома».

ЦХОЯТ — не единственное, что собираются строить в зоне отчуждения. «Мы получили запросы от бизнеса, который заинтересован в аренде земли для строительства солнечных станций. Мы не рассчитываем на прибыль от использования земли, а хотим получить выгоду от инвестиций», — написал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на своей странице в Facebook. Министр утверждает, что запросы поступили от 39 компаний, 13 из них международные, а общая мощность гелиостанции, которая может быть построена в зоне отчуждения — не менее 1,4 ГВт.

«Пик строительства СЭС на Украине закончился вместе с эпохой Януковича, когда «зелёный тариф» позволял быстро окупить затраты на возведение электростанции и выйти в прибыль за счёт государства и остальных отраслей электроэнергетики. Сейчас же Киеву не до развития СЭС, потому заявления Семерака — чистое прожектёрство. Тем более СЭС в ЧАЭС, где эти электростанции будут работать с минимальным КИУМ и окупаться десятилетиями из-за климата и небольшого количества солнечных дней в году», — критикует планы правительства Иван Лизан.

В Госпрогранслужбе заявили, что намерены усилить охрану зоны отчуждения. В частности, туда направляются 70 человек из Первой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Такие меры предприняты в связи с участившимися случаями проникновения в зону «старателей» — собирателей металла и янтаря. Впрочем, такое внезапное внимание накануне начала строительства ЦХОЯТ наталкивает на мысль, что основной задачей нацгвардейцев является всё же охрана стройплощадки. Дело в том, что подразделения Нацгвардии несут охрану всех украинских АЭС.

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