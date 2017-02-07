Латвия, которой в наследство от СССР досталось немало промышленных объектов, позволяющих стране поддерживать свое финансовое положение, проводит сегодня ярко выраженную антироссийскую политику, во всем идет на поводу у ЕС и США, с удовольствием предоставляет свою территорию для размещения воинских контингентов НАТО близ границ России. В то же время РФ и Латвию связывает многое, в том числе и энергетические объекты: от линий электропередач и нефтепроводов до объектов транспортировки и хранения газа. Так, построенное еще во время «советской оккупации» Инчукалнское подземное газовое хранилище (ПХГ) сегодня позволяет Латвии чувствовать себя в безопасности относительно поставок газа, а также вносит весомый вклад в бюджет страны. Газохранилище заполнено российским газом, за что Латвия получает немалые деньги, и служит резервом для поставок «голубого топлива» в Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области в моменты пикового потребления газа. При всей выгоде для обеих стран в эксплуатации этого объекта, необходимо учитывать политическую составляющую в наших с Латвией взаимоотношениях. Россия, несмотря на зависимость от транзита через прибалтийские порты, постаралась максимально вывести свои грузопотоки из Латвии и Эстонии.

Progazsam.moy.su Latvijas Gaze

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В Латвии располагается крупнейшее в Европе и третье в мире по объемам активного газа Инчукалнское подземное газовое хранилище (в целом 4,47 млрд кубометров, из которых 2,32 млрд кубометров активного), куда газ полностью поступает из России по магистральному газопроводу из Изборска, и откуда он же берется в зимнее время для обеспечения Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. По результатам на конец декабря 2016 года, РФ отбирала из этого ПХГ 10 млн кубометров газа в сутки. Инчукалнское хранилище особо значимо для России, потому что в северо-западном регионе другого такого крупного ПХГ нет, виной чему одна лишь природа. А в Инчукалнске находится особый слой песчаника в нужных объемах и на необходимой глубине.

Важно понимать, что 34% латвийской газовой компании Latvijas Gāze принадлежат «Газпрому», который в последнее годы вложил немало средств в модернизацию Инчукалнского ПХГ. На безотказную работу хранилища было потрачено 220 млн евро. «Газпром» также арендует часть объема ПХГ для обеспечения поставок. Все это говорит о крайней заинтересованности российской стороны в латвийском ПХГ.

Rus.db.lv Инчукалнское газовое хранилище

Однако последние годы в отношениях Латвии и России политика явно довлеет над экономикой. Так, например, к 2025 году Еврокомиссия планирует реализовать политическое решение — полное отключение Прибалтики от энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) за счет подключения к сетям в центральной Европе и к сети Финляндии. Экономической необходимости выхода из БРЭЛЛ нет. Однако политические аргументы типа «уйти из-под контроля российской энергосистемы», перевешивают все разумные экономические доводы. То, что такой выход наносит экономический ущерб России и Белоруссии, только добавляет решимости прибалтийской элите осуществить этот разрыв. Кроме прочего, Латвия вместе с Эстонией, Литвой, Польшей, Румынией и Чехией активно выступали против как «Северного потока-1», так и «Северного потока-2». При этом у Латвии нет других источников дешёвого природного газа, кроме как из России. Однако Латвия продолжает играть в либерализацию своего газового рынка и пытаться вставлять РФ палки в колеса по многим важным вопросам. В этом раскладе необходимо учитывать и еще одного «игрока» — Белоруссию, в которой сейчас строят атомную станцию и модернизируют подземные хранилища газа.

Игрок Лукашенко

В мае 2013 года Белоруссия начала обновление всех своих подземных газовых хранилищ для расширения их объемов. Так, согласно проектам, вместительность трех ПХГ должна быть увеличена в общей сложности на 1150 млн кубометров: Мозырского ПХГ — на 850 млн кубометров, Прибугского ПХГ — на 200 млн кубометров, Осиповичского — на 100 млн. Как говорилось в указе №228 президента страны Александра Лукашенко «Об отдельных вопросах строительства Мозырского и Прибугского хранилищ газа», кроме строительства новых очередей ПХГ, будет осуществлять «строительство новых скважин, газопроводов-шлейфов, реконструкцию установки подготовки газа, узла отключающих устройств, монтаж газоперекачивающих агрегатов». Заказ, проектирование и строительство новых очередей ПХГ будет осуществляться компанией «Газпром трансгаз Беларусь», «дочкой» российского ОАО «Газпром». Завершение модернизации запланировано на 2020 год, к этому времени в белорусских ПХГ можно будет хранить до 2 млрд кубометров газа.

За полгода до подписания этого указа глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с белорусским лидером указал на необходимость повышения надежности снабжения белорусских потребителей газом в осенне-зимний период. А «повышение надежности» предполагалось осуществить за счет увеличения мощностей подземного хранения газа в Беларуси. Реконструкция газохранилищ на территории Белоруссии несомненно преследует и еще одну цель: создать возможность манёвра для ухода Газпрома из Инчукалнского ПХГ.

«Если вкратце сказать, техническая такая возможность есть. В Белоруссии сейчас проходит реконструкция газохранилищ, после которой вполне реально направить туда на хранение объемы газа, соответствующие запасам Инчукалнского газового хранилища. Другой вопрос — зачем. Любое перенаправление газовых потоков — это затраты, но технически такая возможность есть. Планируемая диверсификация поставок газа — запуск завода СПГ Балтика и строительство трубопровода «Северный поток-2» также дают возможность снизить значимость Инчукалнского ПХГ», — заявил в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM кандидат наук, заведующий кафедрой транспорта и хранения нефти и газа Санкт-Петербургского Горного Университета Гафур Самигуллин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка

Еще один важный вопрос: сможет ли технически Россия, уйдя из Инчукалнского ПХГ, покрывать газовые потребности Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. По словам эксперта, с этим не должно возникнуть проблем. Обеспечение областей газом можно осуществить за счет реверса.

Но если «Газпром» примет политическое решение и уйдет из Латвии, то кто тогда будет эксплуатировать Инчукалнское ПХГ? Ответ прост: если оттуда уходит главный поставщик, то это хранилище оказывается особо никому не нужным. Как напоминает аналитик Горного Университета, брать обратно в Россию газ в зимнее время на пиковом потреблении — это нам нужно, а Прибалтике, скорее всего, такие объемы газа могут оказаться и не нужны. Покупателей, по крайней мере, среди соседей у Латвии не найдется.

Кто может поставлять газ в Латвию вместо России? В теории Евросоюз может инвестировать в то, чтобы подключить прибалтийскую страну к терминалу сжиженного газа в Клайпеде, куда его поставляет Норвегия. Однако это слишком дорого по сравнению с российским газом. По мнению Гафура Самигуллина, скорее всего, альтернативой российскому газу в Латвии может стать американский. США, политически поддерживая дружественные режимы, готовы по низким ценам (но, видимо, не ниже российских) поставлять газ в этот регион. Что же касается норвежского, то он оказывается слишком дорогим. Причем не в традиции скандинавской страны снижать цены.

«Экономических предпосылок ухода с газового рынка стран Прибалтики нет, если только не будут приняты какие-то политические решения. В случае такой необходимости, «Газпром» может отказаться от использования Инчукалнского ПХГ», — пояснил заведующий кафедрой транспорта и хранения нефти и газа Горного университета.

Сложности с Белоруссией

В то же время, как бы ни был заманчив вариант с подстраховкой в виде ПХГ в Белоруссии, здесь тоже не все гладко. С технической точки зрения, «подземелья» в Белоруссии — безусловно, альтернатива Инчукалнскому ПХГ. Но палки в колеса, как обычно, вставляет политика. Несмотря на то, что Россия и Белоруссия декларируют союзнические отношения, конец 2016 года и начало 2017-го было омрачено энергетическими спорами Москвы и Минска. Это и вопрос по поводу цен за транзит российской нефти в Белоруссию, и газовый долг перед «Газпромом» и прочее.

В интервью ИА REGNUM генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов выразил такую точку зрения по поводу теоретической переориентации России с латвийского ПХГ на белорусские: «Тоже вопрос, что там будет с Белоруссией. Все равно вопросы остаются. У нас сейчас непростые энергетические отношения. Поэтому, если мы говорим про политические причины, я не думаю, что есть смысл там жестко переориентироваться на белорусских товарищей с учетом того, что они нам постоянно готовят какие-то сюрпризы. Поэтому если с латвийской стороны не будет каких-то поползновений, вряд ли мы эту тему начнем педалировать. А с их стороны это приведет к их собственным проблемам. Я думаю, что они (Латвия — прим. ИА REGNUM) уже наигрались в эти истории, и может, более спокойно к этому отнесутся».

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В целом Константин Симонов также подчеркнул, что у «Газпрома» нет экономических обоснований для ухода из Латвии. Между Россией и Прибалтикой были и очень сложные политические отношения, и торговые войны, и шпротовые войны, однако из России «никогда не прекращали поставки газа и никогда не угрожали прибалтам прекращением поставок по политическим причинам». С другой стороны, «Газпром» везде попал под реструктуризацию. Везде это были решения местного правительства, согласно европейским директивам, которым «Газпром» подчинялся. И ничто не мешает властям Латвии продолжать курс на выдавливание «Газпрома» из газового сектора страны под воздействием чиновников из ЕС, несмотря на явную экономическую невыгоду для своей страны.

Реформирование газового сектора Латвии

Однако, говоря о реструктуризации латвийского рынка голубого топлива, про которое выше напомнил аналитик, есть и другое мнение. Оно заключается в том, что Россия в итоге все-таки сама выйдет из активов компании Latvijas Gaze.

Согласно закону о либерализации латвийского газового рынка до апреля 2017 года Latvijas Gaze, одним из основных акционеров которой является «Газпром», должна быть разделена на два независимых предприятия: оператора систем передачи и хранения газа и оператора систем распределения и торговли газом. Так, в конце прошлого года уже была учреждена Conexus Baltic Grid, созданная в результате реорганизации Latvijas Gaze, она получила функции по распределению и хранению газа. Планируется, что первоначально структура акционеров Conexus Baltic Grid будет практически полностью совпадать с Latvijas Gaze, акционеры которой — «Газпром» (34%), Marguerite Fund (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и Itera Latvija (структура «Роснефти», 16%). Но по новому латвийскому закону, запрещается газодобывающим компаниям иметь доли в активах по транспортировке газа. Поэтому до 2018 года «Газпром», Uniper и Itera Latvija должны будут выйти из газотранспортного бизнеса страны.

Однако во вторник, 31 января, стало известно из сообщений «Газпрома», что компания приобрела 34,099% акций в латвийском газотранспортном операторе Conexus Baltic Grid. По этому поводу ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что такую ситуацию сложно описать словом точнее, чем абсурдная. Так как в политике у России и Латвии отношения довольно напряженные. Однако в экономике российская сторона контролирует большую долю энергетических активов Латвии.

Латвия на карте

«Думаю, что, в конце концов, российские компании выйдут из этих активов. По большому счету рычагов, способных вытеснить их из страны, у Латвии нет. Однако это не помешает латышам ставить палки в колеса. Латвия остается заложником своего вступления в Евросоюз. В итоге наднациональные органы управления пока не дают бесчинствовать латвийским властям. Тяжеловато им будет выдавливать со своего рынка тот же «Газпром». Другое дело, захочет ли Газпром сам оставаться в Латвии. Скорее всего, он соберется поменять эти активы на какие-то другие. Разумеется, не в ущерб себе», — предположил аналитик.

Пока «Газпром» и российские власти не делают никаких заявлений по поводу ухода из Инчукалнского ПХГ. Однако, подводя итог всему вышесказанному, становится очевидно, что российская сторона готовится к негативному развитию взаимоотношений с Латвией и возможному уходу из этой страны. Как только процесс модернизации Мозырского, Прибугского и Осиповичского подземных газовых хранилищ завершится, все станет явно. В случае разрешения всех споров с Белоруссией, газовые хранилища на её территории становятся весомым аргументом в давлению на Латвию и отличным резервом, в случае ухода «Газпрома» с территории этой страны. Но в случае дрейфа Белоруссии в сторону ЕС и свертывания связей с Россией, в том числе и в энергетических отношениях, модернизированные белорусские ПГХ могут стать одной из точек давления на Россию со стороны Белоруссии.